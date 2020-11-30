Марко Николич: Не понимаю, почему СМИ уверены, что «Локомотив» обязан побеждать «Зальцбург»

- «Локомотив» ждет ключевой матч. Победа гарантирует команде путевку в плей-офф Лиги Европы и оставит шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Сможет ли сыграть против «Зальцбурга» один из ваших лидеров - Антон Миранчук? Сильно ли он простудился?

- Я надеюсь, что вопросы будут задаваться только по игре... Это действительно очень важный для нас матч. Мы стараемся справляться со сложным графиком. Нелегко, но я верю в команду. Ребята борются, готовы отдавать все силы на поле. Надеюсь, тем самым мы заслужим удачу, чтобы добиться положительного результата... «Зальцбург» – очень хорошая команда. И мне не нравится, что в российских СМИ считают, будто мы обязаны обыгрывать такого соперника. Кто смотрел матчи австрийцев с «Атлетико» и «Баварей», видел, насколько опасен «Зальцбург». Нужны стопроцентная концентрация и уверенность, чтобы победить.

- В чем еще ключ к победе?

- Возвращаясь к вопросу о Миранчуке, не скажу, кто выйдет на поле. Не хочу никому помогать... Самое важное - остановить быстрые атаки «Зальцбурга». На скорости соперник очень опасен. Нельзя предоставлять пространство его четырем нападающим. Будем биться за каждый метр поля. У нас больше опытных футболистов, и это должно сыграть в плюс.

- Вы пропустили матч РПЛ с «Ахматом». Восстановились психологически и физически перед «Зальцбургом»? - вопрос вратарю «Локо» Гилерме.

- Все знают, что у нас очень трудный график. Пауза точно мне не помешала. Я, как и вся наша команда, серьезно настраиваюсь на ближайшую игру. Ключевую для нас.

- Как повлияла на вас замена в матче за сборную России?

- Не хочу отвечать на это вопрос, потому что он не относится к предстоящей игре c «Зальцбугом». Это в прошлом. Сейчас для меня уже не важно, что было в сборной.

- Предстоит самый главный матч сезона?

- На данный момент - безусловно. Мы знаем сильные стороны «Зальцбурга» по гостевому матчу, в котором добились ничьей. Надеюсь, все получится. И на этот раз «Локо» победит. Но для этого нужно проделать огромную работу.