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Выйдет Гилерме – выйдет катастрофа. Отар Кушанашвили о вратаре сборной
18 ноября 18:29
автор: Отар Кушанашвили

Выйдет Гилерме – выйдет катастрофа. Отар Кушанашвили о вратаре сборной

Наш обозреватель делится переживаниями и мыслями об игре Гилерме в главной команде страны.

Гильерме беспомощен, как Дудь против Моргенштерна, как Моргенштерн против меня, как они оба, два шалопая, отчаянно силящихся быть ранними отариками, против меры, такта и вкуса. Если Гильерме будет играть с Сербией, нам конец.

Он давно разложился на алименты, телятина, сатана бесхвостая.

Дима Шнякин и тот смотрелся бы не такой вываренной треской.

Этот парень - из тех, про кого мой папа говорил: «только и умеет, что подсвечивать себя в темноте».

Такие люди обречены, ибо «заблуждаются далеким заблуждением».

Чертям тошно - так он делает свою работу.

Потому что он ее не делает.

Осатанел он мне до крайности, до тех же чертиков, вот увидите, выйдет - выйдет катастрофа, осрамит нас ваш гренадер из желе.

А когда какой-нибудь олух берется его оборонять, я вспоминаю Стивена Кинга: «Даже сломанные часы говорят правду дважды в день».

Если выражение «избрать благую часть» (которое никому, меня окромя, не известно) материализовать в рассуждении бразильского неумехи, надо сделать очень простую вещь: гнать его из ворот взашей.

Я, само собой, очень почитаю Семина, но говорить (только что смотрел МАТЧ ТВ), что Г. превосходный вратарь - это все равно что говорить, что Дракула любил людей.

Гренадер, но совершенно несклепистый гренадер.

Хоть бы раз посовестился людей, хоть бы раз признал, что играет из рук вон, но на кой, если Семин, Стауче, Черчесов и Николич доверяют.

Сербам на радость.

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