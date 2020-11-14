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Станислав Черчесов: Ждем, что у Турции поменяется половина состава
14 ноября 15:00
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Ждем, что у Турции поменяется половина состава

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу предпоследнего тура групповой стадии Лиги наций, который пройдет в Стамбуле 15 ноября (начало игры – в 20.00 мск).

- Какие выводы сделали из нулевой ничьей в товарищеской встрече с Молдавией?
- В нашей подготовке, по большому счету, ничего не изменилось. Остались в Кишиневе перед вылетом в Стамбул. Кто сыграл против Молдавии больше, провел восстановительную тренировку. Сейчас к нам добавились Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин, которых мы по необъективным причинам недосчитались в контрольном матче. На вечер субботы намечена теория.

- Изменилась ли сборная Турции в сравнении с октябрьским матчем в Москве?
- Мы часто играем с этой командой. Мой самый первый матч в сборной был против турок. Могу сказать, что с приходом Шенола Гюнеша эта сборная стала играть иначе. Турция постоянно ротирует состав. Уверен, половина игроков, выходивших три дня назад против Хорватии, в воскресенье останется на скамейке. У хозяев поля очень мобильная команда. Много добротных исполнителей из топ-чемпионатов. Опять же, могу выразить сожаление, что игра пройдет без зрителей. Турецкие болельщики создают незабываемый антураж.

- Устраивает ли вас в роли капитана сборной Георгий Джикия, которому досталась повязка после истории с Артемом Дзюбой?
- В Кишиневе он свою роль лидера выполнил. Джикия – капитан «Спартака», ему это знакомо. В матче с Турцией он опять будет капитаном.

- В Москве у турок блестяще вышел на замену Дженгиз Ундер из «Лестера». Как собираетесь его нейтрализовать в Стамбуле?
- Для усиления на его фланге есть разные варианты. Мы знаем, что Ундер – хороший футболист. В прошлый раз мы готовились увидеть его в стартовом составе, а когда он появился во втором тайме, не до конца перестроились. Сейчас такого не будет. Однако у турок опасен не только Ундер. Поэтому важен баланс. Концентрироваться на одном игроке не собираемся.

- Четырехматчевая безвыигрышная серия давит на сборную России? Длят первого места в группе в Стамбуле желательно победить...
- Мы стремимся показать максимум из того, на что сейчас способны. С учетом всех обстоятельств, которые нельзя заранее просчитать. И в сентябре, и в октябре, и сейчас мы теряли ведущих футболистов по разным причинам. Надо находить правильные сочетания. Хорошо, что появилась возможность привлечь игроков из молодежной сборной.

- Вы выступаете за «Антальяспор». Турецкая лига похожа на российскую? - вопрос защитнику нашей сборной Федору Кудряшову.
- Не совсем. Все-таки в России акцент дедается на тактике, а в Турции - на индивидуальные качества игроков.

- В октябре вы впервые сыграли не слева, а в центре обороны при схеме с четырьмя защитниками. Готовы к тому же в воскресенье?
- Для меня это не новая позиция. Концовку предыдущего сезона и начало этого я провел в своем клубе именно как центральный защитник. Если это будет приносить пользу команде, готов закрыть любую зону.

источник: «Советский спорт»
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