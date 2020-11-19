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Шварц – перед дерби со «Спартаком»: Евгеньев хорошо проявил себя в Белграде
19 ноября 15:38
автор: Юлия Григорьевская

Шварц – перед дерби со «Спартаком»: Евгеньев хорошо проявил себя в Белграде

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против красно-белых, который состоится на «Открытие Арене» 21 ноября.

- Какие ожидания от первого для вас дерби со «Спартаком»?
- Я много слышал об этом противостоянии. Поэтому в первую очередь жду эмоционального матча. За последние десять дней мы с помощниками успели тщательно разобрать игру соперника. «Спартак» использует схему 3-5-2, но легко перестраивается. В атаке команды собраны игроки высокого класса. В середине очень полезен Алекс Крал, который цементирует центр поля.

- Каково состояние динамовских сборников?
- Никола Моро только вчера прилетел, пока не приняли решения о том, сыграет ли он со «Спартаком». По травмированным тоже нет окончательного решения. У нас есть время, чтобы опеределиться и с составом, и со схемой.

- Ранний гол в дерби может сыграть решающее значение?
- Собираемся играть активно с самого начала. Но важно, чтобы команда сохраняла баланс в течение всего матча. Нельзя использовать только высокий прессинг или прессинг в центре поля. И обязательно нужно удлинить отрезки максимально агрессивного футбола. Плохо, что из-за дисквалификации не сыграет Себастьян Шиманьски. Рассматриваем несколько вариантов ему на замену.

- В субботу в Москве прогнозируют снегопад...
- Это не будет первая для меня игра под снегом. Я и футболистом, и тренером с подобной погодой сталкивался. И для меня не важно, идет ли дождь, снег или светит солнце. Главное - чтобы газон выдержал и не повысился риск получить травму.

- Нет опасений, что разгромное поражение сборной России 0:5 в Белграде негативно повлияет на динамовцев, вызывавших в национальную команду?
- Не думал об этом. Но рад, что наши ребята были в расположении сборной. Роман Евгеньев в Белграде дебютировал в составе национальной команды. Он хорошо себя проявил. Вышел во втором тайме, уже при 0:4. Но в любом случае, результаты сборной не переносятся на клуб. Профессиональные футболисты умеют переключаться.

- И последний вопрос - снова о дерби. Какую линию «Спартака» считаете сильнейшей?
- Не могу выделить одну. У Доменико Тедеско в каждой линии есть выбор качественных исполнителей.

Доменико Тедеско: Мы хорошо общались с Нариманом Акавовым. Не знаю, почему он покинул «Спартак»

Турнирная таблица РПЛ

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