Тедеско после победы над «Ротором» сравнил Кутепова с Левандовски

- Нам нужно забивать больше голов, - сказал немецкий специалист. - Соперник, проигрывая 0:1, когда упускаем моменты, начинает верить в свои силы, бежит в контратаку. «Ротор» бился до конца, но победа осталась за нами. Я очень этому рад.

- «Спартак» допускал много потерь мяча. В чем причина?

- Это правда. Было много ошибок при выходе из-под прессинга. Нужно улучшать выбор позиции центральными защитниками, крайними, совершать больше движений за спину. В первом тайме передач за спину не хватало, во втором стало получше. У Джордана Ларссона был отличный момент, когда на нем не назначили пенальти. Это случилось после такого заброса.

- Чем был обусловлен выход на замену на позицию форварда номинального защитника Ильи Кутепова?

- А почему нет? Илья хорошо себя показывает в упражнениях на ограниченном пространстве. Много забивает. Высокого, сильного игрока такой фактуры, как травмированный сейчас Александр Соболев, в штрафной нам не хватает. Защитникам соперника всегда непросто работать против таких форвардов. В европейских клубах можно увидить много нападающих подобного плана: Эрлинг Холанд в Дортмунде такой, Роберт Левандовски в «Баварии», Люк де Йонг в «Севилье». Кутепов хорошо себя показал в атаке, чуть не забил. Высокий, сильный игрок — это всегда опасно.

- Перед матчем в расстановке «Спартака» слева в защите значился Роман Зобнин. Но в итоге дисквалифицированного Айртона подменил Виктор Мозес...

- Это было решение игроков, на каком фланге кому играть. Всю неделю мы пробовали разные варианты. И Зобнин, и Мозес высказались за ту расстановку, которую мы и выбрали. В первом тайме оба много подключались к атаке, так как «Ротор» играл в четыре защитника, и появлялись зоны на флангах, куда входили Роман и Виктор. Нужно было только реализовывать моменты.

- Согласны, что Александр Кокорин провел лучший матч за «Спартак»?

- Кокорин хорошо сыграл. Не раз повторял: не забывайте, что он не прошел подготовку в межсезонье. Саша может сыграть на любой позиции, у него отличная техника. А Джордан Ларссон немного устал. Сезон длинный. С апреля мы работаем без перерыва. Впереди еще три игры, и мы уйдем на зимнюю паузу, которая всем нужна.