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Станислав Черчесов: Поражение 0:5 от Сербии – повод для отставки? Не ко мне вопрос
19 ноября 01:43
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Черчесов: Поражение 0:5 от Сербии – повод для отставки? Не ко мне вопрос

Главный тренер сборной России прокомментировал провал команды в маче 6-го тура Лиги наций.

- Мы проиграли сербам, в первую очередь, в движении. Согласны?
- Это я вижу.

- Учитывая, что команда не смогла выйти в дивизион А Лиги наций и выпала в третью корзину перед жеребьевкой отбора к ЧМ-2002, стало ли это поражение поводом для вашей оттавки?
- Это не мне вопрос... Да, мы завершили турнир неважно. На поле должна быть команда, а у нас много новых игроков. Не всем удается сыграть с листа.

- Как объясните счет 0:4 к перерыву? Ведь у нас ударов было больше...
- У сербов все залетело. Мы не ипользовали шансы. Но я оправданий не ищу. Результат справедлив. Когда наша команда не готова физически, бороться сложно. Который раз в этом убедились.

- Почему заменили Гилерме в перерыве?
- Он провел неудачный тайм, ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его заменить. Такие таймы бывают у каждого вратаря. Зачем было оставлять его на поле?

- Теперь не жалеете, что не вызвали на ноябрьские матчи Артема Дзюбу?
- Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы все спрашиваете Не думаю, что Дзюба многое нам добавил бы в игре. Считаю, было правильным его не вызвать.

- Вышедшие на замену новички убедили?
- Моменты были, чтобы забить гол престижа, но не смогли. По такой игре нельзя делать окончательные выводы по тому или иному футболисту. Молодых ребят надо вводить аккуратно. Неправильно предъявлять им претензии, что пока они не могут сделать результат. Сборная – это команда. В Швеции два года назад в последнем туре Лиги наций назад было то же самое...

- Не было мысли уйти со скамейки, как Георгий Ярцев в 2004-м во время разгрома от Португалии?
- У вас, журналистов, какой-то особенный настрой сегодня.

Это «видео» было позабористее, чем у Дзюбы. Сборную России деклассировали в Белграде

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