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Был и скандал с переигровкой, и роковой угловой на 84-й минуте. У «Локо» с Австрией – все сложно
01 декабря 10:53
автор: Иван Сергеев

Был и скандал с переигровкой, и роковой угловой на 84-й минуте. У «Локо» с Австрией – все сложно

1 декабря «Локомотив» проведет ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов – дома против «Зальцбурга». Это не первый случай, когда встреча с австрийцами решает судьбу столичного клуба.

Напомним, что в первом туре нынешней Лиги чемпионов «Локо» увез из Зальцбурга боевую ничью 2:2. Впоследствии австрийцы очков не набирали, а железнодорожники добавили еще два за ничьи с «Атлетико» (1:1, 0:0). Таким образом, победа в сегодняшнем матче (начало – в 20.55 мск) гарантирует команде Марко Николича минимум третье место в группе и путевку в евровесну. В 1/16 финала Лиги Европы или даже в 1/8 финала ЛЧ, если каким-то чудом «Локо» сумеет опередить на финише груповой стадии мадридцев, которые после пяти туров имеют на два очка больше (»Атлетико» также предстоят матчи с «Зальцбургом» и «Баварией», только в другой последовательности).

В принципе, и ничья в Черкизове оставит «Локо» хорошие шансы на итоговое третье место. Но не результативнее, чем 1:1. В этом случае нужно будет через неделю либо не проиграть в Мюнхене «Баварии» (что, откровенно говоря, сложновато) либо надеяться на то, что «Зальцбург» не победит дома «Атлетико» (очень даже реально). Однако тактика игры на ничью для железнодорожников не просто опасна - самоубийственна! Сами они прекрасно об этом знают. Ровно год назад «Локо» в пятом туре ЛЧ тоже устраивала домашняя ничья с прямым конкурентом. Но удержать ее не получилось - «Байер» победил 2:0 и выкинул москвичей из еврокубков.

Если же заглянуть в историю поглубже, то можно вспомнить судьбоносные эпизоды противостояния красно-зеленых с клубами именно из Австрии. Они вставали на пути «Локо» четырежды. И почти всегда доставляли проблемы.

Первый такой эпизод вряд ли забыли болельщики со стажем. Осенью 2001 года для дебюта в групповом турнире Лиги чемпионов великолепной команде Юрия Семина нужно было пройти в третьем отборочном раунде «Тироль». У себя дома москвичи благодаря позднему голу Сергея Игнашевича добились комфортного результата 3:1. В гостях наши тоже победили (1:0), но... на этом все не закончилось. Австрийцы подали протест в УЕФА на действия арбитра Марио ван дер Энде, который показал желтую карточку Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова, избежавшего, таким образом, удаления. И европейские чиновники пошли на поводу у «Тироля». Пименова дисквалифицировали, а матч было решено переиграть.

Повторный поединок прошел уже под полную диктовку хозяев. Они открыли счет на 30-й минуте и в общей сложности нанесли более 40 ударов! Второй мяч, который означал бы вылет из турнира, москвичи не пропустили лишь благодаря феноменальным действиям в воротах Руслана Нигматуллина, сделавшего себе тогда мировое имя. А название «Тироль» на долгие годы стало в Черкизове нарицательным...

Самое удивительное: спустя год в решающем отборочном раунде Лиги чемпионов «Локо» опять сыграл с австрийцами. На этот раз соперником стал клуб ГАК из города Грац. Теперь обошлось без скандалов. И в общем-то, без особых проблем. Но скучать болельщикам все равно не пришлось. Имея в запасе гостевую победу 2:0 и ведя к перерыву ответного матча в Черкизове 3:1, подопечные Семина позволили гостям сделать счет 3:3. Отавшиеся полчаса прошли в весьма нервозной атмосфере. Австрийцы имели шансы выйти вперед и приблизиться к группе ЛЧ на расстояние одного точного удара...

А вот в 2005 году, когда «Локо» возглавлял Владимир Эштреков, пройти по тонкой австрийской грани не получилось. На этот раз за путевку в основную стадию Лиги чемпионов пришлось спорить с «Рапидом». Москвичи считались явными фаворитами пары. И лишь укрепились в этом статусе после ничьей 1:1 в Вене. Казалось, в Москве команда с Сергеем Овчинниковым, Вадимом Евсеевым, Дмитрием Хохловым, Динияром Билялетдиновым и Маратом Измайловым должна была спокойно решать задачу даже в отсутствие травмированных Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева. Но Эштреков зачем-то выбрал тактику игры на 0:0. И в конце концов, наступила расплата. На 84-й минуте редкий угловой у ворот Овчинникова завершился голом оставшегося без присмотра Йозефа Валаховича. Отыграться «Локо» не успел - и покинул Лигу чемпионов на... 13 лет.

Четвертое пересечение с австрийцами произошло уже в Лиге Европы. Осенью 2011 года команда Жозе Коусейру дважды победила «Штурм», который финишировал в группе на последнем месте. Но и эти игры нельзя было назвать простыми: в Граце москвичи взяли верх 2:1, пропустив первыми, а в Черкизове до 72-й минуты была ничья, после чего забили Сычев и Денис Глушаков.

В том сезоне «Локо» вышел в 1/16 финала ЛЕ. Такой исход нас устроит и сейчас. Но для этого нужно победить «Зальцбург». И ни в коем случае не пытаться удержать вроде бы устраивающий ничейный результат. Такая тактика против автрийцев до добра не доводит...

Лига чемпионов-2020/21. Группа А

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