Анзор Кавазашвили: Пусть те, кто линчует сейчас Черчесова, попробуют себя на его месте

- Кто во вторник больше разочаровал: «Краснодар», упустивший на последних секундах ничью с «Севильей», или «Зенит», без шансов проигравший в Риме «Лацио»? Обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ...
- Я не разочарован и не переживаю. Любой матч нашего клуба на таком уровне - это уже бесценный опыт. Независимо от результата. А удивляться неудачам какой смысл? Высокое место в российском чемпионате не означает готовности конкурировать на равных с европейскими топ-клубами. Вчера в игре «Краснодара» и «Зенита» было слишком много сумбура. Но одного желания мало - нужны организация и индвидуальное мастерство. В этом мы заметно уступаем. «Севилья» играла, как у себя дома. Спокойно держала мяч, разыгрывала до верного, при необходимости добавляла темпа. А что наши? Как только к ним попадает мяч, начинается сумасшедшее движение. Только вот каждый второй-третий пас «в молоко». Не чувствуется солидности в действиях российских команд. Это же относится и к «Зениту». Хотя, казалось бы, в составе полно опытных легионеров.
- «Краснодар» регулярно пропускает на последних минутах. О чем это говорит?
- Смотря с кем играть. «Краснодару» достались очень техничные соперники. Если бы были команды, делающие ставку на физику, было бы проще. А так - любая ошибка приводит к острому моменту. И ошибок этих у краснодарцев много. Вот соперники и продолжают искать шансы до последних секунд. Понимают, что защита может в любой момент провалиться.
При этом «Краснодар» по инфраструктуре, организации клуба Лиге чемпионов вполне соответствуют. И в принципе, способны показывать в Европе добротный футбол. Надо же и о победах вспоминать, а не только о поражениях. Были и очень хорошие матчи. Просто сейчас идет какой-то спад.
- У «Зенита» спад продолжается уже два сезона...Анзор Кавазашвили
- Согласен, игра невзрачная, хотя состав вроде бы дорогой. Но, значит, деньги тратятся не на тех футболистов. Приезжают посредственные легионеры, которым искусствено сделали имя. Пожалуй, единственное исключение - Бранислав Иванович, списанный из «Челси». Но и его сейчас нет. Но надо же подбирать состав не по ценам, а под определенный стиль команды, как это делают «Бавария», «Барселона», «Реал». «Зенит» же закупает игроков пачками, молодых, не очень, потом через два-три выбрасывает. При этом не возвращая вложенные средства. Нет системы. И это вопрос как к Сергею Семаку, так и к селекционной службе. Мы же не знаем, кого главный тренер просит купить. Может, он называет совсем не те фамилии, которые потом видит в заявке на сезон.
- Неудачи в еровкубках затмило громкое телеинтервью Черчесова. Как вам жесткие заявления Станислава Саламовича об игроках руководимой им сборной?
- Когда его начали прессовать, он пытался, как уж, выкручиваться. Не думаю, что Черчесов хотел обидеть футболистов. И, кстати, он ни разу прямо не сказал, что у нас слабые игроки. Просто в сборной должны играть футболисты сильнее, чем те, кто вызывался на ноябрьские матчи. Когда Черчесову предъявляют претензии, что у него нестабильный состав, что ребята играют недостаточно квалифицировано, он приводит пример Александра Головина, которого не было, Марио Фернандеса... И я его понимаю.
- Почему?
- Когда Черчесов только возглавил сборную и искал игроков, сколько у нас было различных разочарований в товарищеских матчах? Мы проигрывали, где-то наскребали на ничью, и все говорили: «Чему удивляться, ведь главный тренер – вратарь». А он потом всем все доказал. За счет чего? Не за счет того, что набрал самых лучших футболистов. Черчесов взял только тех ребят, которые были послушны в выполнении его требований. Они двигались на поле, играли в атакующий футбол, и даже те, кто, как Денис Черышев в Испании, сидели в запасе своих клубов, заиграли. Черчесов вбил в головы футболистов, что они за счет движения, физической подготовки способны побеждать. Он этого добился. А сейчас опять идет смена состава. И пока Черчесов не может получить от игроков результат, который нужен. Мы же опять линчуем тренера...
- Но ведь именно тренер несет ответственность за результат.
- Согласен. Тренер должен чувствовать, что он уязвим, что ему нужно все время быть на коне... То, что Черчесову сделали чистку вчера, это неплохо. Настроит его на более позитивный лад. Но давайте подождем. Посмотрим, как Черчесов подойдет к мартовским играм. Если он сработает так, как сделал это перед чемпионатом мира – честь ему и хвала, если нет – я уверен, что гордость не позволит ему остаться в должности главного тренера сборной.
- Мы услышали от Черчесова персональную критику в адрес братьев Миранчуков, Федора Чалова, других сборников. Вам не кажется, что после таких слов футболисты не будут играть за тренера?
- Если футболист не играет для сборной так, как требует главный тренер, он должен задуматься и сказать сам себе: «Да, я лидер своего клуба, но в сборной другая игра». Ведь многие ребята здорово выступали в клубе, а сборной не подходили. Если Чалов и Миранчуки будут обижаться, пусть за границей учатся играть. У нас они играют так, как умеют. Больше показать не могут.
- То есть, критика Черчесова заслуженная?
- Естественно, заслуженная. А те, кто сейчас линчует Черчесова, пусть сами встанут на его место. Я посмотрю, что они сделают. У нас нет в России классных футболистов. Вот и все. Здесь же все взаимосвязано – слабый чемпионат, выступление в еврокубках и игра сборной.