Тхэквондо и повязка. Как россияне попали в Топ-50 футбольных талантов мира

Учитывая, что речь идет о европейском футболе, логично было бы увидеть в «списке 50» УЕФА представителей «Краснодара» - единственного клуба РПЛ, дожившего до весны в еврокубках. Однако выбор был сделан в пользу игроков, чьи команды бесславно завершили свои выступления на международной арене осенью 2020 года.

Лучших определяли журналисты, пишущие для УЕФА в разных странах Старого Света. Поэтому список нельзя считать полноценным рейтингом - наподобие тех, что регуляно составляют эксперты. Неслучайно попавшие в Топ-50 молодые таланты никак не отсортированы, а просто перечислены в алфавитном порядке.

Итак, Россию в Топ-50 представляют трое: защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Роман Евгеньев (»Динамо») и опорный полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев. Именно от них УЕФА ждет свершений в наступающем году. На каком основании?

Ну, Дивеева отмечают за удачный дебют в составе сборной России. Даром что результаты с армейцем в обороне команда Станислава Черчесова показала хуже некуда. Провалила концовку Лиги наций, осталась без путевки в элитный дивизион и отправилась в третью корзину при жеребьевке отборочной стадии ЧМ-2022.

Впрочем, Дивеев был точно не худшим в составе россиян. Да и за ЦСКА в целом отыграл стабильно, что, правда, не помогло армейцам сподобиться хотя бы на одну победу в группе Лиги Европы с загребским «Динамо», «Фейенордом» и «Вольфсбергом»... Евгеньева тоже похвалили за попадание в заявку национальной команды. А еще больше - за получение капитанской повязки в «Динамо», что, согласитесь, для 21-летнего игрока - почет и престиж.