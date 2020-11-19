Станислав Черчесов: Поражение 0:5 от Сербии – повод для отставки? Не ко мне вопрос

- Мы проиграли сербам, в первую очередь, в движении. Согласны?
- Это я вижу.
- Учитывая, что команда не смогла выйти в дивизион А Лиги наций и выпала в третью корзину перед жеребьевкой отбора к ЧМ-2002, стало ли это поражение поводом для вашей оттавки?
- Это не мне вопрос... Да, мы завершили турнир неважно. На поле должна быть команда, а у нас много новых игроков. Не всем удается сыграть с листа.
- Как объясните счет 0:4 к перерыву? Ведь у нас ударов было больше...
- У сербов все залетело. Мы не ипользовали шансы. Но я оправданий не ищу. Результат справедлив. Когда наша команда не готова физически, бороться сложно. Который раз в этом убедились.
- Почему заменили Гилерме в перерыве?
- Он провел неудачный тайм, ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его заменить. Такие таймы бывают у каждого вратаря. Зачем было оставлять его на поле?
- Теперь не жалеете, что не вызвали на ноябрьские матчи Артема Дзюбу?
- Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы все спрашиваете Не думаю, что Дзюба многое нам добавил бы в игре. Считаю, было правильным его не вызвать.