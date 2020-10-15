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Сергей Кирьяков: Пусть Украина получила 1:7 от Франции, России все равно нужно в элиту Лиги наций
15 октября 17:00
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Кирьяков: Пусть Украина получила 1:7 от Франции, России все равно нужно в элиту Лиги наций

Бывший нападающий сборной России поделился с «Советским спортом» впечатлениями от игры команды Станислава Черчесова в октябрьских матчах со Швецией (1:2), Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).

- Отсутствие побед в трех домашних матчах удивило?
- Конечно, удивило. Ситуация неоднозначная. Но есть объективные причины – мы лишились нескольких основных игроков. При этом в официальных матчах все-таки не проиграли. Поражение пришлось на товарищескую встречу. Это плюс. Ничья ведь тоже положительный результат. Другое дело, что теперь удержать первое место в группе и подняться в высший дивизион Лиги наций стало намного сложнее. Отрыв всего очко, впереди два гостевых матча... А нам надо попадать в элиту. Туда, где, скажем, сейчас выступает Украина.

- Но украинцы, пусть и в спарринге, недавно были разгромлены французами со счетом 7:1. А надо ли ставить под угрозу свой имидж, встречаясь с грандами? Может, в дивизионе В комфортнее?
- Постойте. Мы же хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, правильно? А расти можно, только играя с самыми сильными соперниками. Даже изкрупных поражений можно извлекать пользу. Что мы, кстати, увидели на примере той же Украины. 1:7 во Франции не выбили команду Андрея Шевченко из колеи. Потом, уже в Лиге наций, украинцы навязали борьбу немцам, а испанцев и вовсе победили. При том, что у них, как и у нас, было много потерь. Вот и сборной России нужны матчи с топ-командами. А они собраны в элитном дивизионе Лиги наций, а не там, где мы выступаем сейчас. При всем уважении к туркам или венграм, это середнячки.

- Какой из октябрьских матчей больше понравился, какой - меньше?
- C турками во втором тайме наши откровенно просели. Мы уступали в единоборствах, в скорости. Это, конечно, насторожило. Зато против Венгрии, наоборот, добавили после перерыва. Значит, функционально были готовы нормально.

Сергей Кирьяков

- Может, Станислав Черчесов запоздал заменами? Потому и не дожали Венгрию?
- Тут сложно давать оценку. Венгры грамотно отборонялись. Черчесов выпустил в пару к Артему Дзюбе второго нападающего - Александра Соболева, который, хотя и не получил много времени, успел создать остроту. Надо ли было снимать с игры Дзюбу? Не факт. Да, он устал. Но у Артема всегда горят глаза, он ведет за собой партнеров. Его присутствие на поле помогает партнерам. Так что тут я поддерживаю Черчесова.

- А вас не удивляет, что такие нагрузки выдерживает Юрий Жирков?
- Перед Юрием можно снять шляпу. Он очень профессионально относится к своему здоровью, всегда находится в оптимальных кондициях, что непросто для такого возраста. Профессионал с большой буквы. Дай бог, чтобы еще проиграл. Года на два его для сборной точно хватит. Минимум.

- Кого могли бы назвать лучшим в сборной в октябрьском цикле?
- Так Жиркова и надо отметить. Он выделялся. Остальные сыграли ровно. Два гола за три матча - слабый результат.

- От кого ждали большего?
- От Антона Миранчука, который в матче с венграми немного потерялся. Было видно, что у Далера Кузяева, как бы его до этого ни хвалили, есть проблемы с игровым тонусом. Ну а то, что лучший - Жирков, повод задуматься для молодежи. Уверен, тренеры проведут разъяснительные беседы. Это нормальный процесс: кому-то дать под зад, кого-то мотивировать на следующие игры.

Жирков – маэстро, с Дзюбой все сложно. Оценки игроков сборной России за три октябрьских матча

источник: «Советский спорт»
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Сергей Кирьяков: Пусть Украина получила 1:7 от Франции, России все равно нужно в элиту Лиги наций
Сергей Кирьяков: Пусть Украина получила 1:7 от Франции, России все равно нужно в элиту Лиги наций
Бывший нападающий сборной России поделился с «Советским спортом» впечатлениями от игры команды Станислава Черчесова в октябрьских матчах со Швецией (1:2), Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
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