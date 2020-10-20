«Локомотив» в этой Лиге чемпионов – не пассажир». Николич и Чорлука перед «Зальцбургом»

НИКОЛИЧ: ФУТБОЛ - ЭТО УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

- «Локомотив» третий год подряд стартуем в групповом турнире Лиги чемпионов, и это большая честь для клуба, - заявил Николич. - Мы попали в сложную группу. «Бавария» - победитель турнира, «Атлетико» занимает четвертое место в рейтинге УЕФА, у «Зальцбурга» молодая, яркая, амбициозная, атакующая команда с огромным потенциалом. Вся система «Ред Булла» вызывает уважение. Там практически нет места импровизации, и в этом сила этой системы. Но у нас свои амбиции. И мы постараемся показать достойный результат. Начиная с гостевого матча против «Зальцбурга».

- Насколько существенны кадровые проблемы «Локомотива»?

- Четыре месяца у нас был сумасшедший график. Было бы здорово, если бы Владислав Игнатьев и другие травмированные были сейчас в команде. Ждем их скорейшего возвращения. Но сейчас опираемся на тех, кто здоров. Имеющегося подбора игроков достаточно, чтобы бороться за очки в Австрии.

- В чем сильные стороны соперника?

- В футболе очень важен баланс, надо не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать над стандартными положениями. Футбол – это улица с двусторонним движением. «Зальцбург» предпочитает быструю и вертикальную игру. Думаю, матч понравится болельщикам.

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