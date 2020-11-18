Выйдет Гилерме – выйдет катастрофа. Отар Кушанашвили о вратаре сборной

Гильерме беспомощен, как Дудь против Моргенштерна, как Моргенштерн против меня, как они оба, два шалопая, отчаянно силящихся быть ранними отариками, против меры, такта и вкуса. Если Гильерме будет играть с Сербией, нам конец.

Он давно разложился на алименты, телятина, сатана бесхвостая.

Дима Шнякин и тот смотрелся бы не такой вываренной треской.

Этот парень - из тех, про кого мой папа говорил: «только и умеет, что подсвечивать себя в темноте».

Такие люди обречены, ибо «заблуждаются далеким заблуждением».