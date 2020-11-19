Шварц – перед дерби со «Спартаком»: Евгеньев хорошо проявил себя в Белграде

- Какие ожидания от первого для вас дерби со «Спартаком»?

- Я много слышал об этом противостоянии. Поэтому в первую очередь жду эмоционального матча. За последние десять дней мы с помощниками успели тщательно разобрать игру соперника. «Спартак» использует схему 3-5-2, но легко перестраивается. В атаке команды собраны игроки высокого класса. В середине очень полезен Алекс Крал, который цементирует центр поля.

- Каково состояние динамовских сборников?

- Никола Моро только вчера прилетел, пока не приняли решения о том, сыграет ли он со «Спартаком». По травмированным тоже нет окончательного решения. У нас есть время, чтобы опеределиться и с составом, и со схемой.

- Ранний гол в дерби может сыграть решающее значение?

- Собираемся играть активно с самого начала. Но важно, чтобы команда сохраняла баланс в течение всего матча. Нельзя использовать только высокий прессинг или прессинг в центре поля. И обязательно нужно удлинить отрезки максимально агрессивного футбола. Плохо, что из-за дисквалификации не сыграет Себастьян Шиманьски. Рассматриваем несколько вариантов ему на замену.

- В субботу в Москве прогнозируют снегопад...

- Это не будет первая для меня игра под снегом. Я и футболистом, и тренером с подобной погодой сталкивался. И для меня не важно, идет ли дождь, снег или светит солнце. Главное - чтобы газон выдержал и не повысился риск получить травму.

- Нет опасений, что разгромное поражение сборной России 0:5 в Белграде негативно повлияет на динамовцев, вызывавших в национальную команду?

- Не думал об этом. Но рад, что наши ребята были в расположении сборной. Роман Евгеньев в Белграде дебютировал в составе национальной команды. Он хорошо себя проявил. Вышел во втором тайме, уже при 0:4. Но в любом случае, результаты сборной не переносятся на клуб. Профессиональные футболисты умеют переключаться.