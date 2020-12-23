Шпалой придавило. В «Локомотиве» начинается эра после Кикнадзе и Мещерякова

В ряде стран давно существует традиция в канун Нового года выбрасывать из дома старые вещи и всякий хлам. В России эти забугорные привычки не распространены широко, но не сказать, чтобы совсем чужды нашему народу. Не брать в новый год все плохое – это точно по-русски.

В «РЖД», похоже, народные традиции чтут. В понедельник в офисе корпорации приготовились к «помывке» - по инсайдерской информации, там приняли решение распрощаться с дуэтом руководителей своей футбольной команды – «Локомотива», который за год прошел путь от одного из лидеров премьер-лиги до ее середняка. По ходу еще изрядно подмочив свою репутацию. Удар по имиджу после выдворения из клуба его легенды Юрия Семина оказался настолько мощным, что взрывная волна шла по нарастающей с конца мая по конец декабря. И наконец накрыла ту цель, которая и послужила детонатором взрыва.

Подрывную деятельность, как известно, возглавляли председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе. В мае они продавили решение убрать из клуба Семина, при котором команда шла на втором месте. С Палычем тогда не продлили контракт, который действовал до лета, и вышвырнули его из команды. Чемпионат весной был остановлен, а в июне его решили доиграть. Но железнодорожники завершали сезон уже с Марко Николичем.

Мало кому известный специалист никогда не работал в приличных чемпионатах. Поначалу он не испортил того, что оставил ему в наследство предшественник, дотянув чемпионат-2019/20 на втором месте. А дальше покатился поступательно вниз. Почему именно на нем остановил свой выбор Кикнадзе – большая загадка. Наверное, подсунул кто-нибудь из знакомых агентов. Кот в мешке, а серб был именно им, с одной стороны вызывал вопросы, а с другой не стоил дорого и обречен быть лояльным руководителям, которые позвали его на хорошо оплачиваемую должность.

Палыч лояльным точно не был. Он тренер авторитетный и своенравный, рубил правду-матку, неприятную для Кикнадзе, за что и пострадал. А Марко не сказал худого слова гендиру, да и не возражал никогда. Всем был доволен: и игроками, и условиями, и боссами, и страной. Вот только результат дал неудовлетворительный, утащив на дно своего шефа.