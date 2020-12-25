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Одни проигравшие. Почему в завершившемся деле Широкова никто не вызывает симпатий
25 декабря 17:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Одни проигравшие. Почему в завершившемся деле Широкова никто не вызывает симпатий

25 декабря в мировом суде Сокольников вынесли вердикт по делу экс-капитана сборной России.

Прокурор просил для Романа Широкова один год и десять месяцев тюрьмы. Бывшую звезду российской сборной, никто не спорит, конечно же, переклинило, когда на турнире любительских команд он начал избивать судью Никиту Данченкова. Сначала оскорблял, потом предупредил, чтобы не смел доставать красную карточку, а когда это случилось, вмазал с правой и постарался попинать ногами.

Выглядело ужасно. С учетом любительского статуса турнира еще и безумно. Одно дело, когда профессиональные спортсмены в пылу схватки за трофей и нехилые премиальные, положенные к титулу, бьются не на жизнь, а на смерть. Там часто людей захлестывают эмоции. Но тут, на ровном месте, в компании друзей… Да, это было вызывающе неправильным поступком.

И все же, требовать за это почти два года лишения свободы – чем это лучше того, что сотворил футболист? Та же непонятная жажда крови. Понятно же, что не представляет гражданин Широков никакой опасности для общества. По такому принципу, с каким прокурор подошел к вопросу, можно пересажать добрую треть игроков КХЛ, которые едва ли не каждый матч встревают в кулачные потасовки. Иногда все заканчивается безобидными тычками, но далеко не всегда.

В хоккее и носы людям ломают в драках, и скулы. А такая пустячная для мастеров ледовой забавы вещь, как послематчевый синяк – на это вообще никто не обращает внимания. Хотя при желании можно и из этих случаев наклепать уголовных дел. Без вопросов. Был бы энтузиазм и ущемленная гордыня. К примеру, игрок Иванов, которому в стычке навалял Петров, возьмет и решиться пойти к медикам, чтобы зафиксировать побои. А дальше в полицию с теми же обвинениями, что были предъявлены Широкову. Был бы, как говорится, человек, а статья найдется.

Адвокат потерпевшего Александр Островский требовал возмещения морального вреда его клиенту в размере 500 тысяч рублей и год общего режима в тюрьме по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Прокурор, как известно, пошел еще дальше, но суд ограничился 100 часами обязательных работ и 100 тысячами рублей штрафа в качестве компенсации морального ущерба. Оставив на свободе Широкова, который нам запомнился в бытность игроком своим на редкость строптивым нравом.

Любопытно, что в суде Широков предъявил документы, согласно которым получает в месяц 50 тысяч рублей на семью из восьми человек. Другими словами, находится за чертой бедностью. Роману, конечно, не стыдно. Все знают, что человек он не бедный, но раз пошла такая пьянка, какие тут могут быть моральные устои. Полюбовно граждане не смогли разойтись, ну а дальше, видимо, все средства были хороши для продолжения выражения взаимной неприязни.

Осадок от этой истории остается очень нехорошим. Широков предстал человеком, которого по жизни ведет его гордыня. Он, похоже, до сих пор мысленно говорит себе, что красной карточки там не было. Убеждая и оправдывая себе тем, что Данченков – нехороший человек. А судья футбольный не мог успокоиться, не унизив своего обидчика, не макнув его как следует в одну дурно пахнущую субстанцию.

В общем, нет симпатий ни к одному персонажу этого нашумевшего дела. Как нет в нем и победителей. Одни сплошные проигравшие. Такой вот футбол.

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