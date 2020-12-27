С Холандом и Бэйлом, но без Месси. Топ-10 самых громких переходов 2020 года

Самый дорогостоящий трансфер зимы, однако в «МЮ» вряд ли пожалели о вложении. С приходом португальского полузащитника Уле-Гуннар Сульшер наконец получил креативного игрока в центр поля, способного вести игру. Фернандеш взвалил на себя роль лидера атак, выпавшую из безвольных рук Поля Погба, помог команде войти в тройку по итогам прошлого сезона и удержаться на хвосте у «Ливерпуля» в нынешнем. В 44 матчах Бруну забил 26 мячей и сделал 16 результативных передач.

Однозначно лучший трансфер 2020 года. В нем удивительно все, начиная с того, что «Боруссия» умудрилась приобрести самого яркого таланта современности за смешные 20 млн евро, выиграв конкуренцию у других топ-клубов и даже «Лейпцига», с которым «Зальцбург» связывают крепкие редбулловские узы. Норвежец сходу начал забивать мячи пачками. Сегодня на его счету за Дортмунд 33 гола в 32 матчах, в том числе 8 голов в 6 матчах Лиги чемпионов. А ведь парню всего 20 лет.

Самый невежливый трансфер года. После проигранной чемпионской гонки «Реалу» и 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов президент Хосеп Бартомеу наконец осознал, что его трансферная политика последних лет завела команду в тупик, и задумал полную перезагрузку. Вот только как-то не учел, что денег на нее нет. Смену поколений быстро свернули, но к тому времени единственного топового форварда и лучшего друга Лионеля Месси уже вышвырнули из команды. Пришедший на тренерский мостик Рональд Куман лично позвонил уругвайцу и сообщил ему принеприятнейшее известие.

Суареса мгновенно подхватил «Атлетико», чем очень доволен Диего Симеоне. Семь голов нападающего в 10 матчах примеры сыграли огромную роль в том, что мадридцы лидируют в чемпионате. Отрыв от «Барсы» уже составляет 8 очков, и это без учета матча в запасе.

Лерой САНЕ, Германия (24)

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Бавария»

Стоимость перехода: 45 млн

Этот трансфер должен был состояться еще прошлым летом, но в последнем матче перед переходом Сане получил тяжелую травмы и выбыл на почти на год. Баварцы отложили его приобретение до выздоровления, а весной бахнула эпидемия коронавируса, и цены на игроков значительно снизились. Первоначально мюнхенцам требовалось выложить за Лероя около 100 млн, а в итоге хватило даже меньше половины этой суммы. Пока Сане не удается полностью адаптироваться в «Баварии» и уйти из-под волны критики, но свои 8 (5+3) очков результативности в 16 матчах он все же набрал.

Гарет БЭЙЛ, Уэльс (31)

Откуда: «Реал»

Куда: «Тоттенхэм»

Стоимость перехода: аренда

Президент «Реала» Флорентино Перес пару сезонов мечтал избавиться от валлийского полузащитника, совсем переставшего играть и морально разлагавшего команду своим поведением. Если Бэйл и выкладывался на зеленом газоне, то только на полях для гольфа. Но расстаться с ним было очень сложно из-за высокой зарплаты, которую никто в мире футбола ему платить не хотел, а ведь «сливочные» надеялись еще и что-нибудь заработать сами. Бэйл через агента шантажировал клуб, угрожая отдыхать в Мадриде до конца контракта, так что даже аренда в «Тоттенхэм» – уже большое дело для «королевского» клуба.

Пока в Лондоне Гарет не может прийти в себя. Жозе Моуринью использовал его в основе во всех матчах Лиги Европы, а вот в АПЛ с первых минут выпустил лишь раз. Игра валлийца по-прежнему не впечатляет тренера – до выхода на поле в прошлое воскресенье (45 минут против «Лестера» - 0:2) он пропустил пять матчей, в которых лишь трижды вообще попал в заявку. В данный момент не видно предпосылок к тому, чтобы «шпоры» выкупили контракт Бэйла по завершении аренды.

Кай ХАВЕРЦ, Германия (21)

Откуда: «Байер»

Куда: «Челси»

Стоимость перехода: 80 млн

Самый дорогостоящий трансфер года. Молодой талантливый креативный полузащитник, на котором лежала чуть ли не вся атакующая игра «Байера», обошелся «Челси» в весомые 80 млн евро. АПЛ оказалась намного сложнее бундеслиги, а команда Фрэнка Лэмпарда куда менее организована в позиционных наступлениях, поэтому Хаверц в Англии только ищет себя. Да и тренер все еще ищет ему позицию, попеременно задействуя то в центре поля, то на правом фланге. Получается не слишком успешно – в 18 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов Хаверц забил всего 1 мяч и отдал четыре результативные передачи. Маловато для футболиста, за которого отвалили столь внушительную сумму.

Тимо ВЕРНЕР, Германия (24)

Откуда: «Лейпциг»

Куда: «Челси»

Стоимость перехода: 53 млн

С Вернером схожая история. В прошлом сезоне бундеслиги больше него забил только Роберт Левандовски (28 голов против 34), а вот после переезда на Туманный Альбион результативность нападающего значительно снизилась. Нередко он и сам дает поводы для критики, не реализуя отличные моменты, но стоит признать, что в «Челси» их у него стало меньше. Лэмпард разочаровался в форварде и стал все чаще отправлять его на левый фланг атаки, где тот теряет время и уверенность в своих силах. Безголевая серия Вернера в АПЛ составляет уже семь матчей.

Тьяго АЛЬКАНТАРА, Испания (29)

Откуда: «Бавария»

Куда: «Ливерпуль»

Стоимость перехода: 22 млн

Испанский опорник был одним из незаметных, но от этого не менее важных героев «Баварии», выигравшей летом бундеслигу и Лигу чемпионов. Тьяго дает своим командам необходимый баланс, помогает разбивать прессинг любой сложности и очень здорово руководит позиционными атаками из глубины. Он точно сделает полузащиту «Ливерпуля» сильнее, но позже. К сожалению, на поле он успел провести всего пару матчей – сначала переболел коронавирусом, а затем получил травму колена и с октября не играет.

ВИЛЛИАН, Бразилия (32)

Откуда: «Челси»

Куда: «Арсенал»

Стоимость перехода: бесплатно

От ухода Виллиана из «Челси» пострадали обе стороны. В принципе, этот союз мог бы длиться и дольше, никто не хотел его прерывать, но игрок и клуб не смогли найти в себе силы пойти навстречу друг другу. «Челси» не предлагает игрокам старше 30 лет контрактов более чем на год, а бразилец хочет больше уверенности в своем будущем. В итоге синие потеряли важного игрока атаки, а Виллиан оказался в «Арсенале», переживающем очередной этап агонии, продолжающейся уже несколько лет. И сам вингер страдает на футбольном поле – в 16 матчах на его счету только три передачи, из которых две пришлись на игру первого тура с «Фулхэмом».

Кристиан ЭРИКСЕН, Дания (27)

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Интер»

Стоимость перехода: 27 млн

Один из самых провальных трансферов года. Антонио Конте очень хотел заполучить датчанина, а тот – сбежать из «Тоттенхэма». До конца контракта Эриксена было еще полгода, и в Лондоне понимали, что летом придется отпустить его бесплатно, но все равно умудрились выдавить из миланского клуба аж 27 млн за возможность заполучить игрока еще в январе. Еще 7,5 млн в год получает сам игрок.

Но по приезду в Милан вдруг оказалось, что Эриксен не подходит под тактические требования Конте – слишком уж много свободы ему требуется для того, чтобы приносить пользу. На старте сезона наставник даже менял ради датчанина схему (3-4-1-2 вместо 3-5-2), но команда стала оставлять в центре поля слишком много свободных зон и, соответственно, часто пропускать. Пришлось вернуться к зарекомендовавшей себя расстановке и выставить Кристиана на трансфер. «Интер» хочет получить за игрока 30 млн.

БОНУС. ГЛАВНЫЙ НЕ СОСТОЯВШИЙСЯ ТРАНСФЕР ГОДА

Лионель МЕССИ, Аргентина (33)

Откуда: «Барселона»

Куда: «Манчестер Сити», «ПСЖ»

Стоимость перехода: от 100 млн

Летом Месси был в одном шаге от того, чтобы покинуть «Барселону». Его юристы спорили с руководством клуба касательно трактовки пункта о том, что до определенной даты он может сообщить о желании уйти и получит возможность сделать это бесплатно. Каталонцы даже готовы были идти в суд, чтобы не дать катастрофе случиться. Писали и о том, что потенциальные покупатели, в первую очередь «Ман Сити» и «ПСЖ», готовы заплатить за 33-летнего аргентинца сотню миллионов. Но все-таки трансфер так и не состоялся. Вдрызг рассорившийся с игроком Хосеп Бартомеу ушел с поста президента, и Месси дал себя уговорить остаться еще на год, до завершения нынешнего контракта. Впрочем, почти наверняка летом 2021-го он все-таки осуществит задуманное.