Тхэквондо и повязка. Как россияне попали в Топ-50 футбольных талантов мира

Учитывая, что речь идет о европейском футболе, логично было бы увидеть в «списке 50» УЕФА представителей «Краснодара» - единственного клуба РПЛ, дожившего до весны в еврокубках. Однако выбор был сделан в пользу игроков, чьи команды бесславно завершили свои выступления на международной арене осенью 2020 года.
Лучших определяли журналисты, пишущие для УЕФА в разных странах Старого Света. Поэтому список нельзя считать полноценным рейтингом - наподобие тех, что регуляно составляют эксперты. Неслучайно попавшие в Топ-50 молодые таланты никак не отсортированы, а просто перечислены в алфавитном порядке.
Итак, Россию в Топ-50 представляют трое: защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Роман Евгеньев (»Динамо») и опорный полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Именно от них УЕФА ждет свершений в наступающем году. На каком основании?
Ну, Дивеева отмечают за удачный дебют в составе сборной России. Даром что результаты с армейцем в обороне команда Станислава Черчесова показала хуже некуда. Провалила концовку Лиги наций, осталась без путевки в элитный дивизион и отправилась в третью корзину при жеребьевке отборочной стадии ЧМ-2022.
Впрочем, Дивеев был точно не худшим в составе россиян. Да и за ЦСКА в целом отыграл стабильно, что, правда, не помогло армейцам сподобиться хотя бы на одну победу в группе Лиги Европы с загребским «Динамо», «Фейенордом» и «Вольфсбергом»... Евгеньева тоже похвалили за попадание в заявку национальной команды. А еще больше - за получение капитанской повязки в «Динамо», что, согласитесь, для 21-летнего игрока - почет и престиж.
Другое дело, что жирной кляксой на сезоне-2020/21 для Евгеньева и бело-голубых стало фиаско в квалификации Лиги Европы, где дорогу динамовцам перешел скромный-прескромный тбилисский «Локомотив». Кстати, представитель грузинского клуба также представлен в Топ-50. Журналисты УЕФА включили туда 20-летнего голкипера Георгия Мамардашвили.
Что касается Магкеева, то в экспресс-комментарии к игре железнодорожника упоминается его опыт занятий тхэквондо. По мнению УЕФА, навыки боевого искусства помогают универсалу из «Локо» закрывать сразу несколько позиций - в опорной зоне и защите. Что, опять же, положительно не сказалось на результатах красно-зеленых, которые в декабре были вынуждены отправить в отставку высшее руководство.
Как бы то ни было, три молодых футболиста из России в списке УЕФА - серьезный аванс. Хотелось бы, чтобы Дивеев, Магкеев и Евгеньев весной и летом оправдали ожидания что в своих клубах, что в сборной, которой предстоят непростые испытания в отборе к чемпионату мира и на Евро. Между прочим, тройным представительством в списке, помимо России, могут похвастать еще пять стран: Голландия (Митчелл Баккер, Райан Гравенберх, Оуэн Вейндал), Англия (Джуд Беллингем, Кертис Джонс, Джамал Мусиала), Португалия (Давид Кармо, Нуну Мендеш, Фабиу Виейра), Италия (Риккардо Калафьори, Джанлука Фработта, Даниэль Мальдини) и Франция (Уэсли Фофана,Амин Гуири, Бубакар Камара). По два футболиста «делегировали» Швеция, США, Испания, Бельгия, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Турция, Германия и Украина.
Оказатья выше немцев и испанцев по части молодежного футбола, согласитесь, дорогого стоит. По каким бы принципам ни формировался этот новогодний Топ-50.