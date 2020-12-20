Три круга, 39 матчей. Почему РПЛ надо сокращать, а не расширять

Действительно, разве можно представить в обычной жизни такой подход к делу, когда, к примеру, город строит детский сад, выделяет деньги на его содержание, а ведут в него исключительно детишек приезжих, не имеющих гражданства, но более шустрых и смазливых на физиономии. Так предлагают сделать в РПЛ люди, голосующие за отмену квот на иностранцев. Хотя все больше раздается здравых мнений, что отмена ограничений приведет не к приезду в Россию звезд, а переизбытку легионеров уровня ниже среднего. Ими уже сегодня наполнены составы наших ведущих клубов. Достаточно вспомнить Райковича, Камано, Мурило, Гайча, Кайо, Бистровича… А хочется же новых Вагнеров, Халков, Витселей.

Про лимит волну, которые подняли живчики, предлагавшие его отменить вовсе, окончательно погасило выступление главы РФС Александра Дюкова на заседании исполкома организации. Шеф очень четко обозначил правила игры. Государство дает деньги на большой футбол, причем немалые, и оно не допустит ситуации, чтобы в клубах играли сплошь иностранцы.

Путей этих невесть как много. Три дороги, как у былинных героев, по которым можно пойти, но неизвестно, куда они приведут. Разговоры начались об изменении лимита, формата турнира, ну и, конечно, о том, что надо что-то делать с тренерскими кадрами. Только в последнем случае никто не знает, что именно.

Катализатором назревших перемен выступило не само внутреннее первенство – там-то на первый взгляд все живенько и интересно. Команды ушли на зимнюю паузу, сохраняя интригу в гонке за золото, за места в Лиге Европы и зоне вылета. Но в еврокубках был суперпровал. Четыре клуба на компанию добыли одну единственную победу в 24 матчах при ужасного качества игре. Исключение составили тройка матчей «Краснодара» и пара «Локомотива». Вдобавок сборная завалила ноябрьские матчи в Лиге наций. А потому ответственные граждане срочно стали искать «пути выхода», как всегда бывает в России, если случается что-то нехорошее и на это обратили внимание на самом верху.

Почему их не везут – вопрос спорный. Вряд ли все упирается только в деньги. Хотя трудно отрицать тот факт, что с падением курса национальной валюты покупка таких восходящих звезд стала кусаться. К тому же наш уровень становится все менее привлекательным при выборе молодыми талантливыми иностранцами РПЛ как трамплина для прыжка в большой футбол. Да еще пандемия в России не утихает. С отношением наших граждан к соблюдению разных мер безопасности всем все давно понятно. Иностранцы не слепые же, все видят.

Плюс косяки менеджеров, занимающихся селекцией в клубах. За какие заслуги ЦСКА покупал того же Адольфо Гайча – никто не в состоянии понять. Неповоротливый, невзрывной, часто грубо фолит, без поставленного удара. Где успел так проявить себя, чтобы попасть на карандаш?

А Слободан Райкович в «Локо». Похоже, единственное его преимущество в том, что он соотечественник главного тренера Марко Николича. Но при игре в обороне серб ужасен. Не случайно в последнее время защита железнодорожников напоминает проходной двор. Партнер Райковича по команде Камано по амплуа нападающий. В 14 матчах РПЛ у него ноль плюс ноль по части результативности. Кто-то хочет увидеть больше таких персонажей в нашем футболе?

МАТЧЕЙ НАДО ДОБАВЛЯТЬ, НО ЧЕМ ЭТО ОБЕРНЕТСЯ?

С лимитом все понятно – его никто не будет трогать глобально. Потому что это не даст никакого качественного рывка. Другое дело – формат турнира. Дюков на днях снова поднял тему, что премьер-лиге недостаточно 30 туров. Такое количество матчей в чемпионате не позволяет сделать его интенсивным. Большую часть года наши команды играют в графике один матч в неделю. Когда возникают паузы на игры сборных, то и того меньше. Это в итоге отражается на игре в еврокубках лидеров РПЛ. Сталкиваясь по осени с непривычной нагрузкой – два матча в неделю, они начинают плыть. Хотя в Европе в таком ритме – два в неделю - давно играют все ведущие лиги.

У наших клубов такой привычки нет. Непонятно, кстати, как она будет приживаться, если количество матчей решат увеличить, что очень вероятно. Одно дело, когда ты смолоду начинаешь жить при таком расписании – молодой организм к нагрузкам быстро адаптируется. Но если до тридцати играл по одному графику, а на четвертом десятке тебе добавили работы – что произойдет? Не получим ли мы повышенный травматизм, который видим сегодня на фоне отсутствия летнего отдыха и предсезонки в клубах?

Проблема непростая, но двигаться к Европе необходимо. Иначе отставание нашего футбола будет только возрастать. Но есть еще одна дилемма, которую необходимо серьезно обсудить. Каким путем идти по пути увеличения количества игр в премьер-лиге. Самый легкий – тот, что стоит на повестке дня – расширение РПЛ до 18 клубов. То есть в календаре каждого участника добавятся по 4 матча. Но, во-первых, это мало. А во-вторых, какие это будут игры, чем они так привлекательны для нашего футбола?

ПО ТРИ ДЕРБИ И СУПЕРМАТЧА «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК»

Очевидно, что расширение лиги произойдет за счет команд ФНЛ, которые по уровню не шибко лучше нынешних аутсайдеров чемпионата. Их приход, конечно, с радостью воспримут все клубы из подвала таблицы, так как шансов на вылет станет меньше. Не будут возражать и лидеры – их позициям расширение лиги не грозит. Но в плане качественного рывка это ничего не даст. Мы не получим роста числа классных матчей. Но именно это задача должна быть первостепенной.

Такой рост может дать только сокращение лиги, например, до 14 команд. Это позволит отсечь слабейших, перейти на игру в три круга (в третьем хозяева определяются жеребьевкой) и 39 туров. Девять дополнительных матчей в календарь – уже весомая прибавка. Причем каких матчей. Будем видеть по три игры за сезон ЦСКА – «Спартак», «Зенит» - «Спартак», «Зенит» - ЦСКА, «Локомотив» - «Спартак», «Ростов» - «Спартак», «Краснодар» - «Зенит», «Динамо» - ЦСКА и прочие вкусности. Не эти ли поединки украшают наш чемпионат. Плюс дают отличные сборы с продажи билетов. Сегодня об этом говорить рано, пока свирепствует коронавирус, но думать то мы должны о возвращении хороших времен.

Увеличение топ-матчей способно дать толчок к росту уровня турнира, а не его простое расширение. Оно просто замылит проблему, на дав результатов. Да, надо отдавать себе отчет, что сократить лигу без шума и пыли никто не позволит. Вой из регионов, лишившихся мест в элитном дивизионе при сокращении в нем мест, будет слышен на всю страну. О том, что город/область/край лишают социального проекта и прочую пургу будут со знанием дела нести люди, чей личный интерес многократно превышает интерес местной публики к футбольному клубу. Это решение можно только продавить, заручившись поддержкой сверху. И это надо делать, если хотим действительно изменить наш чемпионат к лучшему.

Взять, к примеру, тот же «Тамбов». Что случится завтра, если это команда, скитающаяся который год по чужим городам в поисках домашней арены, исчезнет из высшего класса? Никто и не вспомнит через неделю о ее «подвигах». Как и о «Химках», кстати, пусть не обижаются, хотя они и большие молодцы. Сменив тренера, сделали такой рывок, что усвистали за полтора месяца с последнего места поближе к серединке таблицы.

НАШ ФУТБОЛ – ЗАЛОЖНИК ТРЕНЕРОВ

Химкинский случай – прекрасный показатель того, насколько важна роль хорошего тренера. И как опасно ошибиться при его выборе. Еще три месяца назад кто только не чертыхался в адрес «Химок». Мол, зачем они вообще приперлись в РПЛ. И менеджмент у них был провальный, и игроки не те, и бюджет неконкурентный. А поменяли одного человека, и от его работы все представление о клубе и его подразделениях перевернулось с ног на голову.

Вполне допускаю, что легионеры-лузеры, о которых речь шла выше, вовсе не такие по своему потенциалу. Просто в этих клубах на тренерских должностях находятся не те люди. А придут другие – и легионеры засверкают, и селекционеры окажутся настоящими профи, и денег, получится, было достаточно. А гендир станет большим молодцом.

Наш футбол в каком-то роде стал заложником тренеров. А точнее – больших боссов, которым пришелся по душе тот или иной наставник. Пока до владельцев дойдет (или донесут), что человек стоит не на своем месте, свою работу потеряют много хороших специалистов. Это беда, конечно. Но таково время. В нем шумные и публичные забивают тихих профессионалов.

Как справляться с этой бедой российского футбола, не знает, похоже, никто. Это, пожалуй, самая тупиковая дорога на развилке трех дорог РПЛ. По двум другим хотя бы ясно, куда можно прийти. Главное – сделать правильный первый шаг.

Турниная таблица РПЛ