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Простите, братцы, бес попутал. Дождется ли сборная от Черчесова публичного покаяния?
26 ноября 06:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Простите, братцы, бес попутал. Дождется ли сборная от Черчесова публичного покаяния?

Интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвало скандал, из которого есть только один хороший выход.

Черчесов разнес на «Матч ТВ» своих игроков. Братьев Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева… Самое печальное, что по сути своих высказываний он прав. В том, что наши золотые мальчики-футболисты даже не позолоченные и не серебряные. Они вообще никакие, если говорить о звездах профессионального спорта. У нас за последние двадцать лет был всего один игрок европейского уровня – Андрей Аршавин, да и он, как показалось, не до конца реализовал свой потенциал.

Раскрыться Аршавину помогли голландцы. Так совпало, что пик пришелся на момент, когда в его клубе, «Зените», работал Дик Адвокат, а в сборной Гус Хиддинк. Был бы кто-нибудь из наших, не видать Андрею славного «Арсенала» Арсена Венгера, а нам – аршавинского покера на «Энфилде». Даже не сомневаюсь.

Но посмотрите, как относились к своим сборникам Гус, а потом сменивший его в российской команде Дик. Александр Бородюк, один из тренеров сборной при обоих голландцах, вспоминал как-то, что и Хиддинк, и Адвокат вели себя после обидных поражений очень корректно. Гус после Марибора, который случился, как и сербский провал Черчесова, в один день - 18 ноября, за 11 лет до главной осечки Станислава Саламовича, поблагодарил ребят, несмотря на их отвратительную игру. Сказав, что они сделали все, что могли. А ведь то бесславное поражение от более чем скромной Словении лишило прекрасную сборную, лучшую в нашей истории, путевки на ЧМ-2010. Но Хиддинк сдержался.

Точно так же поступил после Евро-2012 Адвокат. Да, там соперники были покруче, но и ожидания вкупе с ответственностью нельзя сравнивать с теми, что были от матчей в Лиге наций. Хотя Аршавин и считал, что те наши ожидания были нашими проблемами. Вполне себе допускаю, что внутри тренеров-легионеров все кипело и материлось, и своих подопечных они распинали на все лады. Но у иностранцев были тормоза, да и свою гордыню они держали в узде. Хотя им-то, в отличии от Черчесова, было чем похвастаться в плане крутых достижений.

Мариборская история – почти копия сегодняшней. Хиддинк был настоящим героем России, давшей ему славное отчество Гус Иванович после бронзы Евро-2008, а спустя менее двух лет случился словенский конфуз, в результате которого он покинул команду. Мог бы наверняка выдать на телеке трели с перекладыванием вины на футболистов и остаться. Страна поверила бы голландцу, ведь он научил нас играть в футбол. Но не стал этого делать не потому, что не захотел. Просто он такой человек, что для него отношения с людьми – на первом месте.

Величие человека проявляется в том числе в умении не искать виновных на стороне, когда ты – главный ответственный за результат. Станислав Саламович это не понимает. К сожалению, он проникся той атмосферой, которая царит сегодня в нашем обществе, все больше живущем по принципу отрицательного отбора. В такой обстановке принято держаться за стул до конца, но не принято брать вину на себя. А именно это должен был сделать Черчесов, придя на «Матч ТВ», если хотел возвыситься в глазах своих игроков. Да и наших тоже. И дальше мог бы уже аккуратно пройтись по своим орлам.

Никто не мешал ему дать тот посыл общественному мнению, который в итоге и сорвался с его уст. Но только зачем было говорить об этом так унизительно для Миранчуков, Чалова, Соболева и других? Почему не сказать: Федор Чалов – замечательный парень, у которого все еще впереди. Он лидер молодежки, порой показывает неплохой футбол за ЦСКА. Но у меня требования иные, не вижу, что он готов к ним.

А Алексею Миранчуку неужели нельзя было дать скидку на то, что он сменил клуб, уехал в Италию с травмой, лечился, восстанавливался, а затем получал мизерное игровое время и просто не мог находиться в своей лучшей форме, когда тренер вызвал его на сбор? Матч с Молдавией это показал, но раз после этого тренер ставит игрока в старте, то это твоя, тренерская ответственность, что ты доверился человеку. Так и скажи об этом.

Черчесов, очевидно, посчитал, что мы не простим ему 0:5 в Лиге наций. Это был моральный надлом, не иначе. Возможно, отчасти в этом срыве виноваты мы сами. Разговорами об отставке обидели специалиста, который подарил нам славные минуты ЧМ-2018 (он еще был на взводе из-за скандала с Артемом Дзюбой, своим лучшим игроком и палочкой-выручалочкой). Не будем же кривить душой, говоря о том, что чемпионат в России сборная провела хуже наших ожиданий.

Да, во многом так сложились звезды. К тому же дома исторически мы играли хорошо, выигрывая порой там, где делать это не должны по логике вещей. Но это не отменяет того факта, что успешное выступление на ЧМ – во многом заслуга нашего тренера. И вот всего одной локальной неудачи было достаточно для того, чтобы начать мешать Черчесова с говнецом. Он это наверняка почувствовал – и сорвался.

Не сдержал эмоций Станислав Саламович в компании, которая большей частью вряд ли желала ему добра. Денис Казанский конфликтовал с тренером заочно, еще до его прихода в студию «Матч ТВ», там эти разногласия были по-журналистки грамотно подогреты, чтобы вызвать человека на эмоциональный срыв. Да и Дмитрий Губерниев, поучаствовавший в баттле с Черчесовым, когда выявлял внебрачных сыновей сборной, тоже был настроен к Саламычу не как сын к отцу. Чего уж там. Но при всем этом никто не давал Черчесову права унижать свою команду. Она этого теперь не простит, если, конечно, у нее публично не попросят прощения.

Вряд ли Черчесов сподобится на такой шаг. Да и время уже упущено. Это надо было делать на утро после разноса своих футболистов. Набраться смелости, убрать гордыню и заявить: простите, братцы, бес попутал. А сейчас непонятно, как из всего этого выходить. После ответного наезда ЦСКА, на официальном сайте назвавшего Черчесова «физруком». После критики Леонида Федуна…

Слово не воробей. И не мячик. На место не поставишь. Футбольное общество настроено против Черчесова, который нарушил его моральные устои. Да и конфликт с такими клубами, как ЦСКА и «Спартак», никогда к хорошему не приводил. Шансов выиграть в войне, если Черчесов на это пойдет – у него ноль. Нет у тренера козырей, ноябрьские матчи это показали. Так что хороший вариант выхода из тупика только один – публичное покаяние.

Не решится тренер на это – потеряет сборную. Это лишь дело времени.

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