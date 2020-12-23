Шпалой придавило. В «Локомотиве» начинается эра после Кикнадзе и Мещерякова

В ряде стран давно существует традиция в канун Нового года выбрасывать из дома старые вещи и всякий хлам. В России эти забугорные привычки не распространены широко, но не сказать, чтобы совсем чужды нашему народу. Не брать в новый год все плохое – это точно по-русски.
В «РЖД», похоже, народные традиции чтут. В понедельник в офисе корпорации приготовились к «помывке» - по инсайдерской информации, там приняли решение распрощаться с дуэтом руководителей своей футбольной команды – «Локомотива», который за год прошел путь от одного из лидеров премьер-лиги до ее середняка. По ходу еще изрядно подмочив свою репутацию. Удар по имиджу после выдворения из клуба его легенды Юрия Семина оказался настолько мощным, что взрывная волна шла по нарастающей с конца мая по конец декабря. И наконец накрыла ту цель, которая и послужила детонатором взрыва.
Подрывную деятельность, как известно, возглавляли председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе. В мае они продавили решение убрать из клуба Семина, при котором команда шла на втором месте. С Палычем тогда не продлили контракт, который действовал до лета, и вышвырнули его из команды. Чемпионат весной был остановлен, а в июне его решили доиграть. Но железнодорожники завершали сезон уже с Марко Николичем.
Мало кому известный специалист никогда не работал в приличных чемпионатах. Поначалу он не испортил того, что оставил ему в наследство предшественник, дотянув чемпионат-2019/20 на втором месте. А дальше покатился поступательно вниз. Почему именно на нем остановил свой выбор Кикнадзе – большая загадка. Наверное, подсунул кто-нибудь из знакомых агентов. Кот в мешке, а серб был именно им, с одной стороны вызывал вопросы, а с другой не стоил дорого и обречен быть лояльным руководителям, которые позвали его на хорошо оплачиваемую должность.
Палыч лояльным точно не был. Он тренер авторитетный и своенравный, рубил правду-матку, неприятную для Кикнадзе, за что и пострадал. А Марко не сказал худого слова гендиру, да и не возражал никогда. Всем был доволен: и игроками, и условиями, и боссами, и страной. Вот только результат дал неудовлетворительный, утащив на дно своего шефа.
Туда ему и дорога – наверняка эти слова сегодня произнесут тысячи поклонников «Локомотива». С первого дня, как стало известно о расставании с Юрием Палычем, они не только не скрывали своего негативного отношения к руководству, но и вели с ним непримиримую войну. Как только могли – любыми средствами. Акциями на трибунах, открытыми письмами, выступлениями в СМИ, благо за красно-зеленых болеет достаточно известных личностей.
Помнится, даже надгробный памятник перед ареной клуба активисты не поленились установить, возложив по две гвоздички перед каждой фотографией «покойничков». Это, конечно, было перебором. В конце концов, футбол – всего лишь игра, негоже доходить до такой злобы. Но, как видим, сработало. В понедельник в офисе корпорации постановили, что Мещеряков и Кикнадзе свое отслужили. А уже в среду гендир попрощался в конце планового совещания в онлайн-режиме со своими сотрудниками, объявив, что покидает клуб, доработав в нем до конца декабря
Чувства от этого, признаться, смешанные. Радости тут точно быть не может. «Локо» дуэт «новотаров», обещавших, что Николич поставит современный атакующий футбол, оставляют в полуразрушенном состоянии. Приняли готового участника Лиги чемпионов, а возвращают команду, которая занимает сегодня десятое место по забитым мячам и такое же – по пропущенным. И идет на восьмой строчке в таблице РПЛ, вровень с девятым, с 13-очковым отставанием от «Зенита».
В состав успели пропихнуть легионеров уровня ниже среднего. Куда теперь пристраивать таких «звезд» как Франсуа Камано и Слободан Райкович, а также деградирующего, но дорого Федора Смолова, от которого неслучайно спешил избавиться Семин – это будет головной болью нового гендира. Вдобавок сколько нервов потрепали некомпетентные граждане всем неравнодушным к клубу людям. Не говоря уже о том, что приходилось переживать все эти месяцы Семину на восьмом десятке лет. Но Палыч, еще весной в красках рассказавший, куда приведут клуб эти горе-профессионалы, снова оказался прав. Правда всегда побеждает. Иногда это случается через долгие годы. А у «Локомотива» процесс занял всего несколько месяцев.
Это, кстати, дает повод для оптимизма. Значит, в «РЖД» есть люди, которых не устраивает нынешнее положение команды. И которые не побоялись пойти на новые риски, по сути, признав совершенную ошибку, когда пошли на поводу у случайных для футбола людей. Главное теперь – не промахнуться с новыми фигурами.
«Локо» ведь не первый раз прокололся с назначением топ-менеджеров. Одна Ольга Смородская чего стоила с ее безвыигрышным периодом. Молва сегодня сватает на замену Мещерякову зама генерального директора «РЖД» Александра Плутника. А Кикнадзе нашли преемника в лице Николая Ларина, который занимает аналогичную должность в «Чертаново». Московская команда в настоящий момент идет на 19-м месте в ФНЛ, проиграв 17 матчей из 27. Некоторые инсайдеры допускают приход в «Локо и Андрея Громова, который ранее работал в «Рубине» и «Химках». Ясность в кадром вопросе должна наступить на следующей неделе.
Что до Палыча, то нет уверенности увидеть его снова на бровке поля. Но в том, что в руководство клуба Палыч войдет, – можно не сомневаться. Ну а там посмотрим, куда кривая начнет прокладывать новые рельсы. За «Локомотивом», как ни крути, должок. Там Семину сезон доработать не дали. А долги, как известно, принято возвращать.