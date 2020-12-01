Сергей Семак: Дзюба может пропустить матч с «Брюгге»

- Впервые «Зенит» не полетел на выезд Лиги чемпионов заранее. С чем это связано?

- Не обязательно лететь и проводить предматчевую тренировку на чужом поле. В виду того, что между играми слишком мало времени, есть моменты, над которыми хотелось бы поработать дома. Это очень удобно и более привычно. Не надо после прилета бежать на тренировку. Мы всегда так делаем в чемпионате России.

- Кто не сыграет в Брюгге? Матч для «Зенита» ключевой - только победа отавит шансы на евровесну...

- Точно не сыграют Вячеслав Караваев и Вендел по травмам, у Деяна Ловрена - дисквалификация. Станислав Крапухин и Дмитрий Чистяков не заявлены на турнир. Под вопросом участие Артема Дзюбы. После сегодняшнего занятия будем смотреть, сможет ли он сыграть.

- Дает о себе знать повреждение, полученное Дзюбой в конце матча с «Арсеналом»?

- Да. Насколько решаема проблема, выяснится в течение дня.

- В домашнем матче с «Брюгге» ваша команда уступила 1:2. Каких ошибок, допущенных тогда, желательно избежать?

- Мы играли скорее осторожно, чем пассивно. Неплохо контролировали мяч. Игра была очень напряженная, потому что значимость результата была очень высока. После пропущенного мяча стали действовать более раскованно, забили и могли забить еще, но, к сожалению, не реализовали моменты. Так что - надо меньше ошибаться в обороне. В футболе необязательно побеждает команда, которая больше создает.

- Какова разница в физической подготовке команд? В Бельгии график не такой плотный, как в РПЛ.

- Проблемы есть. Некоторые из наших лидеров только по две-три тренировки успели провести после длительного отсутствия. Кто-то помочь не сможет. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными и сильными в каждой игре, нужна хорошая ротация, нужно иметь длинную скамейку, которую наши клубы в нынешней ситуации себе позволить не могут. В этом сезоне есть издержки, связанные с отсутствием подготовительного этапа между сезонами, но мы должны делать максимум того, на что способны. Выходить, играть, стараться побеждать..