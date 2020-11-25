Как телевидение попыталось повесить лапшу на уши, объясняя очередное фиаско «Зенита» в Европе

Про макаронные изделия – это про ТВ-комментарий Георгия Черданцева игры «Зенита» в Риме против «Лацио», которую питерцы очередной раз безвольно отдали сопернику (1:3). Команде Сергея Семака нужна была победа, чтобы рассчитывать на какие-то турнирные перспективы в дальнейшем. Но она сдалась уже в дебюте, запустив гол на 3-й минуте после удара издали Чиро Иммобиле. И все с ней сразу стало ясно, и Георгия понесло.

Желания отмазать любимый клуб было так много, что «Лацио» предстал едва ли не суперклубом Старого света. Чего, как понимаете, и близко нет. Команда в серии А идет на восьмом месте, строчкой ниже «Аталанты» Алексея Миранчука – 14 очков из 24 возможных. А в Лиге чемпионов никто ее кроме как крепкого середняка не расценивает. Чемпионат Италии сегодня – не то место, где живут европейские гранды. Для «Ювентуса», конечно, делают оговорку, но скорее отдавая дань уважения неувядающему мастерству Криштиану Роналду. В то же время туринцев к фаворитам ЛЧ не относят.

Но самое интересное было все-таки не про соперника, пострадавшего к тому же из-за коронавируса пару недель назад. Речь про своих. После первого гола Иммобиле все остальное время матча нам рассказывали, в каких нечеловеческих условиях приходится работать футболистам из славного града Санкт-Петербурга. Мол, матчи идут чередой, игроки не успевают восстанавливаться, еле ноги их носят от усталости, и никто в Европе не пашет так, как наши питерские чудо-герои. Но говорить можно все что угодно. В наше время на ТВ базар давно, что называется, не фильтруют. Однако лучше все-таки заглянуть в статистику игроков «Зенита», а там много интересного.

Ниже игровое время полевых игроков, которые 24 ноября были в Риме у российской команды в старте, а также троих, вышедших на замену – Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси и Алексея Сутормина. Со скамейки выпускали еще Леона Мусаева и Даниила Шамкина, но это не ребята для старта, так что опустим их показатели, которые складываются из матчей за клуб в РПЛ и ЛЧ, а также за национальные сборные.

Деян Ловрен – всего 2114 минут (1304 в РПЛ, 360 в ЛЧ, 450 в сборной)

Артем Дзюба – 1788 (1068 + 315 + 405)

Вильмар Барриос - 1615 (1052 + 320 ЛЧ + 243)

Дуглас Сантос – 1542 (1325 + 217 + 0)

Ярослав Ракицкий – 1400 (1040 + 360 +0)

Юрий Жирков – 1217 (442 + 167 + 608)

Далер Кузяев – 1112 (379 + 323 + 410)

Андрей Мостовой – 1012 (678 + 150 + 184)

Сердар Азмун – 975 (793 + 107 + 75)

Александр Ерохин – 925 (587 + 227 +111)

Малком – 912 (822 + 90 + 0)

Себастьян Дриусси – 646 (469 + 177 + 0)

Алексей Сутормин – 308 (246 + 62 + 0)

С 11 августа, когда «Зенит» сыграл первый матч в чемпионате России-2020/21, по 24 ноября прошло 15 недель. Самая большая игровая нагрузка за это время выпала на нового капитана сине-бело-голубых Ловрена, который помимо игр в России и еврокубках «отбарабанил» пять полных матчей в составе сборной Хорватии. Но даже с учетом этого получается в среднем 141 минута в неделю. То есть, полтора матча. Ловрен при этом в отличие от большинства партнеров летом отдохнул: он не был игроком основы в предыдущем клубе – «Ливерпуле».