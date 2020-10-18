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Виктор Гончаренко: У Карпова перелом носа со смещением, за такой удар локтем удалять надо
18 октября 20:00
автор: Юлия Григорьевская

Виктор Гончаренко: У Карпова перелом носа со смещением, за такой удар локтем удалять надо

Главный тренер ЦСКА подвел итоги победного матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

- Мы хорошо смотрелись, легко атаковали, - сказал Гончаренко. - У наших атак были страсть и азарт. Такая обоюдоострая игра нравится болельщикам. Могу назвать нашу победу заслуженной, потому что мы лучше распоряжались моментами, лучше работали между линиями.

- Что с Вадимом Карповым? Не считаете ли вы, что судья должен был удалять Вячеслава Грулева?
- У нашего защитника перелом носа со смещением. Завтра оценим, что будем делать. Что касается красной карточки, то если был удар локтем, то это удаление. Но я не видел повтора момента, поэтому мне сложно комментировать.

- Почему после травмы Карпова выпустили именно Алана Дзагоева? И почему на правый фланг ушел Константин Марадишвили?
- На фланге нам нужен был игрок с правой ногой. Ситуация диктовала выход или Кристияна Бистровича, или Марадишвили. Остановились на втором варианте. Плюс мы знаем, что Дзагоев умеет действовать на позиции опорного полузащитника. Он знает, как придержать мяч, как обострить ситуацию.

- За счет чего удалось переломить игру, которая, казалось, в первом тайме шла к ничейному результату?
- И в первом тайме мы хорошо смотрелись, только не забивали. Во втором тайме усилили давление, что вылилось в забитые мячи. Это не разговоры в раздевалке, а наше движение, легкость в атаке.

- Как проходит восстановление Бруно Фукса?
- У него случилась повторная травма, и пока прогнозы не делаем. Его восстановление займет примерно полтора месяца.

- Что касается первого тайма, ЦСКА сразу завладел инициативой, - заявил и. о. главного тренера «Динамо» Александр Кульчий.- В атаке игра не получилась, в обороне сидели низко. Какие-то подходы были, но в целом ЦСКА выглядел интереснее. Во втором тайме продолжилась такая же игра. ЦСКА забил два мяча, и соперника это расслабило, а нас раскрепостило. Вернулись игру, но быстро пропустили опять. В целом закономерный результат.

- Новый главный тренер «Динамо» Шварц был на игре?
- Нет. Его нет сейчас в Москве, он еще не оформил документы. Надеюсь, в следующей игре Шварц уже будет руководить командой.

ЦСКА и Гончаренко сняли динамовское проклятье и дышат в спину «Зениту» и «Спартаку» (видео)

источник: «Советский спорт»
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