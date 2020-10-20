Неужели РФС опять закроет глаза на судейский беспредел? Вопросы Дюкову после скандального 11-го тура

Если судья на VAR не рассмотрел то, что рассмотрели все, то почему? Пил пиво в это время? Ушел в туалет? Заснул? Не в состоянии определить нарушение в силу плохого зрения? Не знает правил или же просто предвзят? Во всех случаях решение по нему может быть только одно – отстранение. С публичным объяснением произошедшего. А если видеоассистент все увидел и доложил об этом главному, а тот проигнорировал, пусть несет ответственность арбитр в поле. Коль никакого разбора полетов не происходит, вывод напрашивается только один: именно первые лица РФС покрывают это безобразие.

По какой причине? Если РФС действительно заинтересован навести порядок в нашем судействе, то после таких штучек нужно бежать на ТВ руководителям департамента и объяснять, что это было. Брать с собой арбитра, включать видеоповтор момента, вызвавшего возмущение граждан, и слушать провинившегося. Пусть объясняет, почему не видит то, что видят все.

Федун, безусловно, большой молодец. Сумел вызвать столь мощный резонанс, что свои дела на данном этапе порешал. Красно-белые вряд ли могут вспомнить по последним матчам грубые результативные ошибки, которые привели бы к очковым потерям. Хотя в игре 11-го тура с их участием - против «Химок» - без грубых судейских ляпов не обошлось. Кирилл Левников судил встречу команды Доменико Тедеско очень странно. В первом тайме не дал очевиднейший пенальти, когда в штрафной хозяев Эсекиэля Понсе уложили на газон, схватив аргентинца за футболку. Левников показал, что VAR включился в работу и идет просмотр момента. В это же время эпизод прокрутили по ТВ с разных ракурсов. Сомнений не осталось ни у кого - ни у комментаторов матча, ни у простых телезрителей, ни у специалистов, которые по горячим следам вынесли вердикт этому безобразию - это был чистейший 11-метровый. Но его не назначили.

Миновало 11 туров. «Спартак» стали судить получше, всех остальных, кроме «Зенита» (питерцев так судить боязно), - точно так же, как и ранее: непрофессионально, предвзято, позорно. От тура к туру мы наблюдаем все тот же судейский беспредел, покрываемый вышестоящими начальниками. Но уже без большого шума, смирившись со своей раковой опухолью, словно приговоренные. Если выступать против произвола по одиночке, а не всем миром, то, конечно, ничего в этом вопросе не сдвинуть к лучшему. А пока так и происходит. Очередная жертва возводит руки к небу в призывах к справедливости, а все остальные молча кивают: мол, да, сочувствуем, но что поделать.

Все мы хорошо помним, каким скандалом стартовал чемпионат России. Когда в первом же туре судейская парочка Василий Казарцев (в поле) – Алексей Еськов (VAR) убила «Спартак» в домашнем матче с «Сочи» (2:2), отняв у москвичей придуманным пенальти в их ворота два очка. Дело было громкое, как сказал бы Володя Шарапов. И задало тон всему турниру. После публичных угроз Леонида Федуна снять «Спартак» с чемпионата работой наших арбитров стали интересоваться даже далекие от футбола, но хорошо известные в стране люди. В какой-то момент показалось, что общественное мнение вот-вот заставит ответственных людей в РФС начать серьезные реформы своего судейского департамента. Но прошли два с лишним месяца турнира, и что имеем на выходе? Никаких перемен. И ничего хорошего.

Неслучайно во втором тайме спартаковского матча Левников дал более чем сомнительный «пеналь» в ворота «Химок». Бывший капитан золотого «Спартака» Денис Глушаков даже попросил озвучить, кто сидел на VAR в этом моменте. Нынешний вожак подмосковной команды в своих оценках эпизода – пенальти не было - был не одинок. По мнению бывшего арбитра ФИФА Сергея Хусаинова, в перерыве Левникову просто напихали за пропущенный фол на Понсе, и после отдыха он, улучив момент, вернул должок, притянув за уши 11-метровый в пользу москвичей.

«Спартак» в итоге не пострадал. Но сути дела это не меняет. Где ответ на вопрос, почему судейская бригада не определила нарушение на Понсе, имея возможность посмотреть видео?

Такой же вопрос стоит поставить Владиславу Безбородову, не выгнавшего с поля динамовца Вячеслава Грулева, который сломал нос и нанес сотрясение армейскому защитнику Вадиму Карпову. Все так же очевидно и понятно: это прямая красная. Видел ли Безбородов, что Карпов весь в крови и не в состоянии продолжить встречу? Однозначно да. Тогда почему желтая карточка, а не красная? Ведь нарушение он сам же зафиксировал, оно очевидное и грубое, по правилам должна быть красная, если травма тяжелая и футболист не может дальше играть. Но удаления нет, несмотря на горячие возмущения армейцев и их тренера.

Господин Дюков, в конце концов, объясните нам, как президент РФС, почему так безнаказанно хулиганят ваши подчиненные? Ведь одно дело, если эпизод спорный и сложный, но совсем другое – когда простой и понятный всем, кто знаком с элементарными правилами игры в футбол. Не надо нам морочить голову, что тут могут быть нюансы. Не было никаких нюансов ни в эпизоде с нарушением против Понсе, ни при нанесении тяжелой травмы Карпову. Тогда почему столь беззастенчиво, издеваясь над здравым смыслом и пробивая очередное дно имиджа нашего футбола, ведут себя Левников и Безбородов?

К их компании нужно обязательно отнести Михаила Вилкова, сломавшего матч «Рубину». Леонид Слуцкий устал, кажется, взывать к голосу совести людей, у которых ее нет, в очередной раз пострадав от действий арбитра. Известный в прошлом рефери Игорь Федотов говорит о том, что Вилков подарил победу «Краснодару» и что его должны убрать в ФНЛ. Потому что он «не должен был назначать 11-метровый в ворота «Рубина» при счете 0:0», а потом «неправильно засчитал второй гол «Краснодара».

Но мы-то знаем, что никуда Вилков не денется, хотя не первый раз занимается такими вещами. Как не понес никаких серьезных санкций судья Казарцев, убивший на старте сезона «Спартак». Символично, что 11-й тур, ознаменовавшийся рядом возмутительных и ничем необъяснимых судейских решений, стал туром возвращения Казарцева в РПЛ.

Главный по арбитрам - венгр Виктор Кашшаи (что он до сих пор делает в России?) считает, что у Казарцева перед этим был выдающийся матч в ФНЛ. Если он такой крутой и незаменимый специалист, чего же в августе его пожизненного отстранения от большого футбола требовала вся страна, а сам Кашшаи спрятал подальше напортачившего рефери от судейства, не дожидаясь решения ЭСК?

На матче «Ротор» - «Тамбов» Казарцев отработал нормально, но да не того пошиба игра. По сути – тот же поединок команд уровня ФНЛ. Вопрос по этому поводу вот какой. Зачем Казарцева так скоро вытащили на свет? И ответ, к сожалению, находится только один: чтобы образцово показать всем нашим клубам, кто в этом футбольном доме хозяин. Кто девушку ужинает, и кто ее танцует. Если клубы возомнили себе, что это их дело – наводить порядок в судействе нашей лиги, то такие желания надо подкреплять чем-то большим, чем одиночными писками из-за угла.

Кто мешает всему футбольному миру инициировать процесс глобальных перемен в судействе РПЛ? Никто. Было бы совместное и твердое желание. А его нет. Это «Спартак» может постоять за себя сам, и то с переменным успехом, но что говорить про остальных? Неужели не надоело жить в этом болоте, всякий раз после погружения в трясину вытаскивая себя из вонючей грязи? По одиночке. Сегодня это «Рубин», завтра – ЦСКА, потом…

Потом опять будет «Спартак», даже не сомневайтесь. Так что зря Леонид Арнольдович остановился в полупозиции. Нет, это не победа, а временное затишье перед бурей. Пока есть безбородовы, левниковы, вилковы и те, кто каждый раз спускает им с рук все их безобразия, стоит ждать продолжения. Случай Казарцева – тому подтверждение. Всем нам показали, что за любой беспредел прикроют и отмажут.

Турнирная таблица РПЛ