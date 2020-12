Слуцкого с песней Мэрайи Кэри оценили голландцы и Линекер, Ахметов хорош в роли Василия Алибабаевича

Качество контента шибко разное и зависит не в последнюю очередь от креативности граждан и состоятельности команд. Первое место в этом хит-параде в одну калитку выиграл Леонид Слуцкий.

Главный тренер «Рубина» стал героем клипа, где спел на английском песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. В переводе на русский означает «Всё, что мне нужно на Рождество, это ты». Сделано настолько прикольно, а Леонид Викторович в своих артистических начинаниях настолько хорош, что исполнение оценил даже знаменитый Гари Линекер. В прошлом суперзвезда английской сборной, а ныне футбольный телеэксперт написал одно слово «блестяще», сопроводив парочкой потешных эмодзи.

Не прошли стороной клип и в Нидерландах, где до возвращения в России трудился в «Витессе» Слуцкий. С игрой у команды было не очень, но тренера успели полюбить за его открытость. FOX Sports отметил пение в своем твиттере. Среди комментариев оказалось достаточно много поклонников российского специалиста. А кое-кто даже пошутил прикольно: «Бойкотирую следующее Евровидение, если там не будет Слуцкого».

Впрочем, одним тренерским креативом «Рубин» не ограничился. Импозантный полузащитник Дмитрий Тарасов, известный многим как бывший супруг Ольги Бузовой, предстал в образе президента страны с поздравлениями на фоне Кремля. Даже жаль, что он покидает Казань после завершения контракта. Его партнер по команде форвард Иван Игнатьев почувствовал себя в качестве новогодней елки, а Хвича Кварацхелия «разбавлял» в кадре Слуцкого постоянным мельканием в футболках клубов, которые звали игрока в свой состав. Получилось очень пестренько. Даже удивительно, как Хвичи удалось удержать в «Рубине» при таком разнообразии выбора.