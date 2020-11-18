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Андрей Червиченко: Почему РФС и Федун не устроили истерику после Cтамбула? Утерлись – и идем дальше
18 ноября 16:48
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Почему РФС и Федун не устроили истерику после Cтамбула? Утерлись – и идем дальше

Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от решающего для сборной России матча Лиги наций против Сербии в Белграде (18 ноября, начало 22.45 мск).

- Тут много будет зависеть о того, как себя поведут записные братушки, - считает Червиченко. - Когда у них плохо, тогда русские - братья. Если все нормально, то они сами по себе. Сербам, по большому счету, ничего не нужно с турнирной точки зрения. Если мы – братья, то они упираться не должны.

И не надо надеяться на то, что венгры не смогут обыграть дома турок. У Турции довольно посредственная команда. Если б не этот негодяй со свистком, мы должны были в Стамбуле побеждать.

- Судья, которого вы имеете в виду, представлял Республику Польша...
- Да, п... он из этой самой республики. Очередной русофоб. И почему не было никакой реакции со стороны руководства РФС? Как можно было не раздуть скандал, не поднять крик – нас убили?! Утерлись и пошли дальше.

Почему Леонид Федун молчит? Он умеет по поводу судейства истерить. Так чего же на международный уровень не выйти, за страну не порадеть?

- Но УЕФА все же отреагировал: заменил на матч в Белграде польскую бригаду абитров на английскую.
- Они там в УЕФА, конечно, живут по принципу: все, что в глаза – божья роса. Но то, что этот поросенок устроил на поле, это уже за пределами всего разумного. Вот и решили подстраховаться.

- Думаете, нынешнее поколение футболистов сборной Сербии даже теоретически может воспринимать россиян как «братушек»?
- Соглашусь, времена изменились, но лелею на этот фактор какую-то надежду. Потому что побеждать нам особо некем. Артема Дзюбу вывели из сборной из-за сексуальных слабостей. На мой взгляд, не самое умное решение главного тренера. Он, видимо, после чемпионата мира подумал, что вошел в когорту небожителей. А получилось так – что у нас просто некому забивать. Хорошо, что не будет Андрея Семенова, некому помогать сербам у наших ворот. Но кто все-таки будет забивать?

Андрей Червиченко

- У нас три ярко выраженных центрфорварда – Федор Чалов, Александр Соболев и Антон Заболотный…
- Заболотный пусть остается там – за болотом. Первые двое могут помочь. Но Чалов играет по настроению. Но у нас есть еще Константин Кучаев.

- Кучаев - не форвард…
- Я просто перебираю всех, кто может в ворота попасть. Не до жиру.

- Тогда и Ивана Облякова нужно не забывать – может ударить…
- В том-то и дело, что может только ударить. А вот попадет ли в ворота? Не понимаю, почему с турками Соболева не выпустили. Надо было отыгрываться, так выпускай высокого: мяч в голову попадет – и гол.

- Так как сыграем в Белграде – максимум ничья или победа?
- Думаю, все же на дурачка, но выиграем.

- Вчера Германия потерпела сокрушительное поражение от Испании в Севилье - 0:6. Что скажете?
- Когда-то «Спартак» получил от «Ливерпуля» 0:5 на выезде (Лига чемпионов-2002/03. – прим. ред.), сколько же было истерики... А я тогда говорил, что у всех бывает. Вот и великая и непобедимая Германии попала. Вспомните еще, как «Барса» 2:8 «Баварии» влетела. Со всеми командами случаются такие дни. Потом выиграют 1:0, получат три очка, и все про 0:6 забудут.

- В Германии все больше поднимается волна по поводу Йоахима Лева. Мол, с 2014 года ничего существенного сборная не добилась.
- Возможно, здесь есть эффект, когда человек засиделся на своем месте. Ротация нужна всегда и везде. В Германии много грамотных специалистов. А сборная действительно ничего не показывает.

Это у нас, если бы человек выиграл чемпионат мира, сидел бы до того момента, пока его вперед ногами не вынесли. Вот Черчесов вышел в четвертьфинал, и уже нельзя его критиковать.

- Если наша сборная когда-нибудь выиграет чемпионат мира, главный тренер удостоится после смерти места в Кремлевской стене?
- Это зависит от того, насколько руководитель страны будет любить футбол. Сейчас, как я понимаю, больше в почете дзюдо и горные лыжи.

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