Сергей Кирьяков: Пусть Украина получила 1:7 от Франции, России все равно нужно в элиту Лиги наций

- Отсутствие побед в трех домашних матчах удивило?

- Конечно, удивило. Ситуация неоднозначная. Но есть объективные причины – мы лишились нескольких основных игроков. При этом в официальных матчах все-таки не проиграли. Поражение пришлось на товарищескую встречу. Это плюс. Ничья ведь тоже положительный результат. Другое дело, что теперь удержать первое место в группе и подняться в высший дивизион Лиги наций стало намного сложнее. Отрыв всего очко, впереди два гостевых матча... А нам надо попадать в элиту. Туда, где, скажем, сейчас выступает Украина.

- Но украинцы, пусть и в спарринге, недавно были разгромлены французами со счетом 7:1. А надо ли ставить под угрозу свой имидж, встречаясь с грандами? Может, в дивизионе В комфортнее?

- Постойте. Мы же хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, правильно? А расти можно, только играя с самыми сильными соперниками. Даже изкрупных поражений можно извлекать пользу. Что мы, кстати, увидели на примере той же Украины. 1:7 во Франции не выбили команду Андрея Шевченко из колеи. Потом, уже в Лиге наций, украинцы навязали борьбу немцам, а испанцев и вовсе победили. При том, что у них, как и у нас, было много потерь. Вот и сборной России нужны матчи с топ-командами. А они собраны в элитном дивизионе Лиги наций, а не там, где мы выступаем сейчас. При всем уважении к туркам или венграм, это середнячки.

- Какой из октябрьских матчей больше понравился, какой - меньше?

- C турками во втором тайме наши откровенно просели. Мы уступали в единоборствах, в скорости. Это, конечно, насторожило. Зато против Венгрии, наоборот, добавили после перерыва. Значит, функционально были готовы нормально.

- Может, Станислав Черчесов запоздал заменами? Потому и не дожали Венгрию?

- Тут сложно давать оценку. Венгры грамотно отборонялись. Черчесов выпустил в пару к Артему Дзюбе второго нападающего - Александра Соболева, который, хотя и не получил много времени, успел создать остроту. Надо ли было снимать с игры Дзюбу? Не факт. Да, он устал. Но у Артема всегда горят глаза, он ведет за собой партнеров. Его присутствие на поле помогает партнерам. Так что тут я поддерживаю Черчесова.