Гол от Пиночета, или, как сборная СССР не попала на ЧМ-1974

В южноамериканской группе первой стала сборная Чили. Таким образом, побороться на путевку нам предстояло с чилийцами. Стыковые встречи назначили на осень. Но 11 сентября 1973 года в Сантьяго произошел государственный переворот. Президент Сальвадор Альенде был свергнут, во главе Чили встал генерал Пиночет. Весь мир обошли фотографии Альенде с автоматом в президентском дворце.

Нашими соперниками были Франция и Ирландия. Французская команда тогда не блистала - типичный середнячок. Ирландцы тоже ничего выдающего не показывали. Мы проиграли первый матч во Франции - 0:1. Но остальные три выиграли. Хотя все победы получились натужными.

Прежде чем рассказать о матче – небольшое предисловие. Наша сборная попала в девятую отборочную группу. В ней было три команды, в остальных восьми – по четыре. Победители этих групп получали прямые путевки в финальную часть ЧМ-74, которая должна была пройти в ФРГ в 1974 году. Победитель нашей группы разыгрывал путевку в финал в стыковых поединках с победителем третьей отборочной южноамериканской группы.

Что предшествовало этому матчу-фантому и как наша сборная «пролетела» мимо чемпионата мира 1974 года, воспоминает участник тех событий, эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев .

21 ноября 1973 года в столице Чили Сантьяго прошел необычный матч: сборная Чили забила гол в ворота сборной СССР на первой же минуте. Но их никто не защищал, а самой советской команды на поле не было. Арбитр зафиксировал победу чилийцев, они и завоевали путевку на ЧМ-1974.

Альенде был другом Советского Союза. Власть в Чили захватила, как ее называли в программе «Время», хунта Пиночета. На стадионе «Националь», где мы должны были играть, военные власти устроили концлагерь.

Тогда у нас зародились сомнения, что матчи могут не состояться. Хотя чилийская сборная уже гастролировала по Европе, проводила товарищеские встречи. Мы понимали, что в Москву они почти наверняка приедут. Уже потом я узнал, что ФИФА предлагала провести обе встречи на нейтральном поле. Наше руководство почему-то от этого предложения отказалось. Мы, футболисты, ничего об этом не знали. Почти ничего мы не знали и про наших соперников.

ПОЧЕМУ ИГРУ В МОСКВЕ НЕ УВИДЕЛА СТРАНА?

И все-таки чилийцы в Москву приехали. Игру никак не анонсировали, афиш в городе не было. Но сарафанное радио работало, поэтому 26 сентября в Лужниках собралось 60 тысяч зрителей. Правда, телетрансляция не велась. Почему? Советским людям две недели по телевизору показывали зверства фашисткой хунты, и вдруг мы с ними играем в футбол, да еще в Москве.

Что тогда представляла из себя наша сборная? По сравнению с чемпионатом мира 1970 года в команде произошли серьезные изменения. Не было Муртаза Хурцилавы, Альберта Шестернева, Анзора Кавазашвили, Толи Бышовца. А это звезды!

В начале 70-х в советском футболе произошла революция. Если раньше в чемпионате страны побеждали либо московские команды, либо киевское «Динамо», то в 1972 году впервые чемпионом стала «Заря» из Ворошиловграда. Поэтому в сборной на Олимпиаде Мюнхене играли несколько ребят из «Зари». В 73-м «Арарат» выиграл и чемпионат, и Кубок СССР. В сборной появились игроки из «Арарата», но закрепился только Аркадий Андреасян. В общем, произошла смена поколений, команда была не очень сыгранная. И, откровенно говоря, предыдущему поколению эта сборная уступала.

О самом матче особо сказать нечего: игра получилась равной, почти без моментов. Небольшое преимущество было у нас, но, откровенно говоря, на победу мы не наиграли.



ЧИЛИЙЦЫ ЗАБИЛИ, И СУДЬЯ ДАЛ СВИСТОК

Мы готовились к ответному поединку, провели товарищескую игру с ГДР (0:1), но 3 ноября нам сообщили, что в Сантьяго мы не поедем. И на чемпионат мира, соответственно, тоже. Конечно, я расстроился, но не скажу, чтоб очень сильно. Я был молод, тогда казалось, у меня еще будут чемпионаты мира и Европы.

Думаю, если б мы выиграли в Москве 4:0, нас бы в Чили отправили. Понятно, что при таком результате по сумме двух матчей мы не проиграли бы точно. Показали бы преимущество советского строя над хунтой. Но когда в первой игре 0:0 - никто из чиновников рисковать не хотел. Сборная Советского Союза не могла проиграть стране, где у власти стояли фашисты. Видимо, так рассуждали наверху.

Только много лет спустя я узнал, что происходило в Сантьяго в день ответного матча. Судья вывел сборную Чили на поле, дал свисток. Они начали с центра, довели мяч до противоположных пустых ворот, забили гол, и судья дал свисток об окончании игры.

Были ли у нас шансы пробиться на чемпионат мира, если бы не эти события? По прошествии стольких лет, мне кажется, шанс на удачное выступление был. И этот шанс – Олег Блохин. Чилийцы не являлись грозным соперником, они, кстати, в Германии через год выступили не удачно – заняли последнее место в группе. Я бы оценил шансы - пятьдесят на пятьдесят.

Но если б мы даже вышли в финальную часть, откровенно говоря, с такой командой на хороший результат рассчитывать не приходилось. Эта сборная уступала в классе той, что играла четыре года назад в Мексике. Кстати, и тренером у нас в 73-м был не очень авторитетный специалист - Евгений Горянский. Он был хорошим человеком, но не из когорты великих, как Бесков или Качалин. Нынешнему поколению болельщиков эта фамилия вряд ли что-то скажет.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

СССР – Чили – 0:0

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Фоменко, Ловчев, Капличный (к), В.Кузнецов, Мунтян, Долматов (Гуцаев, 46), Андриасян (Кожемякин, 30), Онищенко, Блохин.

Чили: Оливарес, Мачука, Фигероа, Кинтано, Арьяс, Вальдес, Паес, Кассели, Аумада, Родригес, Велис (Крисосто, 57).

Судья: Армандо Маркеш (Бразилия).

26 сентября. Центральный стадион им. Ленина. 60 000 зрителей.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

Чили: Оливарес, Мачука, Кинтано, Арьяс, Вальдес, Паес, Фигероа, Аумада, Родригес, Касей, Умберто.

Судья: Ормасабаль (Чили).

21 ноября. Сантьяго. Стадион «Насиональ де Чили». 15548 зрителей.

Сборная СССР на матч не явилась.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Государственный переворот в Чили был осуществлен 11 сентября 1973 года армий и корпусом карабинеров. В результате переворота было свергнуто правительство коалиции левых сил Народное единство, а президент Сальвадор Альенде покончил с собой в президентском дворце, который путчисты взяли штурмом.