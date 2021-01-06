«Реал» потеряет Рамоса, «Милан» – Доннарумму, а «Спартак» – Кокорина? Обзор трансферов 2021 года

«Челси» Несмотря на предложения «Ювентуса» и «Интера», нападающий Оливье Жиру, получающий в последнее время достаточно игрового времени, решил остаться в Лондоне до конца сезона.

«Ливерпуль» Мерсисайдцы ведут переговоры с центральным защитником «Лилля» Свеном Ботманом. Французы хотят за своего игрока не менее 16 млн евро. Вероятность заключения сделки считается высокой.

«Арсенал» Защитник Сеяд Колашинац из-за отсутствия игровой практики уехал в аренду в «Шальке», где играл в 2012-2017 годах, а вот судьба полузащитника Месута Озила остается неопределенной. «Ювентус» переговоров о переходе не ведет, зато появилась информация об интересе «Ди-Си Юнайтед» из MLS. Помимо высокой зарплаты американцы предлагают ему помощь в развитии личного бренда M10.

«МЮ» «Юнайтед» надо укрепить позиции центрального защитника и правого полузащитника, на которые указал Оле-Гуннар Сульшер. В оборону манкунианцы хотят Дайо Юпамекано из «Лейпцига», а в среднюю линию Джейдона Санчо, которого не удалось заполучить полгода назад. Однако оба трансфера считаются задачами на перспективу и, вероятно, произойдут только летом. Кроме того, приобретение нападающего Эрлинга Холанда видится клубным боссам даже более приоритетным. Тем более, что переход Санчо с учетом агентских, подъемных, зарплаты и прочих трат в сумме может составить баснословные 250 млн.

«Ман Сити»

«Горожане» готовы предложить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна 100 млн. Правда, планируют оформить переход только по окончании сезона.

ИСПАНИЯ

«Реал»

Никогда еще при Флорентине Пересе «сливочные» не сталкивались со сложными переговорами о продлении контракта с одним из лидеров команды. У капитана Серхио Рамоса летом истекает контракт, а подписание нового заметно затянулось. Проблема упирается в предложенную клубом зарплату, которую боссы пытаются снизить из-за финансовых сложностей (что не мешает им вести переговоры с Давидом Алабой и мечтать о Сон Хын Мине).

Обстановка накалилась настолько, что из стана «Реала» доносятся слухи о недовольстве Рамоса поведением клубных боссов. Он чувствует себя и считает, что от него пытаются избавиться. Рамос объявил, что готов перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Первые пообещали испанцу приобрести Лионеля Месси, вторые согласны на двухлетнее соглашение. С 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

«Реал» уже подбирает замену своей легенде. Под первым номером идет Алаба, у которого истекает трудовое соглашение с «Баварией». Мадридцы выбили из гонки «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», но внезапно оказалось, что австриец хочет еще больше денег. С мюнхенцами он не продлил контракт, потому что хотел получать не меньше, чем Роберт Левандовски. В «Реале» он хочет зарплату выше, чем у Рамоса, получающего 12 млн. Сливочные предложили Давиду 10 млн, а его представители требуют 13 млн. И это уже после уплаты налогов.

При этом не стоит забывать, что Алаба – не профильный центральный защитник. До «Баварии» он играл на левом краю полузащиты, а в Мюнхене перешел сначала на край обороны и только потом стал периодически появляться в центре. В качестве замены Рамосу он очень сомнительный кандидат, не раз говоривший о том, что в обороне ему вообще играть скучновато. Другие варианты Эрик Гарсия («Манчестер Сити») и Пау Торрес («Вильярреал»). Второй кандидат кажется наиболее оптимальным по соотношению цена-качество.

Нет ясности и с другими футболистами. AS утверждает, что Зинедин Зидан удовлетворен нынешним составом и не хочет никого отпускать. Даже Иско, умоляющего дать ему возможность завершить сезон в «Севилье» на правах аренды. Тем не менее, летом полузащитника наверняка продадут. На его трансфере «Реал» планирует заработать от 20 млн до 50 млн. Проблема в том, что летом до завершения его контракта останется всего год, и много выбить из покупателей не получится.

Альваро Одриосола также почти не имеет игровой практики. Зидан в случае необходимости предпочитает справа в обороне Начо или Лукаса Васкеса, так что защитник ожидает нового арендного соглашения (в прошлом сезоне он ездил в «Баварию»). Невмоготу сидеть на скамейке и Луке Йовичу, которого хотел бы вернуть «Айнтрахт». Но немцы не потянут его зарплату.

Вместе с тем прямо сейчас у «Реала» просто нет денег на приобретение новых футболистов, поэтому Зидан и не хочет никого отпускать, учитывая плотный календарь и высокие амбиции во второй половине сезона. К лету мадридцы рассчитывают переманить из «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Его представителям уже назначена встреча для обсуждения вероятности данного перехода.

«Атлетико»

Расторгший контракт с мадридцами Диего Коста оказался без клуба. С «Арсеналом» и «Ювентусом» договориться пока не удалось, и на горизонте появился «Вулверхэмптон», в котором Косту видят сменщиком получившему травму Раулю Хименесу. Агентом нападающего является Жорже Мендеш, отвечающий за селекцию «вулвз». Стоит добавить, что подписание Костой договора с клубом, претендующим на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов, принесет «Атлетико» 15 млн. Вероятно, поэтому подписание контракта и затягивается.

В качестве преемника Косты в «Атлетико» рассматривают Аркадиуша Милика, но «матрасники» не хотят платить 15 млн, которые требуют в Неаполе за переход. Другой вариант – Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»).

«Барселона»

Самуэль Умтити может отправиться в «Ниццу», готовую оформить трансфер защитника. Он необходим в качестве замены получившему разрыв крестов Данте. У клубов хорошие отношения, так что каталонцы не станут чинить препятствий переходу. К лету они надеются заменить Умтити на собственного воспитанника Эрика Гарсию, выступающего за «Манчестер Сити». Сообщается, что испанский защитник уже договорился с сине-гранатовыми о переходе на правах свободного агента. Правда, со стороны клуба подписать даже предварительное соглашение некому – у «Барсы» до сих пор нет президента, он появится только в конце января.

ИТАЛИЯ

«Интер»

Гендиректор Джузеппе Маротта заявил, что «Интер» зимой не будет крупно вкладываться в приобретения игроков. Заработать предполагается на продаже Кристиана Эриксена. Его предлагали всем испанским грандам, но никто не готов платить 30 млн. Неожиданно «Валенсия» выразила интерес, но «летучие мыши» не смогут потянуть его высокую зарплату. За ситуацией следят в «Аяксе» и «Вулверхэмптоне». Зато миланцам уже удалось сократить зарплатную ведомость за счет аренды Раджи Найнгголана в «Кальяри».

В качестве усиления рассматриваются Дивок Ориги («Ливерпуль») и Родриго Де Пауль («Удинезе»). Первого готовы взять в аренду (его также хотят «Ювентус», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Брайтон», «Астон Вилла» и «Шальке»), а за второго заплатить 25 млн, но только через полтора года, а пока оформить сделку в качестве аренды с обязательством выкупа. В Удине не хотят расставаться с лидером, поэтому просят 30 млн, и прямо сейчас.

«Ювентус»

У туринцев много «лишних» футболистов. Сами Хедира вступил в переговоры с «Эвертоном», возглавляемый знакомым немцу Карло Анчелотти. Федерико Бернардески выбирает между «Гертой» и «Лионом». В клубе не против расстаться и с Адриеном Рабьо, если поступит конкретное предложение. А вот желающего покинуть команду из-за отсутствия игровой практики Мериха Демирала отпускать не хотят.

Вместе с тем в «Ювентусе» ждут нового нападающего, способного подменить не блещущего стабильностью Альваро Морату. В список кандидатов входят Коста, Ориги, Мемфис Депай («Лион»), Фабио Квальярелла («Сампдория») и Грациано Пелле. Последнего туринцам предложили представители игрока, выступавшего в Китае за «Шаньдун Лунэн». Пелле уже 35 лет, и его услуги предложили вообще всем итальянским клубам. По слухам, заинтересовались только в «Юве» и «Интере». Впрочем, Квальярелле вообще 37, но его хочет лично Андреа Пирло.

«Аталанта»

Папу Гомес мечется между «Интером» и «Ювентусом». Оба клуба уже сделали ему предложения. Нерадзурри готовы платить 2,5 млн в год, а сам контракт рассчитан до 2023-го. Условия туринцев не разглашаются. Известно лишь, что они смогут предложить больше, если найдут новую команду для Бернардески. Оба претендента на Гомеса пока не договорились с самой «Аталантой», надеющейся выручить от продажи капитана хотя бы 8-12 млн.

«Наполи»

У Милика появился еще один вариант развития карьеры – «Марсель». Правда, Андре Виллаш-Боаш пояснил, что до серьезной стадии переговоров с «Наполи» и игроком дело еще не дошло.

«Милан»

Летом истекает контракт Джанлуиджи Доннаруммы, и его агент Мино Райола очень хочет смены дислокации своего подопечного. На вратаря претендуют «Челси» и «ПСЖ», готовы платить ему 12-14 млн. Сам же игрок хочет остаться в «Милане», если будет предложена зарплата 10 млн, а клуб пока готов платить только 7 млн.

«Лацио»

После травмы левого защитника Сенада Лулича римляне заинтересовались Александром Зинченко («Манчестер Сити»). Они готовы арендовать игрока с правом последующего выкупа.

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

Мюнхенцы готовы расстаться с Хави Мартинесом, у которого летом истекает соглашение. Задачи отпустить игрока зимой не стоит, но в случае хорошего предложения (его ожидают из Китая) могут пойти на встречу. Также на испанца претендует «Атлетик», который предложить полузащитнику двухлетний контракт.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

С приходом Маурисио Почеттино парижане попытаются заполучить Уго Льориса и Деле Алли из «Тоттенхэма». Однако «шпоры» как минимум до лета не готовы расстаться с основным вратарем и полузащитником. Алли не является игроком основы и хочет сменить обстановку, но в Лондоне считают, что весенний отрезок получится насыщенным, и команде потребуется квалифицированный футболист в ротацию, особенно после травмы Джованни Ло Чельсо.

Кроме того, «ПСЖ» намерен выкупить у «Эвертона» выступающего на правах аренды Мойзе Кина, забившего в 16 матчах 11 мячей. Англичанам уже предложили за форварда 35 млн.

РОССИЯ

ЦСКА

Армейцы пытались арендовать с правом выкупа полузащитника Нета Лави («Маккаби», Хайфа»), но получили отказ. Израильтяне ставят в сезоне большие задачи не готовы расставаться с одним из лидеров. Так что москвичи переключились на других опорников – Лукаша Калваха («Виктория Плзень») и Адама Надя («Бристоль Сити»). А нападающий Адольфо Гайч заинтересовал «Боку Хуниорс».

«Спартак»

Красно-белые готовы отпустить Александра Кокорина. Он может оказаться в «Сочи» (южане уже вступили в переговоры), «Ростове» (в обмен на Матиаса Норманна) или МЛС. О последнем варианте рассказал известный менеджер Юрий Белоус, с которым связывались коллеги из-за океана. А Резиуан Мирзов с большой вероятностью останется в «Химках». Подмосковный клуб пытается выкупить полузащитника, хотя называемая сумма в 600 тысяч кажется смехотворной.

Кроме того, москвичи по-прежнему заинтересованы в приобретении Эльсеида Хюсая («Наполи»), но главным претендентом на него является «Рома».

«Зенит»

«Порту» близок к приобретению за 13-18 млн нападающего Пепе («Гремио»), в услугах которого заинтересованы питерцы. Россияне сообщили бразильцам, что готовы перебить предложение «драконов», однако сам вариант с РПЛ не кажется представителям игрока столь воодушевляющим.

«Краснодар»

ЦСКА и «Уфа» заинтересованы в полузащитнике Данииле Уткине. Его агент подтвердил, что «предложения со стороны других клубов есть», однако подчеркнул, что для начала необходимо, чтобы они устраивали «горожан». А они вряд ли отпустят своего воспитанника без веских причин.

«Локомотив»

Брайн Идову, находящийся в «Химках» в аренде, согласовал с подмосковным клубом условия полноценного перехода по завершении сезона. От «Локо» уже ничего не зависит, контракт защитника с клубом истекает летом.

Сами железнодорожники проявляют интерес к нападающему Кристиану Куаме («Фиорентина»). Итальянские журналисты утверждают, что москвичи якобы готовы заплатить за форварда 15 млн.

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРНЫХ СЛУХОВ

Выделены - оформленные сделки