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Евгений Ловчев: Овчинников и Онопко ушли? Летом уйдет и Гончаренко, главным станет Вася Березуцкий
29 декабря 14:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА. На фото: Виктор Онопко, Василий Березуцкий, Виктор Гончаренко (слева направо)

Евгений Ловчев: Овчинников и Онопко ушли? Летом уйдет и Гончаренко, главным станет Вася Березуцкий

ЦСКА не стал продлевать контракты с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об изменениях в тренерском штабе ЦСКА.

«Зачищают поляну под Васю»

– В связи с истечением срока контрактов ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Зачищают тренерский штаб?
– Ну, во-первых, их не уволили, а не продлили контракты. Решение очевидное – пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду. Зачем им столько тренеров?

– Но Виктора Гончаренко пока не тронули. Хотя в последние дни всякие слухи ходили…
– Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников.

«Бенитес один не придет, приведет за собой толпу помощников»

– Мы с вами не обсуждали Доменико Тедеско, тогда как-то руки не дошли. Остался все-таки в «Спартаке»…
– Он все-таки слепил команду, чтобы про него не говорили. И шел долгое время вровень с «Зенитом», хотя по подбору игроков «Зенит» превосходит «Спартак». Это говорит о том, что, по большому счету, его работой довольны. А расторгать сейчас контракт – это значит, платить неустойку, нервировать игроков. Под нового тренера опять покупать футболистов, а вдруг у Тедеско весной хорошо пойдет? Тогда зачем искать от добра добро.

– Пошли разговоры, что Тедеско заменит Рафаэль Бенитес, он сейчас в Китае работает.
– Это все ерунда! Когда появляются такие слухи, они никогда не подтверждаются в последствие. И потом, Бенитес один не придет, приведет за собой толпу помощников, потребует купить ему игроков. А это большие деньги. Не верю я в это. Тем более, Федун давно заявил, что в 2023 году передаст клуб в управление болельщикам. Поэтому на большие траты он точно не пойдет.

источник: «Советский спорт»
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