«Лысые шарлатаны убили клуб на глазах всей России». Фанаты «Локо» негодуют после еврофиаско

andreilapshin:

1. Николич не угадал с составом. 2. Райковича на помойку. 3. Вместо того, чтобы играли свои ребята, у нас играют Мурилы. 4. Эдера нужно было менять, а не Лисаковича. 5. По игре «Зальцбург» выглядит командой будущего, а «Локо» - командой из прошлого.

nikolskaya.7369:

- Спасибо Васе (Кикнадзе, генеральному директору «Локо». – прим. ред.) за Лигу чемпионов. И стоило ради этого сливать чемпионат?! Василь Саныч, накрывай банкет! Ты добился своего - убил «Локо».

mr_agafonov:

- Николич нужно отправлять в отставку! Ничего нового в игре команды нет, а зачем приглашали Райковича – вообще загадка. Так что УКИК (еще летом запущенный болельщиками хэштег – «Увольняйте Кикнадзе из клуба». – прим. ред.) – и Николича тоже на выход.

_alexandrov_:

- Райкович, Мурило, Лысцов? Как так? Ошибки уровня ПФЛ! В самом ответственном матче так безответственно подойти к игре! Что хотел придумать Николич в первом тайме?

nclose88:

- Спасибо за атакующую игру. Спасибо за Райковича и Мурило, любимый клуб.