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Станислав Черчесов: Мы сыграли в нежный футбол? Я это запомню
12 ноября 23:20
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Мы сыграли в нежный футбол? Я это запомню

Главный тренер сборной России подвел итоги контрольного матча в Кишиневе против Молдавии (0:0).

- Какие общие впечатления от матча?
- Каждый тренер решал свои задачи. Мы перед началом сбора хотели действовать по одному плану, но ситуация изменилась. Есть травмированные, есть те, кто не приехал по причине теста на ковид. Но это тот случай, когда можно попробовать другие варианты. И мы это сделали. Не хватило только зрителей и голов.

- А Артема Дзюбы сегодня не хватало?
- Это к футболу имеет какое-то отношение? По-моему, нет.

- Удивил ли чем-то соперник? Почему не получилось забить?
- Соперник ничем не удивил. Молдаване могут чуть лучше или по-другому сыграть. Раньше у них была схема 5-3-2, сегодня перешли на четыре защитника. Мы и этот вариант просчитывали. Проблем с перестроением у нас не было. Соперник старался. Нам что-то удалось, а что-то - нет. Будем разбираться.

- Вам не кажется, что игре не хватало борьбы? Что футбол был слишком нежный?
- Ну, век живи - век учись. Слышал, что есть искренний футбол. Теперь еще и нежным его будем называть. Я смотрю своими глазами, не вашими. Сложно ответить.

- Оцените игру дебютантов.
- Мы пока не будем этого делать. Оценку можно давать после более продолжительного периода. Мы терпеливы к новобранцам, они постепенно вливаются и с каждым днем более комфортно себя чувствуют. Важно попробовать каждого футболиста, который имеет потенциал.

- Насколько эффективен был Алексей Миранчук?
- Он давно не проводил полный матч. Поэтому отыграл первый тайм и часть второго. Потом подсел. Поле было тяжеловатое. Поэтому заменили его на брата Антона.

- Почему Гилерме занял место в воротах?
- Так решил главный тренер.

- Почему выбрали капитаном Георгия Джикию?
- Мы давно уже это решили.

- Чем объясняется отсутствие в заявке Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина?
- Зобнин на предыгровой тренировке после пяти минут прервал занятие, почувствовав дискомфорт в мышце. Мы не рискуем в таких случаях. Сделали ему МРТ, ничего страшного, но не хотели рисковать. А Бакаев не в тех кондициях, которые нужны. До Турции и Сербии постараемся подтянуть его.

- У Зобнина есть шанс сыграть с Турцией?
- Естественно, раз он приехал. Есть небольшое повреждение, и мы просто не хотели его усугублять.

Сомнительный тест. Сборная России не смогла победить Молдавию и не забивает уже пять таймов

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