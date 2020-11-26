Александр Мостовой: Когда играл в Испании с аргентинцами, они о Марадоне говорили чаще, чем о женах

- Не стало Диего Марадоны. Вы же играли против него за «Спартак» в 1990 году.

- Да, тогда в Кубке чемпионов выступали только лучшие команды своих стран. «Спартаку» попался «Наполи». Мне повезло сыграть против Марадоны два раза. А вот на уровне сборных мы не пересекались.

- Как он тогда воспринимался?

- Тогда, как и сейчас, Марадону знал весь мир. Я, когда еще был маленьким, это имя слышал чаще, чем любое другое. Так было даже в СССР. Хотя тогда у нас было три канала по телевизору и две газеты. Но его знали все... Когда попал в «Спартак» и жил на базе, вечерами я часто смотрел футбол, видео. Мы просили нашего оператора ставить какие-нибудь игры Марадоны. Для нас, не говоря уже для людей, которые в Аргентине, Италии его близко знали, он был идолом. Когда мы узнали, что придется играть с «Наполи», никто не говорил про саму команду, все говорили только про Марадону.

- Матчи получились незабываемые? Два раза по 0:0, потом победа по пенальти...

- Мы удачно сыграли. Первый матч был на выезде. Страха никакого не было. Потому что «Спартак» тогда был ой-ой-ой. Мы никого не боялись. В гостях пришлось отбиваться, моменты у «Наполи» были. И, конечно, Марадона выделялся. Другое дело, что в конце игры мы сами могли два раза забить, но попали в штангу... Когда вернулись в Москву, понимали, что нас ждет тяжелый ответный матч. Но ситуация развернулась немного по-другому.

- Как именно?

- За день до игры сказали, что Марадона может не приехать. Заявок на билеты в Лужники было подано более 250 тысяч. Представляете, что творилось! Я помню, в день матча мы сидели в Тарасовке и слушали новости от людей, которые приезжали из Москвы. В конечном итоге кто-то сказал, что Марадона прилетит на частном самолете. Мы тогда в шутку сказали, мол, разве такие есть? Мы летали со всеми людьми, и даже багаж с собой носили, потому что у нас его всегда воровали. А тут частный самолет! Сам матч все помнят. Нам повезло, что Марадона вышел только во втором тайме. Он немного побоялся мороза, ведь был ноябрь, а во втором тайме вообще снег пошел, поле было не лучшего качества. С ним игра сразу накалилась. Тогда «марадоназаменителем» был Франко Дзола, тоже очень сильный футболист. Но Марадона все поменял: »Наполи» провел несколько опасных атак, заработал штрафные... Мы все-таки продержались, дотерпели до пенальти. Один Марадона забил. Потом их защитник промахнулся, и последний решающий пенальти пришлось идти бить мне.

- Мандраж был сильный?

- Тем самым я вошел в историю. Мы обыграли Марадону, а я забил решающий пенальти, который вывел нас дальше... Помню, когда Марадона выходил на поле, гул стоят такой, что его было слышно, наверное, по всей стране. В первом тайме играли, посматривали на итальянскую лавочку и думали, не разминается ли там Марадона? Единственное, я не помню, кто сумел поменяться футболками с ним.