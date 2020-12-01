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«На могилу к Пал Федорычу ходим с сыновьями». Хомуха – о Садырине, которого не стало 19 лет назад
01 декабря 16:42
автор: Юрий Волохов

«На могилу к Пал Федорычу ходим с сыновьями». Хомуха – о Садырине, которого не стало 19 лет назад

1 декабря 2001 года умер Павел Садырин. Воспоминаниями о прославленном тренере с «Советским спортом» поделился его бывший подопечный по «Зениту» и ЦСКА Дмитрий Хомуха, нынешний наставник юношеской сборной России.

«ЗАБИЛ ГОЛ В КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ, И САДЫРИН ПРЕДЛОЖИЛ КОНТРАКТ»

- Дмитрий, как вы попали в «Зенит» к Садырину?
- В 1995 году «Зенит» выступал в первом российском дивизионе. В команду пришел Павел Федорович. Была поставлена задача вернуться в высшую лигу. Он стал создавать новый «Зенит», и я оказался среди кандидатов.

В межсезонье организовали контрольный матч, в котором основа «Зенита» играла против команды потенциальных новичков. Новички неплохо себя проявили, а мне удалось забить гол. После матча Пал Федорыч сразу предложил подписать контракт.

- Много ли Садырин уделял внимания теоретическим занятиям, или больше давил на эмоции, на психологию?
- Конечно, были и теоретические занятия, но главным его козырем было умение выстраивать отношения с футболистами. Когда есть человеческий контакт с игроками, команда играет за тренера.

Если Пал Федорыч видел, что у футболиста возникли какие-то проблемы, возможно, даже личного характера, он не оставлял его один на один с этими проблемами, а проводил индивидуальные беседы, чтобы помочь.

- Вам Садырин в «Зените» доверял пробивать штрафные. Почему?
- Еще с юношеских времен я всегда исполнял штрафные и пенальти. На профессиональном уровне на первых порах штрафные били более опытные футболисты. Потом все увидели, что я тоже неплохо исполняю, и мне стали доверять.

- Отрабатывали удары на тренировках?
- Конечно, к тому времени уже появились переносные стенки, это облегчало задачу. Я всегда бил штрафные не на силу, а на исполнение. И кто-то из вратарей тоже с удовольствием оставался после тренировок, чтобы поработать над отражением штрафных ударов.

- Не считали, сколько голов вам удалось забить со штрафных?
- Скажем так, забитых мячей со стандартов у меня больше, чем с игры.

«САДЫРИН ТЯЖЕЛО ПЕРЕЖИВАЛ СИТУАЦИЮ С ПИСЬМОМ ЧЕТЫРНАДЦАТИ»

- В начале 1997 года Садырин ушел из «Зенита» в ЦСКА, который под его руководством также выигрывал чемпионат СССР. Он ведь и вам предложил проследовать за ним?
- Он предложил троим: мне, Максиму Бокову и Владимиру Кулику. У меня как раз закончился контракт с «Зенитом», так что ничто не мешало моему отъезду в Москву вслед за Садыриным.

- Каким был Пал Федорыч вне футбольного поля?
- Любил сменить обстановку. Например, на сборе в Финляндии всей командой мы ловили рыбу, после чего был душевный ужин с ухой.

- Кто больше всех поймал - Садырин?
- В финских озерах столько рыбы, что ловили все. Затем отбирали подходящую для ухи. А уху уже готовила супруга Пал Федоровича. И он сам. Это был сложный длительный процесс, но такую вкусную уху, да еще сваренную на костре, я больше никогда в жизни не ел.

- В 2000-м вы перешли в «Шинник». А через год Садырина не стало. Он ведь болел долго. Видимо, вы застали начало болезни?
- У Пал Федорыча был перелом, и на тот момент, когда я уходил, он уже испытывал проблемы со здоровьем. Было видно, как ему тяжело.

- Считается, что сильно на здоровье Садырина сказалась история с «письмом четырнадцати», когда в 1994 году многие лидеры сборной отказались выступать на чемпионате мира в США под его руководством. С вами он эту историю вспоминал?
- Со мной – нет, но мне про это рассказывали более старшие ребята. И они говорили, что Садырин очень сильно переживал. Конечно, эта история с письмом бесследно для здоровья Пал Федорыча не прошла.

- На могилу к нему часто выбираетесь?
- Часто. А в прошлом году посетили могилу Садырина со своими сыновьями: я, Боков и Андрей Новосадов. Уже второе поколение армейцев отдало дань памяти Павлу Федоровичу.

- В ваше время, и затем уже во времена Аршавина и Кержакова в «Зените» выступали свои воспитанники, и выигрывали Кубок УЕФА. Сейчас своих в команде практически нет. И результаты в Европе ужасные. Почему?
- К сожалению, сейчас такая тенденция: при прочих равных всегда будет играть футболист, которого купили за большие деньги, а не молодой воспитанник своей академии. И эта тенденция негативно влияет на воспитание российских резервов.

Клуб ставит задачи в Лиге чемпионов, а молодые ребята пока не готовы сразу играть на таком уровне.

- И не будут готовы, если их не выпускать даже в матчах нашего чемпионата.
- Я про это и говорю: если им не давать расти в чемпионате страны, они не смогут проявить себя и в Лиге чемпионов.

- 2 декабря «Зенит» играет с «Брюгге». Чего ждете от этого матча? Верите в выход питерцев в весеннюю стадию еврокубков?
- Как показывают последние матчи наших команд, в Лиге чемпионов мы на сегодняшний день не конкурентоспособны.

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