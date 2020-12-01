Был и скандал с переигровкой, и роковой угловой на 84-й минуте. У «Локо» с Австрией – все сложно

Напомним, что в первом туре нынешней Лиги чемпионов «Локо» увез из Зальцбурга боевую ничью 2:2. Впоследствии австрийцы очков не набирали, а железнодорожники добавили еще два за ничьи с «Атлетико» (1:1, 0:0). Таким образом, победа в сегодняшнем матче (начало – в 20.55 мск) гарантирует команде Марко Николича минимум третье место в группе и путевку в евровесну. В 1/16 финала Лиги Европы или даже в 1/8 финала ЛЧ, если каким-то чудом «Локо» сумеет опередить на финише груповой стадии мадридцев, которые после пяти туров имеют на два очка больше (»Атлетико» также предстоят матчи с «Зальцбургом» и «Баварией», только в другой последовательности).

В принципе, и ничья в Черкизове оставит «Локо» хорошие шансы на итоговое третье место. Но не результативнее, чем 1:1. В этом случае нужно будет через неделю либо не проиграть в Мюнхене «Баварии» (что, откровенно говоря, сложновато) либо надеяться на то, что «Зальцбург» не победит дома «Атлетико» (очень даже реально). Однако тактика игры на ничью для железнодорожников не просто опасна - самоубийственна! Сами они прекрасно об этом знают. Ровно год назад «Локо» в пятом туре ЛЧ тоже устраивала домашняя ничья с прямым конкурентом. Но удержать ее не получилось - «Байер» победил 2:0 и выкинул москвичей из еврокубков.

Если же заглянуть в историю поглубже, то можно вспомнить судьбоносные эпизоды противостояния красно-зеленых с клубами именно из Австрии. Они вставали на пути «Локо» четырежды. И почти всегда доставляли проблемы.

Первый такой эпизод вряд ли забыли болельщики со стажем. Осенью 2001 года для дебюта в групповом турнире Лиги чемпионов великолепной команде Юрия Семина нужно было пройти в третьем отборочном раунде «Тироль». У себя дома москвичи благодаря позднему голу Сергея Игнашевича добились комфортного результата 3:1. В гостях наши тоже победили (1:0), но... на этом все не закончилось. Австрийцы подали протест в УЕФА на действия арбитра Марио ван дер Энде, который показал желтую карточку Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова, избежавшего, таким образом, удаления. И европейские чиновники пошли на поводу у «Тироля». Пименова дисквалифицировали, а матч было решено переиграть.

Повторный поединок прошел уже под полную диктовку хозяев. Они открыли счет на 30-й минуте и в общей сложности нанесли более 40 ударов! Второй мяч, который означал бы вылет из турнира, москвичи не пропустили лишь благодаря феноменальным действиям в воротах Руслана Нигматуллина, сделавшего себе тогда мировое имя. А название «Тироль» на долгие годы стало в Черкизове нарицательным...