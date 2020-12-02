Евгений Ловчев: Российский футбол – полный анахронизм в сравнении с Европой

- Футболисты наших команд привыкли, что их никто не прессингует. Вроде только гол отыграли, забрезжила какая-то надежда, и тут Мурило такую ошибку допускает на ровном месте, - сетует Евгений Ловчев после поражения «Локомотива» в 5-м туре Лиги чемпионов от «Зальцбурга» (1:3). - И вот мы видим, как играет австрийская команда – в быстрый, активный футбол. Помните гол, который не засчитали? Прекрасная атака была разыграна, как по нотам. Повезло - немного в офсайд залез игрок, который забил.

Сейчас начнутся разговоры – мол, Гжегожа Крыховяка не было и т.д. Дело не в отдельных футболистах – мы играем на других скоростях, наш футбол – полный анахронизм в сравнении с Европой. Только к Зе Луишу не могу предъявить претензии.

- У «Локомотива» вроде относительно неплохая оборона, если судить по нашему чемпионату…

- В том-то и дело - ведь играл один из флагманов нашего футбола. В РПЛ у «Локомотива» действительно одна из лучших линий обороны, но она трещит по швам, когда мы встречаемся с современным европейским клубом. Это другой уровень.

- 2 декабря «Краснодар» встретится с «Ренном». Есть шансы на первую победу российских клубов в еврокубках-2020/21?

- «Краснодар» на сегодня наша единственная команда, у которой есть нападение. Они хотя бы создают моменты. Правда, с обороной не все в порядке. Думаю, в этой Лиге чемпионов одержать победу из наших может только «Краснодар».

- В «Зенит» с «Брюгге» на выезде веры нет?

- В «Зените» что-то сломалось внутри команды. Это уже выплескивается наружу. Футболисты друг другом недовольны. Какой-то раздрай пошел. В последнем матче все успокаивали Вильмара Барриоса, который бросался на судей. Что-то там внутри не то.