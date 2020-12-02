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«Лысые шарлатаны убили клуб на глазах всей России». Фанаты «Локо» негодуют после еврофиаско
02 декабря 10:48
автор: Иван Сергеев

«Лысые шарлатаны убили клуб на глазах всей России». Фанаты «Локо» негодуют после еврофиаско

Домашнее поражение от «Зальцбурга» (1:3), по сути, лишившее «Локомотив» шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков, породило новую волну возмущения болельщиков. Вот о чем они пишут в соцсетях.

andreilapshin:
1. Николич не угадал с составом. 2. Райковича на помойку. 3. Вместо того, чтобы играли свои ребята, у нас играют Мурилы. 4. Эдера нужно было менять, а не Лисаковича. 5. По игре «Зальцбург» выглядит командой будущего, а «Локо» - командой из прошлого.

nikolskaya.7369:
- Спасибо Васе (Кикнадзе, генеральному директору «Локо». – прим. ред.) за Лигу чемпионов. И стоило ради этого сливать чемпионат?! Василь Саныч, накрывай банкет! Ты добился своего - убил «Локо».

mr_agafonov:
- Николич нужно отправлять в отставку! Ничего нового в игре команды нет, а зачем приглашали Райковича – вообще загадка. Так что УКИК (еще летом запущенный болельщиками хэштег – «Увольняйте Кикнадзе из клуба». – прим. ред.) – и Николича тоже на выход.

_alexandrov_:
- Райкович, Мурило, Лысцов? Как так? Ошибки уровня ПФЛ! В самом ответственном матче так безответственно подойти к игре! Что хотел придумать Николич в первом тайме?

nclose88:
- Спасибо за атакующую игру. Спасибо за Райковича и Мурило, любимый клуб.

hayk.khachatrian6364:
- Браво «Локомотив», так держать! «Баварию» порвете в следующем туре и выйдете из группы!

magamadowvvvv:
- Лысые шарлатаны убили клуб на глазах всей России. Требуем вернуть Палыча (Семина. – прим. ред.) на свое место. Сколько можно это еще терпеть?

petroshenkoandrei:
- Да, ребята, запомните эти моменты. Следующий раз в ЛЧ мы сыграем очень нескоро…

dennyvall:
- Все, что создавалось годами, за 5 месяцев на дно. Все, что создал ЮПС (Юрий Палыч Семин. – прим. ред.), эта троица (Кикнадзе, Николич и председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков. – прим. ред.) уничтожила своим непрофессионализмом. Позорники!

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