Простите, братцы, бес попутал. Дождется ли сборная от Черчесова публичного покаяния?

Мариборская история – почти копия сегодняшней. Хиддинк был настоящим героем России, давшей ему славное отчество Гус Иванович после бронзы Евро-2008, а спустя менее двух лет случился словенский конфуз, в результате которого он покинул команду. Мог бы наверняка выдать на телеке трели с перекладыванием вины на футболистов и остаться. Страна поверила бы голландцу, ведь он научил нас играть в футбол. Но не стал этого делать не потому, что не захотел. Просто он такой человек, что для него отношения с людьми – на первом месте.

Точно так же поступил после Евро-2012 Адвокат. Да, там соперники были покруче, но и ожидания вкупе с ответственностью нельзя сравнивать с теми, что были от матчей в Лиге наций. Хотя Аршавин и считал, что те наши ожидания были нашими проблемами. Вполне себе допускаю, что внутри тренеров-легионеров все кипело и материлось, и своих подопечных они распинали на все лады. Но у иностранцев были тормоза, да и свою гордыню они держали в узде. Хотя им-то, в отличии от Черчесова, было чем похвастаться в плане крутых достижений.

Но посмотрите, как относились к своим сборникам Гус, а потом сменивший его в российской команде Дик. Александр Бородюк , один из тренеров сборной при обоих голландцах, вспоминал как-то, что и Хиддинк, и Адвокат вели себя после обидных поражений очень корректно. Гус после Марибора, который случился, как и сербский провал Черчесова, в один день - 18 ноября, за 11 лет до главной осечки Станислава Саламовича, поблагодарил ребят, несмотря на их отвратительную игру. Сказав, что они сделали все, что могли. А ведь то бесславное поражение от более чем скромной Словении лишило прекрасную сборную, лучшую в нашей истории, путевки на ЧМ-2010. Но Хиддинк сдержался.

Раскрыться Аршавину помогли голландцы. Так совпало, что пик пришелся на момент, когда в его клубе, «Зените», работал Дик Адвокат , а в сборной Гус Хиддинк . Был бы кто-нибудь из наших, не видать Андрею славного «Арсенала» Арсена Венгера , а нам – аршавинского покера на «Энфилде». Даже не сомневаюсь.

Черчесов разнес на «Матч ТВ» своих игроков. Братьев Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева … Самое печальное, что по сути своих высказываний он прав. В том, что наши золотые мальчики-футболисты даже не позолоченные и не серебряные. Они вообще никакие, если говорить о звездах профессионального спорта. У нас за последние двадцать лет был всего один игрок европейского уровня – Андрей Аршавин, да и он, как показалось, не до конца реализовал свой потенциал.

Величие человека проявляется в том числе в умении не искать виновных на стороне, когда ты – главный ответственный за результат. Станислав Саламович это не понимает. К сожалению, он проникся той атмосферой, которая царит сегодня в нашем обществе, все больше живущем по принципу отрицательного отбора. В такой обстановке принято держаться за стул до конца, но не принято брать вину на себя. А именно это должен был сделать Черчесов, придя на «Матч ТВ», если хотел возвыситься в глазах своих игроков. Да и наших тоже. И дальше мог бы уже аккуратно пройтись по своим орлам.

Никто не мешал ему дать тот посыл общественному мнению, который в итоге и сорвался с его уст. Но только зачем было говорить об этом так унизительно для Миранчуков, Чалова, Соболева и других? Почему не сказать: Федор Чалов – замечательный парень, у которого все еще впереди. Он лидер молодежки, порой показывает неплохой футбол за ЦСКА. Но у меня требования иные, не вижу, что он готов к ним.

А Алексею Миранчуку неужели нельзя было дать скидку на то, что он сменил клуб, уехал в Италию с травмой, лечился, восстанавливался, а затем получал мизерное игровое время и просто не мог находиться в своей лучшей форме, когда тренер вызвал его на сбор? Матч с Молдавией это показал, но раз после этого тренер ставит игрока в старте, то это твоя, тренерская ответственность, что ты доверился человеку. Так и скажи об этом.

Черчесов, очевидно, посчитал, что мы не простим ему 0:5 в Лиге наций. Это был моральный надлом, не иначе. Возможно, отчасти в этом срыве виноваты мы сами. Разговорами об отставке обидели специалиста, который подарил нам славные минуты ЧМ-2018 (он еще был на взводе из-за скандала с Артемом Дзюбой, своим лучшим игроком и палочкой-выручалочкой). Не будем же кривить душой, говоря о том, что чемпионат в России сборная провела хуже наших ожиданий.

Да, во многом так сложились звезды. К тому же дома исторически мы играли хорошо, выигрывая порой там, где делать это не должны по логике вещей. Но это не отменяет того факта, что успешное выступление на ЧМ – во многом заслуга нашего тренера. И вот всего одной локальной неудачи было достаточно для того, чтобы начать мешать Черчесова с говнецом. Он это наверняка почувствовал – и сорвался.

Не сдержал эмоций Станислав Саламович в компании, которая большей частью вряд ли желала ему добра. Денис Казанский конфликтовал с тренером заочно, еще до его прихода в студию «Матч ТВ», там эти разногласия были по-журналистки грамотно подогреты, чтобы вызвать человека на эмоциональный срыв. Да и Дмитрий Губерниев, поучаствовавший в баттле с Черчесовым, когда выявлял внебрачных сыновей сборной, тоже был настроен к Саламычу не как сын к отцу. Чего уж там. Но при всем этом никто не давал Черчесову права унижать свою команду. Она этого теперь не простит, если, конечно, у нее публично не попросят прощения.

Вряд ли Черчесов сподобится на такой шаг. Да и время уже упущено. Это надо было делать на утро после разноса своих футболистов. Набраться смелости, убрать гордыню и заявить: простите, братцы, бес попутал. А сейчас непонятно, как из всего этого выходить. После ответного наезда ЦСКА, на официальном сайте назвавшего Черчесова «физруком». После критики Леонида Федуна…

Слово не воробей. И не мячик. На место не поставишь. Футбольное общество настроено против Черчесова, который нарушил его моральные устои. Да и конфликт с такими клубами, как ЦСКА и «Спартак», никогда к хорошему не приводил. Шансов выиграть в войне, если Черчесов на это пойдет – у него ноль. Нет у тренера козырей, ноябрьские матчи это показали. Так что хороший вариант выхода из тупика только один – публичное покаяние.

Не решится тренер на это – потеряет сборную. Это лишь дело времени.