ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Доменико Тедеско: Мы отлично общались с Нариманом Акавовым. Не знаю, почему он покинул «Спартак»
19 ноября 15:14
автор: Юлия Григорьевская

Доменико Тедеско: Мы отлично общались с Нариманом Акавовым. Не знаю, почему он покинул «Спартак»

Главный тренер красно-белых рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо», который состоится 21 ноября на «Открытие Арене».

- Неделя прошла хорошо, - отметил Тедеско. - Сборники постепенно возвращаются. В пятницу будем уже в полном составе. Команда получила шесть выходных, ребята работали по индивидуальному графику. Кто-то сыграл за «Спартак-2». Небольшая пауза принесла пользу, ведь за плечами очень напряженный график. Да и в декабре будет много матчей. Сейчас все мысли - об игре с «Динамо». Соперник на ходу, победил с крупным счетом «Локомотив». Что ж, постараемся прервать удачную серию динамовцев.

- Верны ли сообщения о повреждениях, полученных в сборной Георгием Джикией и Александром Соболевым?
- Точная информация будет в пятницу. У Соболева действительно были проблемы с коленом, еще после первого вызова в сборную. Врачи национальной команды об этом знали. Все было под контролем. У Джикии после матча с Турцией болела приводящая мышца. Конечно, провести 90 минут против Сербии ему было непросто.

- Как охарактеризуете игру «Динамо» при Сандро Шварце?
- Основное изменение - теперь при потере мяча команда включает контрпрессинг. Нам нельзя пропускать контратаки, потому что в составе соперника хватает скоростных фланговых игроков. Но разбирая последние матчи «Динамо», надо учитывать, что их оппоненты проводили много времени в меньшинстве. Это влияет на рисунок игры. По два удаления в двух встречах кряду - это фактор.

- Вы в России уже больше года, а ваш соотечественник Шварц приехал недавно. Какие советы можете ему дать?
- Вокруг него и так много хороших людей, чтобы давать советы. Поэтому воздержусь.

- Много шуму наделал уход Наримана Акавова с поста главы селекционной службы «Спартака». Что об этом думаете?
- Сложно сказать по ситуации с Нариманом. У нас были хорошие профессиональные отношения. Мы регулярно общались. Обсуждали, какие игроки нам нужны. Но я не имею отношения к селекционному отделу клуба, не влияю на кадровые решения. И не знаю, почему Нариман ушел.

- Как оцениваете готовность к дерби Александра Кокорина? Пока складывается впечатление, что он больше времени уделяет съемкам видеоблогов и видеоиграм.
- Частная жизнь игроков – их личное дело. Тренер не может вмешиваться, пока это не влияет на игру. Мы руководствуемся одним критерием при выборе состава – кто лучше готов. На данный момент Кокорин хорошо тренируется. Я доволен уровнем конкуренции в линии нападения «Спартака».

- Сами играете в компьютерные игры?
- Когда мне было16-18 лет, часто рубился с друзьями в FIFA. Тогда было весело. Но это меня уже давно не интересует.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов о матче в Сербии: стоит задача занять первое место в группеJaguar Land Rover Россия сертифицировала лебедку для DefendeАлександр Радулов назвал лучшего в мире хоккеистаРазгром сборной России от Сербии: последовала реакция Кремля«Включи голову!»: жене Дзюбы объяснили последствия разводаУткин о словах Черчесова: Это хамство на уровне повозки с осликом
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
Минус четыре года для российского спорта? Или всё-таки нет?
Спортивный арбитраж в Лозанне вынесет приговор России до конца года
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика