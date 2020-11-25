Анзор Кавазашвили: Пусть те, кто линчует сейчас Черчесова, попробуют себя на его месте

- Кто во вторник больше разочаровал: «Краснодар», упустивший на последних секундах ничью с «Севильей», или «Зенит», без шансов проигравший в Риме «Лацио»? Обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ...

- Я не разочарован и не переживаю. Любой матч нашего клуба на таком уровне - это уже бесценный опыт. Независимо от результата. А удивляться неудачам какой смысл? Высокое место в российском чемпионате не означает готовности конкурировать на равных с европейскими топ-клубами. Вчера в игре «Краснодара» и «Зенита» было слишком много сумбура. Но одного желания мало - нужны организация и индвидуальное мастерство. В этом мы заметно уступаем. «Севилья» играла, как у себя дома. Спокойно держала мяч, разыгрывала до верного, при необходимости добавляла темпа. А что наши? Как только к ним попадает мяч, начинается сумасшедшее движение. Только вот каждый второй-третий пас «в молоко». Не чувствуется солидности в действиях российских команд. Это же относится и к «Зениту». Хотя, казалось бы, в составе полно опытных легионеров.

- «Краснодар» регулярно пропускает на последних минутах. О чем это говорит?

- Смотря с кем играть. «Краснодару» достались очень техничные соперники. Если бы были команды, делающие ставку на физику, было бы проще. А так - любая ошибка приводит к острому моменту. И ошибок этих у краснодарцев много. Вот соперники и продолжают искать шансы до последних секунд. Понимают, что защита может в любой момент провалиться.

При этом «Краснодар» по инфраструктуре, организации клуба Лиге чемпионов вполне соответствуют. И в принципе, способны показывать в Европе добротный футбол. Надо же и о победах вспоминать, а не только о поражениях. Были и очень хорошие матчи. Просто сейчас идет какой-то спад.

- У «Зенита» спад продолжается уже два сезона...

- Согласен, игра невзрачная, хотя состав вроде бы дорогой. Но, значит, деньги тратятся не на тех футболистов. Приезжают посредственные легионеры, которым искусствено сделали имя. Пожалуй, единственное исключение - Бранислав Иванович, списанный из «Челси». Но и его сейчас нет. Но надо же подбирать состав не по ценам, а под определенный стиль команды, как это делают «Бавария», «Барселона», «Реал». «Зенит» же закупает игроков пачками, молодых, не очень, потом через два-три выбрасывает. При этом не возвращая вложенные средства. Нет системы. И это вопрос как к Сергею Семаку, так и к селекционной службе. Мы же не знаем, кого главный тренер просит купить. Может, он называет совсем не те фамилии, которые потом видит в заявке на сезон.