Николай Наумов: Не удивлюсь, если «Локомотив» победит «Атлетико»

- Николич предложит Симеоне тот же футбол, что и три недели назад в Черкизове? - Особого выбора нет. «Локомотив» будет ловить счастье в контратаках. Необходима максимальная плотность в обороне, в середине поля. В открытом футболе ловить против «Атлетико» нечего.

- Однако команда Диего Симеоне в 2020 году вообще никому не проигрывает… - Попытаться прервать эту серию – отличный стимул для «Локомотива». Все серии рано или поздно заканчиваются.

- «Атлетико» сейчас на ходу. В выходные мадридцы победили в чемпионате Испании «Барселону». «Локомотив» обречен? - Не согласен. Не боги горшки обжигают. В московском матче наша команда боролась с «Атлетико» на равных, вполне могла набрать на одно очко, а все три. Вот и в Мадриде шансы есть. Если «Локомотив» победит, лично я ничего удивительного в таком результате не увижу.

- Чем в первую очередь запомнился московский матч?

- Хорошим настроем «Локомотива». Без веры в себя любой даже самый тщательный тактический разбор теряет смысл. Хозяева тогда не просто знали, как нужно играть против «Атлетико», но и верили в то, что их план может сработать. Поэтому он и сработал. Команда добилась почетной ничьей.

- То, что в случае поражения «Локо», скорее всего, потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, будет давить на игроков?

- Вряд ли. Из такой сложной группы, где есть «Бавария» и «Атлетико», и в Лигу Европы престижно выйти. А шансы на третье место в любом случае останутся. Так что с психологией проблем быть не должно. «Локомотиву» надо забыть о турнирном положении и полностью сконцентрироваться на ближайшей игре. Тогда, повторюсь, и за победу зацепиться реально. Фактор «чужих стен» все равно же не работает, когда трибуны пустые.

- Ваш оптимизм плохо вяжется с тем, что «Локо» показал в выходные в матче РПЛ против «Арсенала». Нападение команды не впечатлило.

- Надо учитывать удаление Ведрана Чорлуки. Но и в меньшинстве «Локомотив» сумел забить. А против Тулы атаковать, в какой-то степени, даже сложнее, чем против «Атлетико». «Арсенал» выставил сзади автобус, которого в Мадриде не будет. Не верю, что Симеоне сыграет от обороны. Свободные зоны на половине испанцев обязательно появятся. Надо только этим грамотно пользоваться.

«КОЧЕНКОВ ГОТОВ ПОДМЕНИТЬ ГИЛЕРМЕ»

- Зе Луиш сейчас лидер нападения «Локо»?

- Так ему и замены-то нет. Федор Смолов травмирован. Эдер выше своей планки не прыгает. А Зе Луиш более мастеровит. Если Антон Миранчук будет ему помогать, что-то впереди да получится. Еще многое зависит от игры Гжегожа Крыховяка. В своем лучшем состоянии поляк способен проделать огромный объем работы в середине поля.

- Есть ли опасения за вратарскую линию? Гилерме в последнее время переживает спад.

- Согласен. В выходные Гилерме не играл из-за дисквалификации, но я бы ему и в Мадриде дал передышку. Пусть очухается после кошмарных результатов против «Динамо», Сербии, Турции… Антон Коченков в состоянии закрыть позицию первого номера. Я его хорошо знаю. У него с психикой все в порядке. «Атлетико» Антона не запугать.

- Почему «Локо» смотрится в Лиге чемпионов лучше «Краснодара» и «Зенита»? Группа-то – сложнее, чем у питерцев и «быков».

- За последние годы команда привыкла играть с грандами. Отрицательный результат – это все равно опыт. И он сейчас сказывается. Команда выходит против любого суперклуба без страха. Даже когда в Москву «Бавария» пожаловала, боязни соперника мы не увидели. А в раскрепощенном состоянии игроки команды способны показывать качественный футбол. Жаль, несколько лидеров сейчас не могут помочь из-за травм. С тем же Дмитрием Бариновым было бы гораздо проще.

«ЛЮБОПЫТНО УВИДЕТЬ В РУКОВОДСТВЕ «ЛОКО» РОТЕНБЕРГА»

- Громкая новость последних дней - Анатолий Мещеряков покинул руководство «РЖД». Значит ли это, что он может оставить и пост председателя совета директоров «Локомотива»?

- Прямой связи не вижу. Председатель совета директоров не обязан быть сотрудником «РЖД». Хотя, для клуба уход Мещерякова, на мой взгляд, стал бы благом. Как и уход генерального директора Василия Кикнадзе. Они привели в команду Николича. Но и они же поставили серба в условия, в которых сложно добиваться результата, играя не два фронта. В клубе нет единства. Вокруг - нездоровая атмосфера, постоянные призывы к руководству уйти в отставку. И это одна из причин текущего места в таблице РПЛ. Если не разрядить обстановку, сезон можно потерять.

- Что думаете о возможном приходе на место генерального директора Бориса Ротенберга?

- Мне было бы очень интересно посмотреть на Бориса в роли руководителя. Немного общался с ним. Он позитивный, креативный парень, который любит футбол. Играя за «Локомотив», Борис всегда умел выстроить отношения в коллективе, что очень важно. Даже не будучи футболистом основы, пользовался авторитетом.

- При Ротенберге в «Локо» и Юрий Семин может вернуться?

- А почему нет? Но я не знаю сегодняшнего настроя Юрия Палыча. Чего он именно хочет – снова тренировать первую команду или, допустим, руководить тренерским штабом всего клуба. Но для этого нужны широкие полномочия. Чтобы и спортивный директор ему подчинялся. Тогда это было бы очень эффективно.

Лига чемпионов. Группа А