Станислав Черчесов: Поражение 0:5 от Сербии – повод для отставки? Не ко мне вопрос

- Мы проиграли сербам, в первую очередь, в движении. Согласны?

- Это я вижу.

- Учитывая, что команда не смогла выйти в дивизион А Лиги наций и выпала в третью корзину перед жеребьевкой отбора к ЧМ-2002, стало ли это поражение поводом для вашей оттавки?

- Это не мне вопрос... Да, мы завершили турнир неважно. На поле должна быть команда, а у нас много новых игроков. Не всем удается сыграть с листа.

- Как объясните счет 0:4 к перерыву? Ведь у нас ударов было больше...

- У сербов все залетело. Мы не ипользовали шансы. Но я оправданий не ищу. Результат справедлив. Когда наша команда не готова физически, бороться сложно. Который раз в этом убедились.

- Почему заменили Гилерме в перерыве?

- Он провел неудачный тайм, ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его заменить. Такие таймы бывают у каждого вратаря. Зачем было оставлять его на поле?

- Теперь не жалеете, что не вызвали на ноябрьские матчи Артема Дзюбу?

- Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы все спрашиваете Не думаю, что Дзюба многое нам добавил бы в игре. Считаю, было правильным его не вызвать.