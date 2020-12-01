Киевское «Динамо» полюбили судьи-дамы. Стефани Фраппар – в Лиге чемпионов!

В прошлом году бригада Фраппар (полностью женская) работала на матче за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Но эта игра все же считается более выставочной. Хотя отработала она там хорошо.

Не уверен, кстати, что «Динамо» с восторгом узнало, кто будет работать в Турине. Монзуль (как арбитр) не всем нравится, и спорных моментов с ее участием было много. Но к ней хотя бы привыкли, и уже знают, чего от нее ждать. Теперь надо выяснять, к чему готовиться в Лиге чемпионов.

Обратите, кстати, внимание - оба матча с участием украинских клубов. Это все потому, что Монзуль давно и прочно обосновалась в украинском судейском «топе», к ней привыкли, и она не вызывает удивления. Я вообще не знаю больше примеров, чтобы один и тот же арбитр судил два полуфинала, а затем и финал Кубка страны. Монзуль это сделала в прошлом сезоне.

Теперь Чеферин и его «аппарат» взялись за судейство. Назначение украинки Катерины Монзуль на матч 4-го дивизиона все той же Лиги наций - многие прохлопали. Не следят за Гибралтаром. Как и появление Фраппар на матче «Лестер» - «Заря». Но теперь судья-дама назначена на матч группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» - «Динамо». Это уже не заметить невозможно.

Появление Лиги наций было самой настоящей революцией. Не до конца продуманной и просчитанной, но систему футбола сборных на континенте это перевернуло капитально. И однозначного мнения - хорошо это или плохо - не будет еще долго.

Лига чемпионов - совсем другое дело. И пусть у «Динамо» уже нет шансов пройти дальше, и матч ей дали условно «легкий» - это совсем другой уровень.

Получив Суперкубок, Фраппар стала единственной избранной. Кто-то посчитал это данью моде, веянием времени, победой феминистских идей в футболе. Завтра она войдет в избранный круг. Элитный. Почетный. Практически не сомневаюсь, что, со временем, попадет туда и Монзуль.

Я никогда не разделю сомнений в качестве возможной работы рефери, основанных на гендерном признаке. Почти 20 лет назад на матч сборной России (я тогда работал в ней пресс-атташе) в качестве одного из арбитров на линии приехала соотечественница нашей героини Нелли Вьенно. Вопрос «что за хрень?» был самым мягким, который задавали сборники. Объяснял, информировал, убеждал. Футболисты - они порой как дети. «А она нас не укусит?»...

Матч Вьенно, которую едва было видно за угловым флагом - отработала уверенно. Специально спрашивал игроков после. Они, кстати, вели себя осторожно, и единственную желтую карточку в той встрече получил... Златан Ибрагимович.

По-моему, остался только один вид спорта, куда женщины-арбитры еще «не зашли». Это хоккей. Там все же и физические качества требуются иные, и драки порой надо разнимать. В теннисе и боксе - они с незапамятных времен, баскетбол, американский футбол, более привычный нам футбол - все калитки уже отворены.

И это правильно! Нет никакой разницы, какого пола арбитр, какая у него прическа (или ее нет совсем), какая национальность, цвет кожи, сексуальная ориентация, рост, вес и все такое прочее. Судьи есть хорошие и профессиональные - и плохие. И все.

Каждая из прорывающихся в футбол дам - так или иначе сталкивается со скепсисом в отношении себя. «Зачем вам это?» - это еще мягкий вопрос. Особенно в нашем патриархальном обществе. Но тем и ценнее их заслуги. И силы, вложенные в жизненный путь.

Не знаю, о чем Фраппар мечтала, будучи маленькой девочкой. Вряд ли футбол в ее жизни с ясельного возраста. Но завтра она выведет на поле самого Криштиану Роналду. А с бровки за ее работой пристально будет наблюдать Мирча Луческу. Когда в чемпионате Украины дебютировала «лайнсвумен» Наталья Рачинская, Луческу после первого матча кипел. Потом остыл, и перед следующей игрой подарил ей цветы.

Конечно, во времена Луческу-игрока никакие женщины-судьи в футболе были невозможны. Но меняется и мир, и футбол. И это, в общем, хорошо - главное, чтобы каждый справлялся со своей работой. И чтобы ошибки арбитров-дам воспринимались не «что это она?..», а на равных с мужчинами. Некоторые из которых могут таких дров наломать, что...

Вы же не пропускаете подъехавший автобус, если им управляет дама, правда?