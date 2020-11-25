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Как телевидение попыталось повесить лапшу на уши, объясняя очередное фиаско «Зенита» в Европе
25 ноября 15:57
автор: Дмитрий Кузнецов

Как телевидение попыталось повесить лапшу на уши, объясняя очередное фиаско «Зенита» в Европе

Питерский клуб прекратил борьбу за путевки в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до конца группового этапа. Провалу команды Сергея Семака ищут совершенно смехотворные оправдания.

Про макаронные изделия – это про ТВ-комментарий Георгия Черданцева игры «Зенита» в Риме против «Лацио», которую питерцы очередной раз безвольно отдали сопернику (1:3). Команде Сергея Семака нужна была победа, чтобы рассчитывать на какие-то турнирные перспективы в дальнейшем. Но она сдалась уже в дебюте, запустив гол на 3-й минуте после удара издали Чиро Иммобиле. И все с ней сразу стало ясно, и Георгия понесло.

Желания отмазать любимый клуб было так много, что «Лацио» предстал едва ли не суперклубом Старого света. Чего, как понимаете, и близко нет. Команда в серии А идет на восьмом месте, строчкой ниже «Аталанты» Алексея Миранчука – 14 очков из 24 возможных. А в Лиге чемпионов никто ее кроме как крепкого середняка не расценивает. Чемпионат Италии сегодня – не то место, где живут европейские гранды. Для «Ювентуса», конечно, делают оговорку, но скорее отдавая дань уважения неувядающему мастерству Криштиану Роналду. В то же время туринцев к фаворитам ЛЧ не относят.

Но самое интересное было все-таки не про соперника, пострадавшего к тому же из-за коронавируса пару недель назад. Речь про своих. После первого гола Иммобиле все остальное время матча нам рассказывали, в каких нечеловеческих условиях приходится работать футболистам из славного града Санкт-Петербурга. Мол, матчи идут чередой, игроки не успевают восстанавливаться, еле ноги их носят от усталости, и никто в Европе не пашет так, как наши питерские чудо-герои. Но говорить можно все что угодно. В наше время на ТВ базар давно, что называется, не фильтруют. Однако лучше все-таки заглянуть в статистику игроков «Зенита», а там много интересного.

Ниже игровое время полевых игроков, которые 24 ноября были в Риме у российской команды в старте, а также троих, вышедших на замену – Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Алексея Сутормина. Со скамейки выпускали еще Леона Мусаева и Даниила Шамкина, но это не ребята для старта, так что опустим их показатели, которые складываются из матчей за клуб в РПЛ и ЛЧ, а также за национальные сборные.

  • Деян Ловрен – всего 2114 минут (1304 в РПЛ, 360 в ЛЧ, 450 в сборной)
  • Артем Дзюба – 1788 (1068 + 315 + 405)
  • Вильмар Барриос - 1615 (1052 + 320 ЛЧ + 243)
  • Дуглас Сантос – 1542 (1325 + 217 + 0)
  • Ярослав Ракицкий – 1400 (1040 + 360 +0)
  • Юрий Жирков – 1217 (442 + 167 + 608)
  • Далер Кузяев – 1112 (379 + 323 + 410)
  • Андрей Мостовой – 1012 (678 + 150 + 184)
  • Сердар Азмун – 975 (793 + 107 + 75)
  • Александр Ерохин – 925 (587 + 227 +111)
  • Малком – 912 (822 + 90 + 0)
  • Себастьян Дриусси – 646 (469 + 177 + 0)
  • Алексей Сутормин – 308 (246 + 62 + 0)

С 11 августа, когда «Зенит» сыграл первый матч в чемпионате России-2020/21, по 24 ноября прошло 15 недель. Самая большая игровая нагрузка за это время выпала на нового капитана сине-бело-голубых Ловрена, который помимо игр в России и еврокубках «отбарабанил» пять полных матчей в составе сборной Хорватии. Но даже с учетом этого получается в среднем 141 минута в неделю. То есть, полтора матча. Ловрен при этом в отличие от большинства партнеров летом отдохнул: он не был игроком основы в предыдущем клубе – «Ливерпуле».

Показатели Дзюбы – в среднем 119 минут в неделю. И он, исходя из этого, самый наевшийся из россиян. Вторым тут идет Жирков – 81 минута, меньше полного матча! Да, нагрузка на Юрия распределялась неравномерно. В октябрьских матчах Станислав Черчесов его нагрузил по полной в сборной. Но в целом нет ничего удивительного в том, что Жирков по-прежнему жив. Потому что 81 минута за семь дней – это более чем щадящий режим.

93 минуты у Ракицкого. Больше «матча» в неделю проводили только Ловрен, Дзюба, Барриос и Дуглас Сантос. И то, как мы уже показали, эта «ноша» не дотягивает до полутора полных встреч. То есть девять человек, вышедших против «Лацио», играли за период с 11 августа в среднем меньше полного матча в семидневку. А Дриусси с Суторминым – менее тайма!

И после этого нас убеждают, что проблемы очередного провального выступления «Зенита» на европейской арене кроются в перегрузке футболистов. Расписание матчей осенью действительно плотное (как, впрочем, всегда), но никто из питерских игроков не получал и близко нагрузки, которая выпадает сегодня на их коллег в АПЛ, бундеслиге или примере.

Самое печальное, когда нет трезвой оценки ситуации. Защитники Семака и компании уводят в сторону своими «отмазками» от реальных проблем команды. Может, пристальнее присмотреться к работе тренера, у которого была всего-то одна тактическая схема с дальними забросами на Дзюбу, а когда она вышла из строя, предложить соперником его команде оказалось нечего? Или обратить внимание на катастрофу с трансферами. Ведь «Зенит» не только не укрепился перед ЛЧ, но и потерял ряд игроков. Взяв дорогого, но непонятно Вендела, который ничем пока команде не помог.

Странно было слышать после поражения в Риме комментарии Дзюбы, который видит причину неудач в менталитете. В русском менталитете, надо полагать. Вот только, уважаемый Артем, в вашей команде против «Лацио» играли семь легионеров, у них что, тоже с менталитетом плоховато? Где, интересно, они его успевают испортить? Малком, очевидно, в «Барселоне», а Ловрен - в «Ливерпуле»?

Менталитет, если кому и надо менять, то главному тренеру «Зенита», которому капюшона не хватает и косы в руки. Жить не хочется, глядя на бровку в матчах питерской команды. Сложно представить, как такой человек может настроить свой непростой коллектив на последний бой. Сравните эту неуверенность с поведением Клоппа, Моуринью или Гвардиолы. Да даже с Тедеско и Гончаренко, из которых энергия бьет ключом.

Может, хватит в поисках крайнего перекладывать все с больной головы на здоровую, возвеличивая соперников и опуская своих игроков? Прикрываясь пандемией, плотным графиком и судейскими ошибками? И комментаторами, после работы которых в соцсетях задают вопросы, на какой ставке они в Питере? Иначе не вырваться из замкнутого круга ни «Зениту», ни остальным нашим клубам.

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