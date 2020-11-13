Избитый Широковым судья Данченков: Если Роман первым протянет руку, я ее пожму

- Это связано с историей с Широковым?
- Не совсем. Я не мог выходить на работу на протяжении трех недель, имея на руках больничный лист.
- А за любительскую команду «Амкал» давно играете?
- С августа прошлого года. Это команда блогеров, они сами меня позвали. После этого закрутилось-завертелось, за что я очень благодарен основателю «Амкала» Герману Попкову.
- Как вы попали в компанию блогеров?
- В своей группе ВК Герман запустил опрос о том, нужно ли усиление в лице неблогера. Большинство проголосовало положительно. Меня пригласили на просмотр и после этого взяли в команду. Спустя время у меня самого появился на ютубе канал.
«УЧУСЬ НА ДЕТСКОГО ТРЕНЕРА, СУЖУ МАТЧИ ПФЛ»
- Но основной деятельностью остается судейство?
- Да, конечно. Сейчас все хорошо – повторюсь, активно получаю назначения по второму дивизиону, а также попал в списки молодежного первенства России и Юношеской футбольной лиги в качестве главного арбитра. В Юношеской лиге ребята помладше, но уровень хороший и там.
- Как изменилась ваша жизнь после инцидента с Широковым?
- Да не особо изменилась. Жаль только, что потерял работу. Мне нравилось тренировать детей.
- Не думаете тренировать в другом месте?
- Как раз в данный момент я прохожу обучение на лицензии C и D при Московской федерации футбола. После этого надеюсь куда-то устроиться.
- В сентябре вы говорили, что после инцидента с Широковым у вас остались головные боли. Как сейчас со здоровьем?
- Со здоровьем стало лучше, но головные боли по-прежнему присутствуют. Бывает бессонница.
- Часто?
- Пореже, но все еще достаточно часто.
- Существует ли какая-то методика лечения?
- Я пропивал курс, который мне выписал, если не ошибаюсь, невролог. Сейчас пауза, и чуть позже надо пойти на повторное обследование.
- Диагноз носит физиологический характер или психологический?
- Точно не помню, какой именно диагноз поставлен, но он связан с глазным яблоком. У меня долго была контузия глазного яблока и что-то еще.
«ДОСТАЮ КАРТОЧКУ, И СРАЗУ ПРИЛЕТАЕТ УДАР»
- Давайте вернемся на три месяца назад. Как конфликт с Широковым выглядел вашими глазами?
- Был обычный матч товарищеского турнира. Не ожидал, что что-то может произойти, так как играли медийные личности, бывшие профессиональные футболисты, в том числе известные – Широков, Андрей Тихонов… Был уверен, что все окружающие в первую очередь будут получать удовольствие от игры. Но вот в середине первого тайма произошел тот самый судьбоносный момент с неназначением 11-метрового.
Широков пребывал в непонятном эмоциональном состоянии, он был недоволен решением, и начал меня нецензурно оскорблять на все поле. Понятное дело, что по правилам игры такое ни в коем случае нельзя пропускать. Я остановил игру и пошел навстречу Широкову. Тихонов пытался меня остановить, дергая за руку, но я понимал, что других вариантов быть не может.
Шел с мыслью только о том, чтобы удалить человека. Когда подошел, получил очень резкую фразу в свой адрес о том, что, если покажу красную, мягко говоря, получу по лицу. По правилам, я не мог сделать иначе. Вдобавок были люди на трибунах. Все, кто был на поле и рядом с ним, слышали оскорбления. Я достал из заднего кармана красную карточку и показал Широкову. И сразу после этого мне прилетает удар с правой…
От боли я упал, на полторы-две секунды потерял сознание, потому что удар ногой я увидел уже потом, когда видео появилось везде в интернете. Тогда я его не почувствовал. И мне сильно повезло, что я в тот момент как-то интуитивно смог прикрыть лицо.
- Что было потом?
- Окружающие игроки команды соперников смогли взять Романа под контроль. После первого удара они побежали в мою сторону, чтобы оттащить его от меня. Затем вышли организаторы, стали вызывать скорую помощь, а Роман вместе со своим сыном побрели с поля. Тогда он и кинул фразу о том, что таких, как я, надо сразу ставить на место.
- Как отреагировали на произошедшее присутствовавшие?
- Все были в шоке. Как игроки, так и организаторы. Никто даже в теории не мог такого ожидать – понятно, что кубки, медали, но в первую очередь турнир носил развлекательный характер. Чтобы люди получили удовольствие от процесса.
- Вы или ваши коллеги когда-нибудь сталкивались с такой агрессивной реакцией?
- Честно, нет. На моей памяти такого никогда не было.
«ШИРОКОВ ХОТЕЛ ЗАКРЫТЬ КОНФЛИКТ»
- Что вам говорили знакомые после инцидента?
- В тот же день, когда разлетелась новость, позвонили все друзья, родители, родственники. Спрашивали, как я себя чувствую, что произошло и так далее. За это я им всем очень благодарен. Сразу же с семьей мы приняли решение о том, что нельзя, чтобы это сошло с рук, и надо идти до конца.
- Какие-то альтернативы обращению в суд были?
- Для меня – нет. Потому что не дозволено людям, имея какой-то авторитет, славу, деньги и тому подобное, делать все, что угодно.
- Что стало ключевым при принятии решения пойти в суд?
- Тут несколько факторов. Во-первых, отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виноватым. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы, как та, что я уже упоминал. Была еще фраза: «Это вам за вчерашнее». За день до этого была игра «Спартак» - «Сочи»... Никаких извинений я не получил даже в устной форме. Единственное, что было предпринято на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, но я наотрез отказался.
- Агрессивно хотел поговорить?
- Думаю, что нет. Как понимаю, он хотел этот конфликт закрыть.
Но я считаю, что нанесен удар не только по моему имиджу, но и по имиджу судейского корпуса в целом.
«В ИНСТАГРАМЕ ПИСАЛИ, ЧТО Я УСТРАИВАЮ ЦИРК»
- Сейчас Артема Дзюбу поддерживают различные медийные личности, напрямую с ним не связанные. Вам кто-нибудь писал?
- Конечно. Писал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Он как раз был на игре. Принес извинения от лица всей команды, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что если нужна какая-то помощь, могу к нему обращаться. Все одноклубники из «Амкала» тоже очень волновались и всячески поддерживали.
Поддержку выразили моя Московская коллегия судей, за что я безумно благодарен, и Департамент судейства РФС во главе с Виктором Кашшаи. Он лично мне звонил и говорил, что озабочен данной ситуацией и хочет помочь в ее решении.
- Возможно ли было оставить эту ситуацию на откуп РФС без передачи в суд?
- Не думаю, что РФС мог что-то сделать, это было соревнование не под их эгидой. Они не имеют права наказывать участников – дисквалификацией и прочим.
- А с негативной реакцией на ваше решение пойти в суд сталкивались?
- Было много различных комментариев в инстаграме. Как слова поддержки, так и о том, что я устраиваю цирк, публично ною и так далее. На такие комментарии ничего не отвечал. Не вижу в этом смысла. Если кто-то хочет высказать мнение, пусть. Знаю, что люди, которые меня ценят и которых ценю я, придерживаются такого же мнения, что и я. И для меня это важно.
- В желании попиариться вас не обвиняют?
- Обвиняли, но для пиара я ничего не предпринимал. Не старался за счет этой темы как-то подниматься.
«ЦЕЛЬ – ДОЙТИ ДО СУДА»
- Ваша цель – обвинительный приговор для Широкова?
- Цель – дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдет.
- Каковы в данный момент перспективы в суде?
- Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений).
- Готовы ли пойти на мировую с Широковым?
- Думаю, что нет.
- Связывался ли с вами сам Роман или кто-то из его представителей?
- В тот же день то ли с одного, то ли с двух номеров писали якобы знакомые или друзья Романа о том, что очень хотели бы со мной поговорить, готовы подъехать в любое место и решить данный вопрос.
- Это было именно предложение договориться, а не угроза?
- Да.
- Такое предложение поступало только в первый день?
- Да, после этого ничего не было.
- Упомянутый Шнякин писал вам от себя лично. А официально какая-то реакция была?
- Еще кто-то писал, точно не помню. А больше ничего не было.
«ХОТЕЛОСЬ БЫ ДОБИТЬСЯ В СУДЕЙСТВЕ МАКСИМУМА»
- Изменилось ли ваше отношение к судейству?
- Наверное, изменилось даже в лучшую сторону. Понимаю, что подобная ситуация меня не может сломать. Стараюсь еще больше прогрессировать в данной сфере, хочется выйти на новый уровень и развиваться в целом.
- Какую цель ставите перед собой – поработать на чемпионате мира и в Лиге чемпионов?
- Хотелось бы, конечно, достичь максимальных успехов.
- Так же уверенно принимаете самые важные судейские решения – по пенальти, удалениям и так далее? Не возникло подсознательной боязни ответной реакции игроков?
- Никакого дискомфорта нет и быть не может, потому что от этого зависит моя оценка за матч и карьера в будущем. Все нормально.
- Будете ли еще судить товарищеские турниры, игры с участием «Матч ТВ»?
- Если позовут, и руководство даст добро, то да.
- Если встретитесь на поле с Широковым, откажетесь судить?
- Почему? Конечно, соглашусь. Без сомнений.
- А руку пожмете?
- Скажем так, если он первым инициирует рукопожатие, то я, естественно, пожму ему руку.