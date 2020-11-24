Николич – об «Атлетико»: Они не будут играть против нас, как с «Барселоной»

- «Атлетико» на днях победил «Барселону». Какие выводы сделали из этой игры?

- Смотрел матч. Они играли не так, как против нас три недели назад. И сейчас «Атлетико» не будет играть, как с «Барселоной». Лига чемпионов - не чемпионат Испании. Здесь все иначе. Всего шесть туров.

- Отсутсвие Луиса Суареса упрощает задачу «Локомотиву»?

- Я хочу говорить о нас. Мы готовились, и я уверен в команде. Была трудная игра в Москве, и после нее мы еще лучше знаем соперника. Завтра я хочу увидеть на поле уверенную команду, которая будет дисциплинирована на сто процентов. В играх такого уровня нужно держать концентрацию все 90 минут. «Атлетико» очень силен, но у нас есть шансы.

- Какой результат вас устроит?

- Не могу сказать перед игрой, что ничья - хороший результат. Если так думать, то проиграешь сто процентов. Я хочу верить в победу.

- Многие говорили, что в Москве «Локомотив» удивил «Атлетико». Есть ли сейчас, чем удивить?

- Мы не играли тогда суперхорошо. С «Зальцбургом» и «Баварией» получалось больше. Но против «Атлетико» получилась ничья. Если теперь сыграем на 50 процентов лучше, то и результат может быть еще более хорошим.

- Насколько привычно вам играть в полузащите? - вопрос Владиславу Игнатьеву, который до этого выполнял в «Локо» функции левого защитника.