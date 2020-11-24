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Николич – об «Атлетико»: Они не будут играть против нас, как с «Барселоной»
24 ноября 20:49
автор: Юлия Григорьевская

Николич – об «Атлетико»: Они не будут играть против нас, как с «Барселоной»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о подготовке к матчу 4-го тура Лиги чемпионов, который состоится 25 ноября в Мадриде (начало – в 23.00 мск).

- «Атлетико» на днях победил «Барселону». Какие выводы сделали из этой игры?
- Смотрел матч. Они играли не так, как против нас три недели назад. И сейчас «Атлетико» не будет играть, как с «Барселоной». Лига чемпионов - не чемпионат Испании. Здесь все иначе. Всего шесть туров.

- Отсутсвие Луиса Суареса упрощает задачу «Локомотиву»?
- Я хочу говорить о нас. Мы готовились, и я уверен в команде. Была трудная игра в Москве, и после нее мы еще лучше знаем соперника. Завтра я хочу увидеть на поле уверенную команду, которая будет дисциплинирована на сто процентов. В играх такого уровня нужно держать концентрацию все 90 минут. «Атлетико» очень силен, но у нас есть шансы.

- Какой результат вас устроит?
- Не могу сказать перед игрой, что ничья - хороший результат. Если так думать, то проиграешь сто процентов. Я хочу верить в победу.

- Многие говорили, что в Москве «Локомотив» удивил «Атлетико». Есть ли сейчас, чем удивить?
- Мы не играли тогда суперхорошо. С «Зальцбургом» и «Баварией» получалось больше. Но против «Атлетико» получилась ничья. Если теперь сыграем на 50 процентов лучше, то и результат может быть еще более хорошим.

- Насколько привычно вам играть в полузащите? - вопрос Владиславу Игнатьеву, который до этого выполнял в «Локо» функции левого защитника.

- Давно не играл в полузащите, но для меня это знакомое амплуа. Постепенно снова привык. Уже больше нравится, чем в защите. Но если тренер поставит в любую другую зону, то сыграю и там.

- Кто лучше знает соперника: «Атлетико» или «Локомотив»?
- Ответ даст сам матч. Но мне кажется, мы изучили их лучше, чем они нас.

Лига чемпионов. Группа А

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Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

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