Доменико Тедеско: Мы отлично общались с Нариманом Акавовым. Не знаю, почему он покинул «Спартак»

- Неделя прошла хорошо, - отметил Тедеско. - Сборники постепенно возвращаются. В пятницу будем уже в полном составе. Команда получила шесть выходных, ребята работали по индивидуальному графику. Кто-то сыграл за «Спартак-2». Небольшая пауза принесла пользу, ведь за плечами очень напряженный график. Да и в декабре будет много матчей. Сейчас все мысли - об игре с «Динамо». Соперник на ходу, победил с крупным счетом «Локомотив». Что ж, постараемся прервать удачную серию динамовцев.

- Верны ли сообщения о повреждениях, полученных в сборной Георгием Джикией и Александром Соболевым?

- Точная информация будет в пятницу. У Соболева действительно были проблемы с коленом, еще после первого вызова в сборную. Врачи национальной команды об этом знали. Все было под контролем. У Джикии после матча с Турцией болела приводящая мышца. Конечно, провести 90 минут против Сербии ему было непросто.

- Как охарактеризуете игру «Динамо» при Сандро Шварце?

- Основное изменение - теперь при потере мяча команда включает контрпрессинг. Нам нельзя пропускать контратаки, потому что в составе соперника хватает скоростных фланговых игроков. Но разбирая последние матчи «Динамо», надо учитывать, что их оппоненты проводили много времени в меньшинстве. Это влияет на рисунок игры. По два удаления в двух встречах кряду - это фактор.

- Вы в России уже больше года, а ваш соотечественник Шварц приехал недавно. Какие советы можете ему дать?

- Вокруг него и так много хороших людей, чтобы давать советы. Поэтому воздержусь.

- Много шуму наделал уход Наримана Акавова с поста главы селекционной службы «Спартака». Что об этом думаете?

- Сложно сказать по ситуации с Нариманом. У нас были хорошие профессиональные отношения. Мы регулярно общались. Обсуждали, какие игроки нам нужны. Но я не имею отношения к селекционному отделу клуба, не влияю на кадровые решения. И не знаю, почему Нариман ушел.