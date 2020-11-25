Черчесов раскритиковал Миранчука. А вот болельщики «Аталанты» ждут от Алексея подвигов в Ливерпуле

Ежедневная газета L'Eco di Bergamo взяла интервью у украинского скаута Алекса Великих , сотрудничающего со многими итальянскими клубами, в том числе «Ювентусом», «Миланом», «Аталантой» и «Фиорентиной». Тот похвалил бергамасков за удачное приобретение, отметив, что Миранчук обладает высокой скоростью принятия решений, мало говорит, зато впитывает все, как губка. В подыгрыше, по мнению скаута, он сильнее, чем в завершении, но если будет постоянно играть, его статистика результативности за сезон будет двузначной.

При чем тут Миранчук. А при том, что участники дискуссий сошлись в одном: голы Алексея в ворота «Мидтъюлланда» и «Интера» - вполне веское основание, чтобы перевести экс-полузащитника «Локомотива» в стартовый состав. Многие недоумевают по поводу того, что россиянин до сих пор довольствуется крохами игрового времени (47 минут во всех турнирах). В минувшие выходные Гасперини выпустил его всего на шесть минут. Фанаты в этом вопросе - целиком на стороне Миранчука.

В Бергамо бушуют свои страсти. В шести последних матчах «Аталанта» выиграла только у аутсайдера «Кротоне» (2:1), уступила дома «Сампдории» (1:3) и была разгромлена «Ливерпулем» (0:5), а в последнем туре серии А увезла лишь очко из Специи (0:0). Болельщики разделились на тех, кто продолжает верить в Джанпьеро Гасперини , и тех, кто в тренере разочаровался.

Выступление Черчесова в эфире федерального телеканала всколыхнуло футбольную общественность. На официальном сайте ЦСКА даже опубликовали сколь эмоциональное, столь и странное заявление с употреблением слова «физрук». Очевидно, так армейцы решили защитить своего нападающего Федора Чалова от критики тренера сборной России. А вот Алексея Миранчука защищать некому, в Италии до российских перипетий всем до лампочки. »Советский спорт» изучил местные СМИ на предмет мнений о нашем легионере »Аталанты».

Хвалит россиянина и бывший защитник «Лацио», «Фиорентины» и «Интера» (5 матчей за сборную Италии), а ныне комментатор Sky Sport Даниэле Адани: «Он по натуре чемпион, у него отличная левая, чем могут похвастать немногие, это большая футбольная личность. Скоро все увидят, на что Миранчук способен под руководством Гасперини».

КОВИД МАЛИНОВСКОГО - ШАНС ДЛЯ АЛЕКСЕЯ

В самой «Аталанте» тоже верят в своего новичка. Генеральный директор клуба Умберто Марино подчеркнул, что Гасперини всегда выставляет только тех, кто находится в лучшем состоянии, и никто, кроме тренера, не может знать, кто должен играть. Однако и тренерский штаб, и административный уверены: в будущем у Миранчука будет больше времени. «Гасперини верит в него. Мы проведем 10 матчей за 33 дня – вот почему необходимо большое внимание к управлению игроками».

В среду, 25 ноября, «Аталанта» играет на «Энфилде» против «Ливерпуля» в ключевом матче Лиги чемпионов, и с высокой вероятностью мы увидим Миранчука на поле. Если не в основе, то как минимум после выхода на замену. Причина такой уверенности - положительный тест на ковид у одного из его основных конкурентов Руслана Малиновского, пропустившего в нынешнем сезоне только два матча. Отсутствие украинца практически гарантированно открывает Алексею дорогу на поле.

Да, в выходные, когда Малиновский уже болел, Гасперини доверился Папу Гомесу (отыграл первый тайм), Марио Пашаличу (вышел на замену в перерыве) и Йосипу Иличичу, замененному на 85-й минуте. Однако нулевая ничья против аутсайдера должна подтолкнуть к радикальным переменам. Если Гомес вряд ли потеряет место в стартовом составе в ближайшее время, то, по версии La Gazzetta dello Sport, преимущество Иличича над Миранчуком постепенно тает, хотя и не исчезло совсем.

С тактической точки зрения россиянин отлично подходит команде. В начале нынешнего сезона Гасперини намекнул, что чаще будет использовать схему 3-4-1-2 с двумя нападающими (Дуван Сапата и Луис Муриэль). Она использовалась и в прошлом сезоне, но все же реже, чем 3-4-2-1. Наличие пребывающего в хорошей форме Миранчука позволяет тренеру вернуться к классике, которая приносила много пользы раньше. Это решение будет выглядеть логично, ведь большинство сильных футболистов в «Аталанте» по характеристикам более склонны к игре в полузащите: Гомес, Иличич, Пашалич, Малиновский, Миранчук. Пять игроков на две позиции – куда более рациональное распределение ресурсов, чем на одну.

МИРАНЧУК ДАЕТ ПРЕССИНГ И ВАРИАТИВНОСТЬ

Еще более подробный и интересный анализ подготовили коллеги из calciomercato.com на основании матча «Аталанты» с «Интером» (1:1). 8 ноября Гасперини продемонстрировал умение читать игру и влиять на нее различными тактическими изменениями. Час команды нейтрализовывали друг друга, но повезло черно-синим – Лаутаро Мартинес на 58-й минуте открыл счет. Гасперини мгновенно отреагировал двойной заменой Малиновского и Пашалича на Миранчука (дебют в серии A) и Маттео Пессину.

Сначала бергамаски перешли на расстановку 3-4-3, в которой левоногий Миранчук занял позицию правого нападающего. Давление на «Интер» усилилось, но возник дисбаланс в центре поля, поскольку Ремо Фройлер и Пессина вдвоем должны были успевать и созидать, и останавливать контратаки соперника, что привело к нескольким опасным выпадам миланцев.

Тогда на 73-й минуте Гасперини отказался от третьего центрального защитника в пользу форварда Муриэля. Фулбэки Маттео Руджери и Ханс Хатебур опустились в оборону, Гомес вернулся в среднюю линию, и «Аталанта» перестроилась на что-то промежуточное между 4-3-3 и 4-2-3-1. Спустя всего шесть минут Миранчук сравнял счет, и до финального свистка преимущество его команды не ослабевало – в концовке она владела мячом 8 минут 14 секунд против 2 минут 45 секунд у «Интера». Во многом этого удалось добиться благодаря универсальности Гомеса (в ходе атаки он может как оказаться на острие, так и остановиться на линии штрафной) и Миранчука, способного подстраиваться под партнера, меняясь позициями.

Их взаимодействие и стало ключевым, хотя ответный мяч был забит несколько иначе. Крайние защитники Руджени и Хатебур поднялись на линию штрафной, а Муриэль с мячом опустился вниз, вытягивая за собой Милана Шкриньяра и разрушая оборонительные порядки гостей. В результате Миранчук получил мяч на линии штрафной в нескольких метрах от Алессандро Бастони и Эшли Янга (тому приходилось следить за спиной, чтобы не допустить заброс на Хатебура) и «элегантным, княжеским ударом» пробил Самира Хандановича. Это важное умение Миранчука – найти свободную зону в опасной близости от штрафной и быстро решить момент.

Также журналист Лука Бедоньи подчеркивает, что с Миранчуком прессинг «Аталанты» более эффективен и менее рискован, чем при Иличиче. Без мяча россиянин готов включаться четвертым прессингующим в 4-2-4 или 4-2-3-1, как это делают другие сверхагрессивные команды лиги. В результате нерадзурри после изменений Гасперини, ставших возможными благодаря функционалу Гомеса и Миранчука, испытывали трудности с выходом из обороны как через короткий пас, так и через забросы на нападающих.

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Хочется верить, что Гасперини сумеет реализовать способности Миранчука по максимуму и даст ему возможность показать себя уже в Ливерпуле. Матч начнется сегодня в 23.00 (мск).

Лига чемпионов. Группа D