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От Гилерме чертям тошно, игра сборной хуже онанизма Дзюбы и Семин вместо Черчесова. Рейтинг наездов
19 ноября 14:03
автор: Дмитрий Кузнецов

От Гилерме чертям тошно, игра сборной хуже онанизма Дзюбы и Семин вместо Черчесова. Рейтинг наездов

Очередной выпуск нашего хит-парада посвящен игре футбольной сборной в Белграде. Она заслуживает того, чтобы на нее наезжали.

1-е место
Отар КУШАНАШВИЛИ о ГИЛЕРМЕ:
Гилерме беспомощен, как Дудь против Моргенштерна. Если будет играть с Сербией, нам конец. Чертям тошно - так он делает свою работу.

Колумнист «Советского спорта» опубликовал свою колонку-прогноз за несколько часов да начала матча Лиги наций Сербия – Россия (5:0), не оставив шансов нашей команде, если ее ворота будет защищать голкипер «Локомотива». «Он давно разложился на алименты, телятина, сатана бесхвостая. Осатанел он мне до крайности, до тех же чертиков, вот увидите, выйдет - выйдет катастрофа, осрамит нас ваш гренадер из желе», - взывал к голосу разума Станислава Черчесова известный журналист и телеведущий.

Но до главного тренера нашей сборной уже давно никто не может докричаться. А сам Гилерме свою беспомощность не осознает, как не оценивает трезво уровень своей игры. «Хоть бы раз посовестился людей, хоть бы раз признал, что играет из рук вон, но на кой, если Семин, Стауче, Черчесов и Николич доверяют. Сербам на радость».

Добавить тут нечего. Разве что дополнительный бонусный балл Кушанашвили за удивительное по своей точности предсказание.

2-е место
Виталий МИЛОНОВ о поражении в Белграде:
Матч с Сербией — это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек.

Депутат Госдумы не стал искать политкорректные слова, комментируя провал российской сборной в Лиге наций. «Конечно, это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про видео-онанизм Дзюбы, что забыли, что сборная, это еще и футбол. Но по вчерашнему матчу футбола вообще не осталось. То, что было вчера, это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, порвали как тузик грелку. Это основания, конечно для очень серьезных выводов».

Милонов призвал после таких поражений вызывать главного тренера на ковер к министру спорта, потому что «недопустимо дать нашим соперникам ощущения, что у нас нет футбола». Но как же не дать, если футбола действительно нет? А вызывать на ковер – идея хорошая, лучше сразу на борцовский. Победил – остаешься в сборной, проиграл – извини, подвинься. Депутатам тоже не мешало бы брать ответственность на себя почаще, глядя на уровень жизни в стране большинства граждан. А то можно подумать, что футбол – самое страшное, что есть в сегодняшней России.

3-е место
Михаил БОЯРСКИЙ о Станиславе ЧЕРЧЕСОВЕ:
У Черчесова будущего в сборной России нет. Надо назначать Семина.

Знаменитый актер - давний поклонник футбола, особенно питерского. Вот был бы Станислав Саламович человеком из Санкт-Петербурга, вряд ли удостоился бы такой критики от уважаемого народного артиста. Ни разу не слышали, чтобы призывал он гнать кого-нибудь из «Зенита». Напротив, всячески поддерживает земляков, даже если они того не слишком достойны.

Еще Михаил Сергеевич задается вопросом, какой из спартаковца Георгия Джикии капитан. То ли дело зенитовец Дзюба. Это какое же моральное дно надо пробить в современной России, чтобы тебя выгнали из капитанов и с этим были все согласны?

Что до Семина, то Юрию Палычу уже 73. Самый возраст, чтобы говорить о будущем национальной команды. Почетный железнодорожник свой шанс в сборной уже имел. Воспользовался им куда хуже, чем Черчесов.

4-е место
Станислав ЧЕРЧЕСОВ о возможной отставке:
Этот вопрос не ко мне.

А к кому, Станислав Саламович? Не обижайтесь, но есть у вас нехорошая черта: в попытках уйти от неудобных вопросов журналистов стараетесь унизить их своим ответом. Чего проще сказать: нет, не собираюсь, если только РФС не выгонит. Зачем перечеркивать все хорошее, что было до этого? Уберите свою гордыню, она вас не красит.

Или, например, вас спросили после поражения от сербов о том, как повлиял товарищеский матч с Молдавией на официальные игры. А вы возмутились: «Зачем об этом спрашивать, если игра стоит в календаре?» Но что плохого было в этом вопросе?

Или у вас логично поинтересовались причинами невызова в сборную Дзюбу – и вы опять вспыхнули: «Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять вопрос педалируете». Но такова работа СМИ – задавать вам вопросы. Причем, заметьте, абсолютно корректные и напрашивающиеся. А ваша работа предусматривает взаимодействие с прессой. Потому что мы делаем одно дело.

Не понравилось вам сравнение с матчем сборной России в Португалии в 2004-м, когда Георгий Ярцев при счете 1:6 (закончили тогда 1:7) убежал со скамейки. Ну, так переведите его в шутку, или просто скажите: мол, я мужик, чего мне бегать от ответственности, когда сам виноват. А вы: «Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос».

Когда нет ответов на правильные вопросы, тогда и наступают дни, как у вашей команды в Белграде. А еще подобное ваше поведение отталкивает от сборной. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, например, говорит об этом прямо: «Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично мое впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво». Да нет, не обманчиво. Все так и есть.

5-е место
Василий УТКИН о сборной России:
Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь.

Никто не знает, как сборная выступила бы с Дзюбой в составе. Можно только догадываться. По этому поводу есть разные мнения. У известного тележурналиста Уткина оно насчет Дзюбы сложилось давно и к нынешней ситуации не имеет отношения. Просто появился очередной повод вставить шпильку своему недругу. С Дзюбой у них давняя вражда.

Лидеры рейтинга после 25 туров: Уткин – 32 очка (13 попаданий), Селюк – 28 (7), Роднина – 16 (4), Радимов – 14 (4), Панарин – 10 (2), Дзюба – 10 (4).

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