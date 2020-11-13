Избитый Широковым судья Данченков: Если Роман первым протянет руку, я ее пожму

- Вы ведь не только судили, но и тренировали детей. - Детей, к сожалению, я уже не тренирую. В конце августа меня уволили – не нашли общего языка с руководством.

- Когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что свободного времени мало. Чем сейчас занимаетесь? - В первую очередь судейством – стабильно получаю назначения на матчи. Много перелетов. Плюс различные домашние дела и собеседования – я в поиске работы.

«ТРИ НЕДЕЛИ НЕ МОГ ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ, И БЫЛ УВОЛЕН»

Вкратце напомним, что произошло 10 августа. Игравший за команду «Матч ТВ» Широков сначала оскорбил Данченкова, а когда получил от судьи красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами. Потерпевший подал на Широкова в суд. На днях футболист-грубиян, признав вину, попросил рассмотреть дело в особом порядке. Однако адвокат Данченкова Александр Островский настоял на рассмотрении дела полностью и 12 ноября сообщил о подаче жалобы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова .

- Это связано с историей с Широковым?

- Не совсем. Я не мог выходить на работу на протяжении трех недель, имея на руках больничный лист.

- А за любительскую команду «Амкал» давно играете?

- С августа прошлого года. Это команда блогеров, они сами меня позвали. После этого закрутилось-завертелось, за что я очень благодарен основателю «Амкала» Герману Попкову.

- Как вы попали в компанию блогеров?

- В своей группе ВК Герман запустил опрос о том, нужно ли усиление в лице неблогера. Большинство проголосовало положительно. Меня пригласили на просмотр и после этого взяли в команду. Спустя время у меня самого появился на ютубе канал.

«УЧУСЬ НА ДЕТСКОГО ТРЕНЕРА, СУЖУ МАТЧИ ПФЛ»

- Но основной деятельностью остается судейство?

- Да, конечно. Сейчас все хорошо – повторюсь, активно получаю назначения по второму дивизиону, а также попал в списки молодежного первенства России и Юношеской футбольной лиги в качестве главного арбитра. В Юношеской лиге ребята помладше, но уровень хороший и там.

- Как изменилась ваша жизнь после инцидента с Широковым?

- Да не особо изменилась. Жаль только, что потерял работу. Мне нравилось тренировать детей.

- Не думаете тренировать в другом месте?

- Как раз в данный момент я прохожу обучение на лицензии C и D при Московской федерации футбола. После этого надеюсь куда-то устроиться.

- В сентябре вы говорили, что после инцидента с Широковым у вас остались головные боли. Как сейчас со здоровьем?

- Со здоровьем стало лучше, но головные боли по-прежнему присутствуют. Бывает бессонница.

- Часто?

- Пореже, но все еще достаточно часто.

- Существует ли какая-то методика лечения?

- Я пропивал курс, который мне выписал, если не ошибаюсь, невролог. Сейчас пауза, и чуть позже надо пойти на повторное обследование.

- Диагноз носит физиологический характер или психологический?

- Точно не помню, какой именно диагноз поставлен, но он связан с глазным яблоком. У меня долго была контузия глазного яблока и что-то еще.

«ДОСТАЮ КАРТОЧКУ, И СРАЗУ ПРИЛЕТАЕТ УДАР»

- Давайте вернемся на три месяца назад. Как конфликт с Широковым выглядел вашими глазами?

- Был обычный матч товарищеского турнира. Не ожидал, что что-то может произойти, так как играли медийные личности, бывшие профессиональные футболисты, в том числе известные – Широков, Андрей Тихонов… Был уверен, что все окружающие в первую очередь будут получать удовольствие от игры. Но вот в середине первого тайма произошел тот самый судьбоносный момент с неназначением 11-метрового.

Широков пребывал в непонятном эмоциональном состоянии, он был недоволен решением, и начал меня нецензурно оскорблять на все поле. Понятное дело, что по правилам игры такое ни в коем случае нельзя пропускать. Я остановил игру и пошел навстречу Широкову. Тихонов пытался меня остановить, дергая за руку, но я понимал, что других вариантов быть не может.

Шел с мыслью только о том, чтобы удалить человека. Когда подошел, получил очень резкую фразу в свой адрес о том, что, если покажу красную, мягко говоря, получу по лицу. По правилам, я не мог сделать иначе. Вдобавок были люди на трибунах. Все, кто был на поле и рядом с ним, слышали оскорбления. Я достал из заднего кармана красную карточку и показал Широкову. И сразу после этого мне прилетает удар с правой…

От боли я упал, на полторы-две секунды потерял сознание, потому что удар ногой я увидел уже потом, когда видео появилось везде в интернете. Тогда я его не почувствовал. И мне сильно повезло, что я в тот момент как-то интуитивно смог прикрыть лицо.

- Что было потом?

- Окружающие игроки команды соперников смогли взять Романа под контроль. После первого удара они побежали в мою сторону, чтобы оттащить его от меня. Затем вышли организаторы, стали вызывать скорую помощь, а Роман вместе со своим сыном побрели с поля. Тогда он и кинул фразу о том, что таких, как я, надо сразу ставить на место.

- Как отреагировали на произошедшее присутствовавшие?

- Все были в шоке. Как игроки, так и организаторы. Никто даже в теории не мог такого ожидать – понятно, что кубки, медали, но в первую очередь турнир носил развлекательный характер. Чтобы люди получили удовольствие от процесса.

- Вы или ваши коллеги когда-нибудь сталкивались с такой агрессивной реакцией?

- Честно, нет. На моей памяти такого никогда не было.

«ШИРОКОВ ХОТЕЛ ЗАКРЫТЬ КОНФЛИКТ»

- Что вам говорили знакомые после инцидента?

- В тот же день, когда разлетелась новость, позвонили все друзья, родители, родственники. Спрашивали, как я себя чувствую, что произошло и так далее. За это я им всем очень благодарен. Сразу же с семьей мы приняли решение о том, что нельзя, чтобы это сошло с рук, и надо идти до конца.

- Какие-то альтернативы обращению в суд были?

- Для меня – нет. Потому что не дозволено людям, имея какой-то авторитет, славу, деньги и тому подобное, делать все, что угодно.

- Что стало ключевым при принятии решения пойти в суд?

- Тут несколько факторов. Во-первых, отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виноватым. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы, как та, что я уже упоминал. Была еще фраза: «Это вам за вчерашнее». За день до этого была игра «Спартак» - «Сочи»... Никаких извинений я не получил даже в устной форме. Единственное, что было предпринято на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, но я наотрез отказался.

- Агрессивно хотел поговорить?

- Думаю, что нет. Как понимаю, он хотел этот конфликт закрыть.

Но я считаю, что нанесен удар не только по моему имиджу, но и по имиджу судейского корпуса в целом.

«В ИНСТАГРАМЕ ПИСАЛИ, ЧТО Я УСТРАИВАЮ ЦИРК»

- Сейчас Артема Дзюбу поддерживают различные медийные личности, напрямую с ним не связанные. Вам кто-нибудь писал?

- Конечно. Писал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Он как раз был на игре. Принес извинения от лица всей команды, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что если нужна какая-то помощь, могу к нему обращаться. Все одноклубники из «Амкала» тоже очень волновались и всячески поддерживали.

Поддержку выразили моя Московская коллегия судей, за что я безумно благодарен, и Департамент судейства РФС во главе с Виктором Кашшаи. Он лично мне звонил и говорил, что озабочен данной ситуацией и хочет помочь в ее решении.

- Возможно ли было оставить эту ситуацию на откуп РФС без передачи в суд?

- Не думаю, что РФС мог что-то сделать, это было соревнование не под их эгидой. Они не имеют права наказывать участников – дисквалификацией и прочим.

- А с негативной реакцией на ваше решение пойти в суд сталкивались?

- Было много различных комментариев в инстаграме. Как слова поддержки, так и о том, что я устраиваю цирк, публично ною и так далее. На такие комментарии ничего не отвечал. Не вижу в этом смысла. Если кто-то хочет высказать мнение, пусть. Знаю, что люди, которые меня ценят и которых ценю я, придерживаются такого же мнения, что и я. И для меня это важно.

- В желании попиариться вас не обвиняют?

- Обвиняли, но для пиара я ничего не предпринимал. Не старался за счет этой темы как-то подниматься.

«ЦЕЛЬ – ДОЙТИ ДО СУДА»

- Ваша цель – обвинительный приговор для Широкова?

- Цель – дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдет.

- Каковы в данный момент перспективы в суде?

- Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений).

- Готовы ли пойти на мировую с Широковым?

- Думаю, что нет.

- Связывался ли с вами сам Роман или кто-то из его представителей?

- В тот же день то ли с одного, то ли с двух номеров писали якобы знакомые или друзья Романа о том, что очень хотели бы со мной поговорить, готовы подъехать в любое место и решить данный вопрос.

- Это было именно предложение договориться, а не угроза?

- Да.

- Такое предложение поступало только в первый день?

- Да, после этого ничего не было.

- Упомянутый Шнякин писал вам от себя лично. А официально какая-то реакция была?

- Еще кто-то писал, точно не помню. А больше ничего не было.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ДОБИТЬСЯ В СУДЕЙСТВЕ МАКСИМУМА»

- Изменилось ли ваше отношение к судейству?

- Наверное, изменилось даже в лучшую сторону. Понимаю, что подобная ситуация меня не может сломать. Стараюсь еще больше прогрессировать в данной сфере, хочется выйти на новый уровень и развиваться в целом.

- Какую цель ставите перед собой – поработать на чемпионате мира и в Лиге чемпионов?

- Хотелось бы, конечно, достичь максимальных успехов.

- Так же уверенно принимаете самые важные судейские решения – по пенальти, удалениям и так далее? Не возникло подсознательной боязни ответной реакции игроков?

- Никакого дискомфорта нет и быть не может, потому что от этого зависит моя оценка за матч и карьера в будущем. Все нормально.

- Будете ли еще судить товарищеские турниры, игры с участием «Матч ТВ»?

- Если позовут, и руководство даст добро, то да.

- Если встретитесь на поле с Широковым, откажетесь судить?

- Почему? Конечно, соглашусь. Без сомнений.

- А руку пожмете?

- Скажем так, если он первым инициирует рукопожатие, то я, естественно, пожму ему руку.