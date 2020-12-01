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Сергей Семак: Дзюба может пропустить матч с «Брюгге»
01 декабря 12:45
автор: Артем Зибрак

Сергей Семак: Дзюба может пропустить матч с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против прямого конкурента из Бельгии (2 декабря, Брюгге, 23.00 мск).

- Впервые «Зенит» не полетел на выезд Лиги чемпионов заранее. С чем это связано?
- Не обязательно лететь и проводить предматчевую тренировку на чужом поле. В виду того, что между играми слишком мало времени, есть моменты, над которыми хотелось бы поработать дома. Это очень удобно и более привычно. Не надо после прилета бежать на тренировку. Мы всегда так делаем в чемпионате России.

- Кто не сыграет в Брюгге? Матч для «Зенита» ключевой - только победа отавит шансы на евровесну...
- Точно не сыграют Вячеслав Караваев и Вендел по травмам, у Деяна Ловрена - дисквалификация. Станислав Крапухин и Дмитрий Чистяков не заявлены на турнир. Под вопросом участие Артема Дзюбы. После сегодняшнего занятия будем смотреть, сможет ли он сыграть.

- Дает о себе знать повреждение, полученное Дзюбой в конце матча с «Арсеналом»?
- Да. Насколько решаема проблема, выяснится в течение дня.

- В домашнем матче с «Брюгге» ваша команда уступила 1:2. Каких ошибок, допущенных тогда, желательно избежать?
- Мы играли скорее осторожно, чем пассивно. Неплохо контролировали мяч. Игра была очень напряженная, потому что значимость результата была очень высока. После пропущенного мяча стали действовать более раскованно, забили и могли забить еще, но, к сожалению, не реализовали моменты. Так что - надо меньше ошибаться в обороне. В футболе необязательно побеждает команда, которая больше создает.

- Какова разница в физической подготовке команд? В Бельгии график не такой плотный, как в РПЛ.
- Проблемы есть. Некоторые из наших лидеров только по две-три тренировки успели провести после длительного отсутствия. Кто-то помочь не сможет. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными и сильными в каждой игре, нужна хорошая ротация, нужно иметь длинную скамейку, которую наши клубы в нынешней ситуации себе позволить не могут. В этом сезоне есть издержки, связанные с отсутствием подготовительного этапа между сезонами, но мы должны делать максимум того, на что способны. Выходить, играть, стараться побеждать..

- В Бельгии »Зениту» надо забивать минимум два мяча, чтобы опередить «Брюгге» в таблице перед заключительным туром. Значит ли это, что мы увидим атакующую игру?
- Мы всегда стараемся играть активно, хотя не всегда получается так, как нам хочется, в виду многих причин. Естественно, надо забивать. Постараемся сыграть на максимуме возможностей, чтобы добиться необходимого результата.

- Чего не хватило «Зениту» для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов?
- Летом нам нужно было укрепить некоторые позиции. Сейчас мы можем конкурировать с сильными командами, только когда все лидеры в строю. В противном случае у соперников появляется преимущество.

- Оказывает ли лимит на легионеров влияние на выступление российских клубов в еврокубках?
- Вариантов сделать наш футбол более конкурентоспособным много. Естественно, воспитывать своих игроков. Ждать, когда россиян будет больше, чем сейчас. Пока их недостаточно для команд, участвующих в Лиге чемпионов. Выбывают три-четыре лидера, и на скамейке оказываются только игроки из «Зенита-2», «Краснодара-2». Таковы реалии, а в европейских клубах такой проблемы нет. В Евросоюзе вообще все граждане не считаются легионерами. Это их конкурентное преимущество. Так что в какой-то степени лимит нам мешает.

- Как отнеслись к тому, что матч РПЛ с «Уралом» пройдет при пустых трибунах, а затем с «Боруссией» - со зрителями?
- »Зенит» за присутствие болельщиков на каждом матче, но решение принимаем не мы. Странности в нашей жизни часто случаются. У нас нет ответа на этот вопрос.

Лига чемпионов. Группа F

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