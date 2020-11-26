Александр Мостовой: Когда играл в Испании с аргентинцами, они о Марадоне говорили чаще, чем о женах

- Не стало Диего Марадоны. Вы же играли против него за «Спартак» в 1990 году.
- Да, тогда в Кубке чемпионов выступали только лучшие команды своих стран. «Спартаку» попался «Наполи». Мне повезло сыграть против Марадоны два раза. А вот на уровне сборных мы не пересекались.
- Как он тогда воспринимался?
- Тогда, как и сейчас, Марадону знал весь мир. Я, когда еще был маленьким, это имя слышал чаще, чем любое другое. Так было даже в СССР. Хотя тогда у нас было три канала по телевизору и две газеты. Но его знали все... Когда попал в «Спартак» и жил на базе, вечерами я часто смотрел футбол, видео. Мы просили нашего оператора ставить какие-нибудь игры Марадоны. Для нас, не говоря уже для людей, которые в Аргентине, Италии его близко знали, он был идолом. Когда мы узнали, что придется играть с «Наполи», никто не говорил про саму команду, все говорили только про Марадону.
- Матчи получились незабываемые? Два раза по 0:0, потом победа по пенальти...
- Мы удачно сыграли. Первый матч был на выезде. Страха никакого не было. Потому что «Спартак» тогда был ой-ой-ой. Мы никого не боялись. В гостях пришлось отбиваться, моменты у «Наполи» были. И, конечно, Марадона выделялся. Другое дело, что в конце игры мы сами могли два раза забить, но попали в штангу... Когда вернулись в Москву, понимали, что нас ждет тяжелый ответный матч. Но ситуация развернулась немного по-другому.
- Как именно?
- За день до игры сказали, что Марадона может не приехать. Заявок на билеты в Лужники было подано более 250 тысяч. Представляете, что творилось! Я помню, в день матча мы сидели в Тарасовке и слушали новости от людей, которые приезжали из Москвы. В конечном итоге кто-то сказал, что Марадона прилетит на частном самолете. Мы тогда в шутку сказали, мол, разве такие есть? Мы летали со всеми людьми, и даже багаж с собой носили, потому что у нас его всегда воровали. А тут частный самолет! Сам матч все помнят. Нам повезло, что Марадона вышел только во втором тайме. Он немного побоялся мороза, ведь был ноябрь, а во втором тайме вообще снег пошел, поле было не лучшего качества. С ним игра сразу накалилась. Тогда «марадоназаменителем» был Франко Дзола, тоже очень сильный футболист. Но Марадона все поменял: »Наполи» провел несколько опасных атак, заработал штрафные... Мы все-таки продержались, дотерпели до пенальти. Один Марадона забил. Потом их защитник промахнулся, и последний решающий пенальти пришлось идти бить мне.
- Мандраж был сильный?
- Тем самым я вошел в историю. Мы обыграли Марадону, а я забил решающий пенальти, который вывел нас дальше... Помню, когда Марадона выходил на поле, гул стоят такой, что его было слышно, наверное, по всей стране. В первом тайме играли, посматривали на итальянскую лавочку и думали, не разминается ли там Марадона? Единственное, я не помню, кто сумел поменяться футболками с ним.
- Вы хотели поменяться?
- У нас тогда все менялись с иностранными командами при любом случае. Сами понимаете, в те годы майка иностранного клуба стоила дороже, чем автомобиль, который многие люди не могли себе купить.
- Заранее не договорились, кто обменяется майками с Марадоной?
- Нет. Такого не бывает. Просто в раздевалке кричали администратору: беги туда, проси, забирай. Или кто-то сам выбегал с этой майкой, просил поменяться. Я помню, что у меня майка «Наполи» была, но с другим номером. Не помню, чья. Раньше же фамилий не было... Но кто-то заполучил майку Марадоны. Кто-то пронырливый и проворный... Когда Марадона уходил с поля, его сопровождали человек пятьдесят. Даже милицию подогнали.
- Можно и говорить, Лионель Месси – это наследник Марадоны?
- Поскольку Месси тоже аргентинец и маленький по фактуре, тоже гениальный, можно так сказать. Хотя время, конечно, другое... Вы вспомните, как Марадона получил травму в «Барселоне». Там прыжок был такой, что человек его хотел просто убить! Поэтому не следует сравнивать, кто лучше, кто хуже. Все гениальные. Есть статистика, согласно которой понятно, что Месси превзошел всех на планете. Однако Марадона для Аргентины просто Бог. Я играл в Испании со многими аргентинскими футболистами, и вы не представляете, что для них значил Марадона. Они больше говорили о нем, чем о своих детях, женах…У них даже на бутсах, на щитках были фотографии Марадоны. Это уникальная личность. Жалько его очень. Странно, что его не смогли спасти.
- Поговорим о вчерашней ничьей «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Как вам игра?
- Это суперрезультат, учитывая, как выступают другие наши команды. Получается, в группе ничего еще не потеряно. Выигрывай у «Зальцбурга» и жди, как «Атлетико» сыграет с «Баварией»... А что касается матча в Мадриде, то заранее было ясно, что придется искать шанс на контратаках и просто отбиваться. Так и получилось. И пусть «Локомотив» 80 процентов времени оборонялся, две ничьи с «Атлетико» сделал. Это тоже футбол. Иногда нужно именно так играть. Все же понимали, что мяч соперник заберет. Значит, главным было не пропустить. И «Локо» пропутил лишь раз за два матча. Да еще и сам забил. Молодцы.
- Это все-таки больше фарт или закономерный результат?
- И фарт - тоже. А куда без него в такой группе? После жеребьевки никто не думал, что «Локомотив» ни разу не проиграет «Атлетико». Казалось, предел мечтаний - борьба за третье место с «Зальцбургом». А теперь можно и о втором помечтать. Посмотрим, что будет дальше.
- Гилерме, которого много критиковали в последнее время, получил звание MVP матча. Согласны с таким выбором?
- Почему-то часто, если команда играет 0:0, лучшим признают вратаря. Но я бы не сказал, что Гилерме сделал что-то геройское. А в моменте с отмененным из-за VAR голом он вообще грубо ошибся, отбив мяч перед собой.
- Так кто же лучший игрок?
- Не стал бы никого выбирать. У хозяев было за 20 ударов по воротам «Локомотива», а москвичи раза три-четыре всего пробили. По угловым был перевес «Атлетико» чуть ли в пять раз. Думаю, надо отметить защиту в целом. Ведрана Чорлуку, помогавшего обороне Гжегожа Крыховяка. А в атаке как можно запомниться, если всей командой защищаешься? Марко Николич правильно поставил вперед одного Зе Луиша. Он много перемещается, цепляется, держит мяч. Так было и с «Атлетико», и с «Баварией. Это то, что нужно против таких команд.