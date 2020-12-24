Новое руководство «Локомотива» принимает тяжелое хозяйство. Кто эти люди и какие задачи будут решать

- в 21 год начинал строить карьеру в «Центре ситуационного анализа», где работал над подготовкой закона об ОСАГО;

Новым председателем совета директоров «Локомотива» стал Александр Плутник . Он – классический государственный менеджер, занимавший многие высокие должности. Их полный список займет слишком много времени, поэтому вот основные вехи карьеры:

К концу года в «Локомотиве» прошла давно ожидаемая всеми перезагрузка. Главные враги болельщиков председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе не устояли под волной общественного хейта и сдали полномочия. Общее собрание акционеров АО ФК «Локомотив» полностью сменило руководство клубом.

- был помощником и заместителем первого вице-премьера России Игоря Шувалова (эта работа стала определяющей в его карьере);

- до января 2020-го возглавлял «ДОМ.РФ» (акционерное общество, принадлежащее государству и занимающееся привлечением инвестиций и ипотечным кредитованием в жилищной сфере), начав с того, что уволил более тысячи сотрудников – именно его и сменил Виталий Мутко;

- В феврале 2020-го стал генеральным директором «Новых городских проектов», которые через свои дочерние компании учредил ВЭБ, для «ведения комплексного развития городской экономики в группе ВЭБ.РФ.

Тут важно уточнить, что Шувалов является председателем ВЭБ.РФ, который курирует «ДОМ.РФ». То есть Плутник – член его «команды». Из-под сферы влияния своего патрона новый председатель СД до сих пор не выходил. В «Локомотив» он попал с должности заместителя генерального директора «РЖД», где занимался управлением имуществом и дочерними предприятиями компании. И все это к 38 годам.

СМИ утверждают, что своей гладкой карьерой он также обязан супруге Дарье – дочери известного московского бизнесмена Алексея Платонова, считающегося одним из основателей российского интернета (возглавляемый им Российский НИИ развития общественных сетей до 2001 года был единственным регистратором доменных имен в зоне .ru).

Life рассказывал о том, что Дарье принадлежит незадекларированное поместье с виноградниками и оливковыми рощами в Тоскане (центре мирового виноделия и родине Кьянти) стоимостью 4 млн долларов. Вообще в прессе скандалов было много. Аудиторы не досчитывались 80 млн рублей, «потерянных» при передаче банка «Российский капитал» в собственность «ДОМ.РФ» во времена руководства Плутника. Его же называли опосредованным виновником банкротства известной строительной компании Urban Group, в результате чего многие дольщики жилья не дождались своих квартир, и обвиняли в конфликте интересов – его пресс-секретарем в «ДОМ.РФ» была супруга другого московского застройщика Леонида Казинца (корпорация «Баркли», занимающаяся преимущественно элитным жильем).

Так что Плутник один из любимых героев портала rucompromat.com. Если болеете за «Локомотив», не поленитесь поинтересоваться. Там много интересного.

Александр Плутник

ИЗ ЦСКА В «ЛОКОМОТИВ»

Несмотря на чиновничью карьеру, футбол Плутнику тоже не чужд. Он с детства играет сам (в хоккей тоже), следит за главными событиями и болеет за сборную России. В составе команды Шувалова участвовал в организации ЧМ-2018, а до прихода в «Локо» входил в совет директоров ЦСКА, 75% акций которого с декабря 2019-го принадлежит… ВЭБ.

Председателем правления армейского клуба является Максим Орешкин, отлично знакомый Плутнику по совместной работе в ВЭБ. Так что у руководства армейцев и железнодорожников теперь будут достаточно теплые отношения. В решении важных организационных вопросов (например, при голосовании в РПЛ) клубы могут договориться пойти одним фронтом.

Как тут не вспомнить, что Ольга Смородская тоже приходила на пост президента «Локомотива» с опытом работы в ЦСКА?

Плутник наверняка знаком и с Тиной Канделаки – под его руководством «ДОМ.РФ» нанимал для ребрендинга ее агентство «Апостол». Впоследствии стилизацию изображения логотипа подхватил и ВЭБ.

Плутник имеет два диплома о высшем образовании. Он окончил факультет «Международная школа бизнеса» Российской академии экономики им. Плеханова и юридический факультет Юридической академии им. Кутафина. Прошел дополнительную управленческую подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (раньше – просто РАНГХ) по программе развития кадрового управленческого резерва «Executive Master in Public Management».

В качестве журналиста еще во время учебы публиковался в «Метро» и «Литературной газете». Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, благодарностью президента и благодарственным письмом председателя правительства. Женат, воспитывает троих детей.

БУЛЫКИН В ОКРУЖЕНИИ МИНИСТРОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Помимо Плутника в совет директоров вошли:

- экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин;

- бывший заместитель министра спорта Мутко Юрий Нагорных – тот самый, которого WADA по итогам расследования называла непосредственным руководителем по подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи;

- Владимир Пястолов – представитель от «РЖД», возглавляющий одну из дочерних компаний;

- первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, бывший также министром путей сообщения;

- экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов;

- директор департамента безопасности «РЖД» Виктор Шендрик.

Ума не приложу, почему именно эти люди были выбраны в совет директоров, и какое отношение все они, за исключением, естественно, Филатова, имеют к развитию футбольного клуба. Впрочем, операционными вопросами будет заниматься Владимир Леонченко. Фигура тоже крайне неожиданная.

ПРИ ЛЕОНЧЕНКО «ФАКЕЛ» ЧУТЬ НЕ ВЫЛЕТЕЛ В ПФЛ

Леонченко сравнительно известный в прошлом футболист, дважды выигрывавший бронзовые медали чемпионата России в составе «Локомотива» и «Торпедо». Был тренером в Центре подготовки «Динамо» и тренером-селекционером «Томи» во времена Валерия Непомнящего.

Вот только весь его клубный управленческий опыт ограничивается полутора годами в воронежском «Факеле», где Леонченко был заместителем председателя совета по содействию развития клуба, а также заместителем председателя наблюдательного совета. Прошлый сезон воронежский клуб под руководством Владимира Бесчастных (он сменил Сергея Оборина) завершил на предпоследнем месте и чудом не вылетел из-за отказа в участии «Сахалина» (он должен был пойти на повышение из ПФЛ) и «Анжи» (из РПЛ прямиком в третий дивизион). С сентября команду возглавляет Олег Василенко, на зимнюю паузу она ушла на 16-м месте – в одном очке от зоны вылета.

А еще с 2008 по 2019 год Леонченко занимал посты исполнительного директора и председателя совета Профессионального союза футболистов и тренеров. На сайте организации есть перечень достижений – бесплатный переход для игроков до 23 лет после завершения контракта, отмена возрастных коэффициентов при переходе для игроков 23-30 лет после завершения контракта, запрет на «индивидуальные тренировки», как форму дискриминации игроков, обязательное страхование футболистов в РПЛ и ФНЛ и еще несколько пунктов.

Сообщается, что кандидатуру на посту генерального директора «Локо» Леонченко поддерживает лично Юрий Семин.

НАЧАЛИ С РЕКОНСТРУКЦИИ БАЗЫ

В первую очередь новый совет директоров занялся инфраструктурными вопросами. Стоило ли ждать чего-то иного при условии столь солидного строительного бэкграунда Плутника? Впрочем, наверняка проект готовился еще при Кикнадзе, поскольку на базе в Баковке и в отделении клуба в Перово уже началась масштабная реконструкция, требующая немало времени на подготовку. Интересно, почему бывший уже гендиректор сам не запустил этот процесс? Неужели просто не успел?

На базе анонсирован капитальный ремонт жилого корпуса, большие изменения полей («основное тренировочное поле после ремонтных работ будет модернизировано до уровня газона на «РЖД Арене», – сообщает сайт «Локомотива»), появление мачт освещения для тренировки в любое время суток. Будет проведена и реконструкция академии в Перово, запланирована постройка манежа, появление нового искусственного газона, ремонт административного корпуса, реновация зрительской трибуны и прочее. Все работы планируется завершить к лету.

ПОКА НИКОЛИЧ ОСТАНЕТСЯ

А что, собственно говоря, с самой-то командой? Главный вопрос, который предстоит решить совету директоров, что делать с главным тренером. В данный момент, судя по комментариям нового руководства, об увольнении Марко Николича речь не идет.

- Нам надо передать хорошее настроение команде и главному тренеру. Мы с ним уже разговаривали. Считаем, что у него есть кредит доверия. Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед нами и перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России, - приводит слова Плутника «Матч ТВ».

О том же сказал и Леонченко:

- Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона.

Вообще решение по Николичу сложное в любом случае. С одной стороны, у него действительно есть действующий контракт, за расторжение которого придется заплатить 700 тысяч евро. Деньги хотя и не громадные, но и немалые. Все-таки «Локо» не так много заработал в Лиге чемпионов, и не спроста Кикнадзе заранее стал затягивать пояса. Вряд ли «РЖД» в ближайшее время сможет увеличить финансирование клуба, ведь пандемия негативно отразилась и на перевозках.

К тому же пока сложно понять, что из себя представляет Николич, как тренер. Имея добротный состав и уже готовую модель игры, летом он сумел удержаться на второй строчке в РПЛ. Пусть и на «багаже Семина». А осенью у него была уже наполовину другая команда, в несколько раз слабее – без Алексея Миранчука, Бенедикта Хеведеса, Соломона Кверквелии и Джефферсона Фарфана. Еще вопрос, смог бы кто другой в такой обстановке дважды отнять очки у «Атлетико»? А для того, чтобы поправить ситуацию весной, достаточно двух-трех точечных усилений. От зоны Лиги Европы «Локо» отделяют всего пять очков. Не так уж это много.

СЕМИН, КАРРЕРА, БЕРДЫЕВ? ВРЯД ЛИ

С другой стороны, почти наверняка сезон уже провален, и надо прямо сейчас смотреть в будущее. Стоит ли искать нового специалиста? На это могут ответить только в клубе на основе своего представления о квалификации Николича. Единственная доступная ему понятная альтернатива – это Семин. Он хорошо знаком Леонченко, поддержал его кандидатуру. Наверняка это будет первый обсуждаемый советом директоров вариант, но вряд ли его можно назвать долгосрочными планами на будущее, с учетом возраста специалиста.

Все остальные тренеры или заняты, или вызывают много вопросов. В большой Европе при нынешнем финансовом положении сложно кого-то зацепить, даже среди свободных специалистов. Идти по «пути Николича» (то есть искать другого тренера из не топового чемпионата) смысла не имеет – чем нынешний наставник хуже?

В России из безработных в голову приходит только Вадим Евсеев, но сильно смущают его результаты в «Уфе» в текущем сезоне. Есть еще Дмитрий Хохлов и Сергей Овчинников, но они тоже проявили себя не особо здорово, а Игорь Черевченко, Владимир Федотов и Андрей Талалаев заняты в добротных проектах.

Кто остается? Массимо Каррера? Не смешите мои бутсы! Олег Кононов? Слишком сильно смазал концовку работы в «Спартаке», да и подбор игроков в «Локо» не особо предрасположен к атакующей комбинационной игре. Курбан Бердыев? Он всегда ходит со своей командой, а в тренерском штабе «Локо» много своих – Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов. Да и не работал никогда Бердыев в действительно большом клубе, где тренер каждый день на виду у тысяч болельщиков. Может, неспроста?

В общем, оставляй Николича или убирай, светлое будущее все равно не гарантировано. Наверное, стоит попытать удачу – помочь сербу игроками и уже тогда решать, что делать, если подтвердится, что он не тянет. А с нынешним составом в тройку не вошел бы даже Старик Хоттабыч.

НУЖНЫ АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ И ФОРВАРД ВМЕСТО ЭДЕРА И СМОЛОВА

От решения по тренеру зависит и кадровая политика в отношении игроков. В первую очередь надо понять, в какой расстановке команда планирует играть весной. У Николича любимая схема 4-4-2. Исходя из этой логики, рассмотрим нынешний состав команды.

Вратарская линия. Понятно, что Гилерме – основной, но зачем команде 33-летний Антон Коченков? Куда разумнее вытащить из «Казанки» молодого перспективного и недорогого парня в качестве дублера или пригласить условных Илью Лантратова («Химки») или Егора Шамова («Арсенал»). Не стоит забывать, что Гилерме уже 35 лет. Вскоре ему понадобится замена, и логично подумать об этом заранее. Сейчас для этого оптимальное время.

Оборона. Тему Слободана Райковича надо закрывать – он однозначно не тянет. В качестве основных защитников есть Мурило и Чорлука, а реальную конкуренцию им может навязать Кверквелия. Возвращение из аренды решит кадровый вопрос. Ну, и Лысцов в качестве четвертого номера – нормальный вариант. А не игравшего с 2018 года Бориса Ротенберга пора отпустить в отцовский «Сочи».

Полузащита. Необходимо приобрести пару сильных атакующих игроков в среднюю линию – в первую очередь на оба фланга. Деньги как минимум на один трансфер можно выручить с продажи Франсуа Камано. Вряд ли удастся отбить потраченные на него 5,5 млн евро, но для приобретения условного Бернарда Бериши может хватить 2-3 млн (в крайнем случае добавить до миллиона бонусами).

Поскольку по непонятным причинам Николич не верит в Рифата Жемалетдинова, нужен и хороший правый полузащитник (например, Денис Макаров). Его наличие позволит вернуть Владислава Игнатьева в оборону, сохранив его в качестве дополнительной опции сразу на двух позициях.

Когда выздоровеет Дмитрий Баринов, тройка Баринов – Гжегож Крыховяк – Антон Миранчук в центре поля будет выглядеть вполне боеспособной.

Нападение. Эдер точно держит кого-то из родственников Кикнадзе в заложниках. Иначе объяснить его нахождение в команде невозможно. Федор Смолов тоже в Черкизово не дает результат. В качестве основной пары нападающих очень перспективно смотрится связка Зе Луиш – Виталий Лисакович. И хотя продать остальных двоих за хорошие деньги будет сложно, расставание с ними значительно облегчит зарплатную ведомость (даже без учета сумм от продаж), освободит одну легионерскую позицию и позволит взять третьего крепкого нападающего, а на роль четвертого пора вытащить кого-нибудь из молодежной команды.

Это условный эконом-вариант, но если вдруг у клуба окажется больше денег, можно вложиться еще эффективнее.