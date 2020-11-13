Лучший – Джикия, худший – Мостовой. Оценки сборной России за матч с Молдавией

Алексей МИРАНЧУК Было видно, как легионер «Аталанты» соскучился по футболу. В первом тайме раздавал передачи на ход партнерам, искал возможности для паса вразрез, очень опасно пробил в дальний угол внешней стороной стопы. Во втором запомнился техничным ударом в перекладину со штрафного, вскоре после чего был заменен на брата.

Даниил ФОМИН Еще один дебютант. Довольно уверенно чувствовал себя в середине поля, дважды опасно бил с дальних дистанций (один раз попал) и здорово ворвался в свободную зону в штрафной в концовке матча.

Юрий ЖИРКОВ Был надежен сзади и хорошо подключался в атаку, нанеся три удара из опасных точек. Правда, ни один по-настоящему голевым не получился.

Игорь ДИВЕЕВ Дебютант провел почти отличный матч, но в самой концовке обрезался на своей половине поля и привез опасную контратаку.

Георгий ДЖИКИЯ Пусть соперник не ставил перед капитаном сборной сложных задач, сыграл он без помарок – начинал атаки, снял в штрафной весь верх, в концовке ценой повреждения сорвал контратаку хозяев. Желтую карточку получил ошибочно, поскольку сначала сыграл в мяч и только потом задел оппонента.

Федор ЧАЛОВ

Довольно активно провел первую половину встречи, принимал мячи в штрафной и откатывал партнерам под удар, разок технично сыграл пяткой, делал хорошую разрезающую передачу на Ионова, но к прострелам и подачам не успевал. После перерыва сник и был заменен.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Денис ЧЕРЫШЕВ

Был очень старателен, но не продуктивен. Подачи в штрафную были неточными, дриблинг не получался, а удары приходились в защитников.

Александр СОБОЛЕВ

За отведенные полчаса успел дважды опасно пробить по воротам, но в целом чаще бегал без мяча и в комбинациях участия почти не принимал.

ТРИ

Вячеслав КАРАВАЕВ

Добротно сыграл в обороне, но с учетом значительного преимущества во владении мячом мог бы быть поэнергичнее в атаке.

Далер КУЗЯЕВ

Качественно закрывал опорную зону, но очень слабо помогал в позиционном нападении.

Алексей ИОНОВ

Был очень пассивен, почти весь первый тайм отбегал вхолостую. Отметился лишь остроумным пасом на ход Жиркову во второй темп атаки и тем, что не успел к проникающей передаче Чалова.

Константин КУЧАЕВ

За тайм ничем интересным практически не отметился, кроме передачи на ход в штрафную Фомину. Но этого, конечно, очень мало.

Иван ОБЛЯКОВ

Тоже ничем себя не проявил. Неплохо сыграл без мяча, но с ним ничего остроумного не придумал, играя преимущественно через ближнего.

Антон МИРАНЧУК

Заработал пару фолов, но заменить брата в полной мере в роли плеймейкера не сумел.

ТРИ С МИНУСОМ

Андрей МОСТОВОЙ

За почти полчаса не сделал вообще ничего полезного. Или ошибался, или играл максимально просто.

БЕЗ ОЦЕНКИ

ГИЛЕРМЕ

За 90 минут молдаване так и не сподобились ни на один удар в створ. Работы у вратаря сборной России не было.

Федор КУДРЯШОВ

При нем во второй половине второго тайма россияне в основном владели мячом. Партнеры не дали опытному защитнику себя никак проявить.