5 миллионов долларов за видео с Дзюбой – много или мало? Интим Кэмерон Диас оценили дешевле

По информации «Фонтанки», Дзюба даже записал разговор с шантажистами и, таким образом, имеет на руках улики для возбуждения уголовного дела. При этом сообщается, что он может отказаться от преследования подозреваемых лиц во избежание скандального шлейфа всей этой истории. Получается, предположение известного адвоката Сергея Жорина в недавнем интервью «Советскому спорту» оказаловь верным. Правозащитник тогда высказал мнение, что Дзюба может опасаться того, что в ходе следствия всплывут другие видео аналогичного содержания. И это нанесет ему еще больший имиджевый урон.

Существуют ли в природе эти видео, никто сейчас не знает. Но если верить питерским инсайдам, за нераспространение той записи, которая в итоге попала в сеть, у Дзюбы требовали 5 миллионов долларов. Бывший партнер зенитовца по «Спартаку» Владимир Быстров, комментируя эту информацию, заявил: «У Дзюбы просили слишком много, надо было просить меньше». Но прав ли он? И насколько адекатна подобная сумма представленному «компромату»?

Не далее как минувшим летом в схожей ситуации оказался бывший нападающий «ПСЖ» и «Наполи» Эсекиэль Лавесси. В руки злоумышленников попали пикантные видео аргентинца с его бразильской подругой Наталией Боргес. И что вы думаете? Шантажисты требовали с Лавесси по... 8 тысяч долларов за каждую запись. Вот и считайте - самоудовлетворение Дзюбы оценили в 625 раз дороже, чем интим Лавесси!

А самый громкий видео-скандал в мире футбола, конечно, разгорелся в сборной Франции, из которой в 2015 году изгнали звезду «Реала» Карима Бензема, который, возможно, участвовал в шантаже экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна. Нападающего мадридского суперклуба до сих пор таскают по судам, ему по-прежнему грозит уголовка, если его вина будет доказана. О какой сумме тогда шла речь? Полиция ее не разглашала. Но миллионами там не пахло...

Да и в мировом шоубизнесе «выкуп», фигурирующий в «деле Дзюбы», выглядит неправдоподобно. Скажем, голливудских звезд Тома Круза и Кэти Холмс в свое время пытались «развести» на миллион долларов. У Синди Кроуфорд вымогали 175 тысяч евро, чтобы достоянием общественности не стали фото ее дочери, привязанной к стулу. А знаете, во сколько шантажисты оценили «обнаженку» Кэмерон Диас? В 3,5 миллиона. Все равно дешевле, чем «рукоблудие» Дзюбы.