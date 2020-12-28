Слуцкого с песней Мэрайи Кэри оценили голландцы и Линекер, Ахметов хорош в роли Василия Алибабаевича

Качество контента шибко разное и зависит не в последнюю очередь от креативности граждан и состоятельности команд. Первое место в этом хит-параде в одну калитку выиграл Леонид Слуцкий.
Главный тренер «Рубина» стал героем клипа, где спел на английском песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. В переводе на русский означает «Всё, что мне нужно на Рождество, это ты». Сделано настолько прикольно, а Леонид Викторович в своих артистических начинаниях настолько хорош, что исполнение оценил даже знаменитый Гари Линекер. В прошлом суперзвезда английской сборной, а ныне футбольный телеэксперт написал одно слово «блестяще», сопроводив парочкой потешных эмодзи.
Не прошли стороной клип и в Нидерландах, где до возвращения в России трудился в «Витессе» Слуцкий. С игрой у команды было не очень, но тренера успели полюбить за его открытость. FOX Sports отметил пение в своем твиттере. Среди комментариев оказалось достаточно много поклонников российского специалиста. А кое-кто даже пошутил прикольно: «Бойкотирую следующее Евровидение, если там не будет Слуцкого».
Впрочем, одним тренерским креативом «Рубин» не ограничился. Импозантный полузащитник Дмитрий Тарасов, известный многим как бывший супруг Ольги Бузовой, предстал в образе президента страны с поздравлениями на фоне Кремля. Даже жаль, что он покидает Казань после завершения контракта. Его партнер по команде форвард Иван Игнатьев почувствовал себя в качестве новогодней елки, а Хвича Кварацхелия «разбавлял» в кадре Слуцкого постоянным мельканием в футболках клубов, которые звали игрока в свой состав. Получилось очень пестренько. Даже удивительно, как Хвичи удалось удержать в «Рубине» при таком разнообразии выбора.
Казанский суперклип обходит страны и города, а ЦСКА выпустил ролик по мотивам кинокомедии «Джентльмены удачи». Армейцы решили напомнить о победе клуба в Кубке УЕФА-2004/05. Идея нормальная, учитывая, что в последнее время красно-синим нечем похвастаться. Осенняя еврокампания завершилась грандиозным провалом, да и в чемпионате побед давно нет.
В главных ролях у ЦСКА играют защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс, полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, нападающий Адольфо Гайч.
Ахметов в роли Василия Алибабаевича был особенно хорош. Как одно лицо. Но это шутка, конечно.
А вот у «Спартака» изюминки не хватило в этом году не только на футбольном поле, но и на поздравительном поприще. Игроки в новогоднем клубном ролике обращались друг к дружке с пожеланиями – типа потроллили партнеров по команде. Чех Алекс Крал призывал шведа Джордана Ларссона чаще давать передачи в 2021 году, а скандинав ерничал: мол, Наиль Умяров забьет раньше, чем это сделает Крал, у которого с забитыми мячами в форме красно-белых не особо хорошо идут дела.
Вратарь Александр Максименко поздравил Умярова, пожелав не привозить после обрезов на ровном месте в центре поля, чем тот действительно грешит. А подвел итог «дискуссии» осенний новичок нигериец Виктор Мозес фразой на русском языке.
Чемпион страны «Зенит» не стал выдумывать ничего необычного. На фоне новогоднего антуража и мелодий к поклонникам команды обратились с видеопосланиями Сергей Семак, Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Мостовой и Андрей Аршавин. Скромненько, но тоже со вкусом.
«Локомотив» вот только задерживается. Сменил накануне праздника все руководство, не до того, видимо. Хотя по итогам года железнодорожникам вполне сгодился бы сюжет из «Анны Карениной». Осталось только подобрать главного героя при большом богатстве выбора.