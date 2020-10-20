Осторожно, Диатта и Камавинга! Кого опасаться «Зениту» и «Краснодару» в первый день Лиги чемпионов

«БРЮГГЕ»

Чемпион Бельгии доходил до финала Кубка чемпионов в далеком 1978 году, однако с 1990-х не может выйти из группы Лиги чемпионов. В прошлом сезоне »Брюгге» с тремя ничьими занял в своем квартете третью строчку, дав бой «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (бельгийцы вели 2:0, но завершили встречу со счетом 2:2). В Лиге Европы черно-синие вылетели в первом раунде, проиграв по сумме двух встреч «МЮ» (1:1, 0:5).

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

По-настоящему ярких персонажей в «Брюгге» нет. Одни игроки молоды и нестабильны, другие на протяжении всей карьеры демонстрируют стабильно средний футбол. Велик соблазн назначить на роль суперзвезды экс-вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле, но ближе к этому статусу, пожалуй, 28-летний атакующий полузащитник Ханс Ванакен.

Воспитанник ПСВ два последних сезона стабильно забивал более 10 мячей, а два года назад набрал 24 (11+13) очка по системе «гол+пас». Столь же ярко проводит Ванакен старт нынешнего сезона: 5 голов и 3 передачи в девяти сыгранных матчах. Правда, в еврокубках-2019/20 он ничем себя не проявил. И за сборную Бельгии у него всего один матч.

Восходящая звезда »Брюгге» - правый вингер Крепин Диатта. Сенегальцу 21 год. Он тоже выдал великолепный старт в чемпионате Бельгии-2020/21 – 5 голов в 8 матчах. Стабильно забивал в трех последних турах, в том числе «Стандарду» и «Андерлехту». Диатта часто смещается с правого фланга в центр, очень хорош в дриблинге. Он самый дорогой футболист команды – оценивается в 20 млн евро.

ТРЕНЕР

Возглавляет »Брюгге» 46-летний Филипп Клеман. Известный в прошлом защитник (38 матчей за сборную Бельгии), 10 лет карьеры отдавший «Брюгге». В качестве тренера он пришел в клуб еще в 2012 году и поначалу помогал Мишелю Прюдомму и Хуану Карлосу Гарридо. Затем Клеман набирался опыта самостоятельной работы, да так успешно, что в 2019-м выиграл национальный чемпионат с «Генком». За этим последовало возвращение в «Брюге» - и золото прерванного в марте сезона-2019/20. Отрыв от ближайшего преследователя составил 15 очков.

МОДЕЛЬ ИГРЫ

Клемана нельзя назвать заложником единой игровой схемы. В чемпионате Бельгии он предпочитает классические 4-3-3, но против сильных команд (например, в Лиге чемпионов) нередко переходит на одну из вариаций 3-5-2. «Брюгге» старается контролировать мяч, дисциплинированно обороняется (по мере своих сил), отлично играет на стандартах, создает много моментов через фланги.

ПОТЕРИ

В выходные стало известно, что по результатам тестирования на коронавирус до матча против «Зенита» не допустили Миньоле, Одилона Коссуну и Михаэла Крменчика. Не сыграют в Питере дисквалифицированный Симон Дели и травмированный Матей Митрович. Дели и Коссуну – центральные защитники, так что у Клемана остался один профильный игрок на эту позицию. Вероятно, в центр с фланга сместится Федерико Рикка.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Хорват – Мата, Мехеле, Рикка, Соболь – Ритс, Ванакен, Вормер – Диатта, Деннис, Де Кетеларе.

«РЕНН»

Такой же, как и «Краснодар», дебютант групповой стадии Лиги чемпионов получил свой шанс благодаря досрочному завершению чемпионата Франции-2019/20. К тому моменту «Ренн» шел в таблице третьим, опережая ближайшего преследователя «Лилль» всего на очко.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Здесь двух мнений быть не может. Самый яркий талант «Ренна» - опорный полузащитник Эдуарду Камавинга, 17-летнийфранцуз ангольского происхождения, которого с зимы хочет заполучить в «Реал» прекрасно знакомый с французским рынком Зинедин Зидан. Парень дебютировал в чемпионате Франции весной 2019-го, когда ему еще не исполнилось 16. А уже осенью Камавинга стал полноценным игроком основы и принял участие в четырех матчах Лиги Европы.

О значении вундеркинда для »Ренна» говорит тот факт, что в прошлом сезоне команда не выиграла ни одного из пяти матчей, которые он пропускал (ничья и четыре поражения). И это при том, что сила Камавинги - не в голах и голевых передачах. Он не только техничен и обладает великолепным видением поля, но и блестяще разрушает чужие атаки. Игра в отборе и чтение игры - его козыри.

Камавинга недавно не просто дебютировал за взрослую сборную Франции, но и забил свой первый мяч - в ворота Украины. Таких молодых голеадоров у «трехцветных» не было с 1914 года... Неизбежная продажа Камавинги в топ-клуб принесет «Ренну» не менее 50 млн евро.

ТРЕНЕР

Жюльен Стефан завершил игровую карьеру в 27 лет, тренировать молодежку «Ренна» начал в 2012-м, а в конце 2018-го подхватил первую команду, с ходу подняв ее с 14-го места на 10-е. Спустя год 40-летний специалист добыл «Ренну» историческую путевку в Лигу чемпионов и не намерен останавливаться. По словам Жюльена, французы не согласны на роль мальчиков для битья в матчах с «Севильей» и «Челси». Не говоря уже о «Краснодаре».

МОДЕЛЬ ИГРЫ

Прошлый сезон «Ренн» провел по схеме 4-4-2 с двумя опорными полузащитниками, но к дебюту в Лиге чемпионов закупился на 71 млн (в основном молодежью, которую впоследствии можно будет перепродать) и перешел на атакующие 4-3-3. Из знакомых фамилий среди новичков выделим двух защитников, арендованных в серии А: из «Интера» приехал Далберт, а из «Ювентуса» - Даниэле Ругани.

После 7 туров «Ренн» с 15 очками занимает третье место в своем чемпионате. По сравнению с прошлым сезоном команда стала намного больше забивать, но немного потеряла в надежности у своих ворот. Так что нас наверняка ждет яркий, интересный матч французов с «быками».

ПОТЕРИ

Травмированы защитники Жерзино Ньямси и нападающий Мбайе Ньянг. Под вопросом выход Джеймса Силики. Все, за исключением Ньямси, в прошлом сезоне были игроками основы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Сален – Траоре, Да Сильва, Агерд, Далберт – Нзонзи, Бурижо, Камавинга – Дель Кастильо, Гирасси, Терье

...Напомним, что матч «Зенит» - «Брюгге» начнется 20 октября в 19.55 (мск), а матч «Ренн» - «Краснодар» - в 22.00.