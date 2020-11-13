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Лучший – Джикия, худший – Мостовой. Оценки сборной России за матч с Молдавией
13 ноября 08:53
автор: Артем Зибрак

Лучший – Джикия, худший – Мостовой. Оценки сборной России за матч с Молдавией

«Советский спорт» оценил по пятибалльной шкале игру каждого футболиста команды Станислава Черчесова в товарищеской встрече в Кишиневе (0:0).
  • ПЯТЬ

Георгий ДЖИКИЯ
Пусть соперник не ставил перед капитаном сборной сложных задач, сыграл он без помарок – начинал атаки, снял в штрафной весь верх, в концовке ценой повреждения сорвал контратаку хозяев. Желтую карточку получил ошибочно, поскольку сначала сыграл в мяч и только потом задел оппонента.

  • ЧЕТЫРЕ

Игорь ДИВЕЕВ
Дебютант провел почти отличный матч, но в самой концовке обрезался на своей половине поля и привез опасную контратаку.

Юрий ЖИРКОВ
Был надежен сзади и хорошо подключался в атаку, нанеся три удара из опасных точек. Правда, ни один по-настоящему голевым не получился.

Даниил ФОМИН
Еще один дебютант. Довольно уверенно чувствовал себя в середине поля, дважды опасно бил с дальних дистанций (один раз попал) и здорово ворвался в свободную зону в штрафной в концовке матча.

Алексей МИРАНЧУК
Было видно, как легионер «Аталанты» соскучился по футболу. В первом тайме раздавал передачи на ход партнерам, искал возможности для паса вразрез, очень опасно пробил в дальний угол внешней стороной стопы. Во втором запомнился техничным ударом в перекладину со штрафного, вскоре после чего был заменен на брата.

Федор ЧАЛОВ
Довольно активно провел первую половину встречи, принимал мячи в штрафной и откатывал партнерам под удар, разок технично сыграл пяткой, делал хорошую разрезающую передачу на Ионова, но к прострелам и подачам не успевал. После перерыва сник и был заменен.

  • ТРИ С ПЛЮСОМ

Денис ЧЕРЫШЕВ
Был очень старателен, но не продуктивен. Подачи в штрафную были неточными, дриблинг не получался, а удары приходились в защитников.

Александр СОБОЛЕВ
За отведенные полчаса успел дважды опасно пробить по воротам, но в целом чаще бегал без мяча и в комбинациях участия почти не принимал.

  • ТРИ

Вячеслав КАРАВАЕВ
Добротно сыграл в обороне, но с учетом значительного преимущества во владении мячом мог бы быть поэнергичнее в атаке.

Далер КУЗЯЕВ
Качественно закрывал опорную зону, но очень слабо помогал в позиционном нападении.

Алексей ИОНОВ
Был очень пассивен, почти весь первый тайм отбегал вхолостую. Отметился лишь остроумным пасом на ход Жиркову во второй темп атаки и тем, что не успел к проникающей передаче Чалова.

Константин КУЧАЕВ
За тайм ничем интересным практически не отметился, кроме передачи на ход в штрафную Фомину. Но этого, конечно, очень мало.

Иван ОБЛЯКОВ
Тоже ничем себя не проявил. Неплохо сыграл без мяча, но с ним ничего остроумного не придумал, играя преимущественно через ближнего.

Антон МИРАНЧУК
Заработал пару фолов, но заменить брата в полной мере в роли плеймейкера не сумел.

  • ТРИ С МИНУСОМ

Андрей МОСТОВОЙ
За почти полчаса не сделал вообще ничего полезного. Или ошибался, или играл максимально просто.

  • БЕЗ ОЦЕНКИ

ГИЛЕРМЕ
За 90 минут молдаване так и не сподобились ни на один удар в створ. Работы у вратаря сборной России не было.

Федор КУДРЯШОВ
При нем во второй половине второго тайма россияне в основном владели мячом. Партнеры не дали опытному защитнику себя никак проявить.

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