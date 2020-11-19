Это «видео» было позабористее, чем у Дзюбы. Сборную России деклассировали в Белграде

Главное разочарование – решение Черчесова выпустить в старте Антона Заболотного . Сам форвард сколько угодно может называть своих критиков хейтерами, но качеств для игры на таком уровне (в главном матче года!) ему, мягко говоря, не хватает. Что Заболотный и подтвердил уже на первой минуте, пробив в упор с линии вратарской без малейшего сопротивления идеально… по центру, во вратаря. Метр левее, метр правее, и шансов у Предрага Райковича не было бы...

При этом оба соперника понесли колоссальные кадровые проблемы (сербы - из-за коронавируса). Поэтому Станислав Черчесов впервые задействовал в официальном матче Игоря Дивеева , в середине поля к Магомеду Оздоеву был приставлен Далер Кузяев , а в атакущей группе вместе появились Алексей и Антон Миранчуки .

Задача россиян формулировалась просто: побеждаем - точно выходим в элиту, играем вничью - надеемся на такой же исход в параллельном матче Венгрия - Турция. Так что настрой должен был быть запредельным не только у ветерана Юрия Жиркова , проводившего сотый матч за национальную команду...

Уже получив преимущество в два мяча, сербы отдали мяч и отошли к своей штрафной, но качественное продвижение в штрафную россиянам удавалось только правым флангом, по которому подключался Вячеслав Караваев. Он сделал едва ли не все наиболее острые передачи. И этого могло хватить, если бы адресатом был нападающий по-мастеровитее Заболотного.

Загадка, почему Александр Соболев остался на скамейке. Пользуясь терминологией Черчесова, если Матвей Сафонов «внебрачный сын Губерниева», то Соболев, видимо, нелюбимый «пасынок Станислава Саламовича». Где-то, наверное, грустно улыбался Артем Дзюба. Скандальное видео, из-за которого зенитовца не вызвали в сборную, оказалось цветочками. «Ягодки» мы увидели в Белграде. Вот это была настоящая футбольная «порнография». В исполнении одной команды.

ТРИ ГОЛА ИЗ-ПОД ЮБИЛЯРА

Расплата пришла почти сразу после первого момента Заболотного. Через 10 минут Неманья Радонич легко ушел от юбиляра Жиркова (оборона – все-таки не самая сильная сторона ветерана), затем проскочил мимо страховавшего Оздоева и пробил. Мяч рикошетом от прибежавшего спасать положение Кузяева влетел в дальнюю девятку.

Заболотный момент не использовал, а вот Радоньич – да. Причем совсем не очевидный. Но рикошет помог



Смотри на первый гол сербов (уже 2:0)https://t.co/V8mNKRBNP3 pic.twitter.com/fbqYV4qC3v — Матч ТВ (@MatchTV) November 18, 2020

В России, говоря об этом матче, нередко принижали мотивацию сербов, боровшихся за выживание в дивизионе В. Игра показала, что все это были домыслы. Хозяева с первых минут навязали нам очень плотную, жесткую, силовую игру, разбивавшую комбинационные замыслы Черчесова. Сразу два серба – Неманья Максимович и Йович – пошли на подачу Филипа Младеновича на дальнюю штангу и не оставили Жиркову (опять!) ни шанса. Форвард «Реала» со второго этажа расстрелял Гилерме.

Третий мяч тоже пришел из зоны Жиркова. Юрий поскользнулся, выдергиваясь из линии обороны, и оставил пустой зону, куда ворвался Александр Митрович. Кузяев попытался подстраховать партнера, но освободил опорную зону, куда и последовала передача. Удар Йовича Гилерме парировал, но первым на добивании оказался вынужденно вышедший на замену вместо получившего травму автора первого гола Душан Влахович.

Четвертый гол стал следствием проигранной борьбы вверху, почти в точности повторив второй. Младенович подал – Йович выпрыгнул и забил. С той только разницей, что на сей раз его оппонентом был не Жирков. Вот так к концу первого тайма исход встречи был предрешен. Вместо матча года мы получили унижение, грозившее даже перебить позор немцев в Севилье. Там к перерыву счет был 3:0 (а получилось 6:0).

ЧТО ТВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ?

Описывать второй тайм смысла не имеет. В перерыве Черчесов просто поразил, сделав сразу четыре (!) замены. Причем одну из них – во вратарской линии. Вместо Гилерме в рамке зачем-то появился Сослан Джанаев, получил свой шанс и Андрей Мостовой, а братья Миранчуки ушли. Зато Заболотный, конечно, остался. Порадовал лишь наконец состоявшийся дебют Романа Евгеньева, вышедшего вместо Дивеева. Но это решение надо было принимать до матча, а не по его ходу. Можно как угодно относиться к Черчесову, но у любого неравнодушного к участи сборной России глаза от такого вылезли на лоб. Кажется, тренер под напором обстоятельств просто поплыл.

Ожидать каких-то изменений не следовало. Их и не последовало. И в первом тайме по игре и даже качеству моментов наша команда не уступала сопернику, но имея такого исполнителя в роли завершителя атак, надеяться было не на что. Второй тайм получился таким же. Россияне больше владели мячом, имели несколько опасных подходов, но продолжили пропускать. Замена вратаря не помогла. Джанаева тоже «размочили».

Игравший на левом фланге Младенович не мог сдержать Караваева в обороне, но раз за разом наказывал оппонента за оставление своей зоны беззащитной. В первом тайме он дважды беспрепятственно навешивал на Йовича, а теперь отличился сам, завершив разящую контратаку. Во всех трех эпизодах зенитовец не задерживался впереди, а слишком сильно прижимался к центральной зоне. Установка на матч?

А вот сербов остается поздравить. Благодаря поражению Турции в Венгрии (0:2) им удалось сохранить прописку в дивизионе В, где оталась и Россия. Заслужили «братушки», не отнять. Кто-то после такого матча удивится, что на финальный турнир Евро-2020 следующим летом едем мы, а не Сербия, которая без половины основы разгромила нас 5:0.

Даже сложно вспомнить, когда предыдущий раз российская сборная терпела такое унижение. Наверное, это можно сравнить с 0:3 от Уэльса на Евро-2016. И с 1:7 от Португалии в 2004-м, когда игру не смог досмотреть Георгий Ярцев. Однако в тех случаях, как ни крути, нам противостояли более мастеровитые оппоненты. А то, что мы увидели сейчас в Белграде, детям лучше не показывать. Как и в случае с тем самым видео Дзюбы...

Лига наций. Дивизион В. Группа 3. 5-й тур

Сербия – Россия – 5:0 (4:0)

Голы: Радонич, 10 – 1:0. Йович, 25 – 2:0. Влахович, 40 – 3:0. Йович, 45+1 – 4:0. Младенович, 64 – 5:0.

Сербия: Райкович, Миленкович, Спайич, С. Митрович (Павлович, 90), Радонич (Влахович, 31), Гудель (Зделар, 90), Максимович (Гачинович, 46), Младенович (Ранджелович, 90), Ристич, Йович, А. Митрович.

Россия: Гилерме (Джанаев, 46), Караваев, Дивеев (Евгеньев, 46), Джикия, Жирков, Оздоев, Кузяев, Ерохин, Ал. Миранчук (Обляков, 46), Ан. Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Жирков, 47. Заболотный, 49. А. Митрович, 82. Обляков, 82. Гудель, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

Венгрия – Турция – 2:0

Венгрия - 11 очков, Россия - 8, Сербия, Турция - 6.