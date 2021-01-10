Хендрикс – удачное вложение, но не усиление основы «Спартака». Кого покупают красно-белые

Всю карьеру Хендрикс провел в ПСВ, с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов. Провел за первую команду 239 матчей, из которых 48 – в еврокубках, несколько раз примерял капитанскую повязку. Отыграл все 90 минут в матчах с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2015-м, «Тоттенхэмом» (2:2) и «Интером» (1:1) в 2018-м. Пусть и давненько, но все-таки уже трижды приезжал в Россию, и каждый раз неудачно. В 2014 году его ПСВ проиграл в гостях «Динамо» (0:1), а в 2015-м «Зениту» (0:3) и ЦСКА (2:3). Во всех трех играх полузащитник выходил на поле.

Он профильный опорный полузащитник. В феврале ему стукнет 26 лет. Воспитанник ПСВ, долгое время считавшийся одним из самых талантливых игроков академии в своем поколении. Играл в юношеских и молодежных сборных Нидерландов всех возрастов, в 2012 году в составе команды U17 вместе с Тони Виленой («Краснодар») и Натаном Аке («Манчестер Сити») выиграл юношеский чемпионат Европы, реализовав послематчевый пенальти в финале против Германии, за которую выступали Никлас Зюле, Юлиан Брандт и Тимо Вернер, а капитанил Леон Горецка.

«Спартак» договорился с ПСВ и полузащитником Йорритом Хендриксом о переходе. По разным данным, красно-белые заплатят 500-700 тысяч евро (контракт опорника с ПСВ истекает летом). Проблем во время медосмотра возникнуть не должно – после сезона-2016/17 он получил лишь одну травму (пропустил на 26 дней, и еще раз выбыл в октябре-ноябре 2020-го, переболев коронавирусом). Так что если медики ничего неожиданного у него не выявят, уже на первом сборе в Дубае (14-24 января) голландец присоединится к новым партнерам.

ДУБЛЕР САНГАРЕ, ОТ КОТОРОГО ОТКАЗАЛСЯ ТЕДЕСКО

О том, что «Спартаку» требуется опорный полузащитник, осенью не говорил только ленивый. Летом селекционный отдел предлагал Доменико Тедеско Ибраима Сангаре, но тренер решил, что надо сконцентрироваться на позиции правого защитника, что позволит вернуть в центральную ось поля Романа Зобнина. По иронии судьбы, Сангаре уехал в… ПСВ, где вытеснил из основы Хендрикса.

И это первая проблема, которая видится со стороны. Будущий новичок красно-белых действительно был очень неплох еще пару сезонов назад, демонстрируя высокие показатели по отборам (по три за матч), перехватам (2,1) и среднему количеству передач (55,7), но те времена прошли. Перспективный полузащитник остановился в росте, просел по многим показателям и стал постепенно терять место в составе.

В 14 турах нынешнего сезона (вечером ПСВ сойдется в Амстердаме с «Аяксом», но Хендрикса не стали включать в заявку, чтобы дать время на оформление перехода) он девять раз появился на поле, однако в старте – всего трижды. Причем дважды выходил на не профильной позиции левого защитника. Мог бы сыграть и больше (три матча он пропустил из-за коронавируса и последовавшей потери формы), однако тот факт, что ПСВ не стал продлевать с ним контракт и согласился продать менее чем за 1 млн (при ориентировочной стоимости около 4 млн), говорит о многом.

Впрочем, еще год назад Хендрикс играл в команде большую роль, чему свидетельством тот факт, что в девяти пропущенных им матчах ПСВ выиграл всего трижды, в результате чего финишировал только четвертым.

КТО НУЖЕН «СПАРТАКУ»

Смущает и другой момент. В опорной зоне красно-белых наметились большие проблемы как в игре с мячом, так и без него. В конце осеннего отрезка стало заметно, что подопечные Тедеско очень тяжело выходят из обороны в том случае, если соперники используют высокий прессинг. Алекс Крал под давлением чувствует себя некомфортно, Айртон может слишком заиграться, поэтому переход в атаку строится через правый край, где Виктор Мозес тоже не слишком старается сохранить мяч. Особенно показательным вышел матч с «Зенитом», раз за разом отбиравшим мяч у москвичей на их половине поля.

В обороне опорная зона также видится наиболее уязвимой. Кралу не хватает объема и чтения игры, чтобы покрывать большие пространства, а у Зобнина и Наиля Умярова очень нестабильный отбор. К тому же они часто теряют позиции и оппонентов и слишком прижимаются к штрафной, отдавая зону и подборы на откуп соперникам.

Так что в идеале «Спартаку» необходим опорник с хорошим пасом, умением двигать мяч под давлением и качественным отбором. Эдакий симбиоз между Вильмаром Барриосом и Фернандо. Ну, или хотя бы имеющим две опции из этих трех. И вот тут фигура Хендикса вызывает сомнения.

ОПОРНИК БЕЗ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ ДОСТОИНСТВ

Йоррит ярко выраженный левша с очень хорошей школой – уверенно играет в пас на короткие и средние расстояния, умеет и любит разбрасывать мячи по флангам, не рискует, стараясь в любой ситуации сохранить мяч, опускается к защитникам для разгона атаки. Но все это полезно, когда «Спартак» играет на чистых мячах против глубоко обороняющихся команд, тогда как более или менее структурированный прессинг резко снижает эффективность его умений. А в индивидуальном продвижении мяча через обыгрыш, резкий разворот или разрезающую передачу Хендрикс не замечен.

То же касается и его навыков в финальной трети поля. Он вполне прилично поддерживает комбинации, направленные на сохранение мяча, что может принести красно-белым пользу в матчах, где они у них большой территориальный перевес, но обостряющие передачи и тем более прицельные удары – это не про Йоррита. За две с половиной сотни матчей в ПСВ он записал на свой счет 25 (8+17) результативных действий, то есть в среднем по одному на десяток игр. И это в разудалом чемпионате Нидерландов.

Вместе с тем и в разрушении цифры у него не очень впечатляющие. Точнее, так – пару сезонов назад они были довольно крутыми, но с тех пор много воды утекло. За счет хорошей школы, дисциплинированности, мобильности и вразумительной цепкости он может принести немало пользы, однако нередко торопится выбрасываться на мяч, что в случае ошибки раскрывает опорную зону его команды для быстрого развития атаки. Да и в целом по уровню оборонительных навыков он не Вильмар Барриос, а в умении умений вести единоборства, вероятно, уступает даже Зобнину.

ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Плюс ко всему Йоррит никогда не играл не только за пределами Нидерландов, но и вообще родного клуба, а значит, ему потребуется время на адаптацию. Не только к климату, но и стилю нашего футбола. Немало приехавших из Эредивизие футболистов не смогли заиграть в РПЛ начиная с Деми Де Зеува и заканчивая Гусом Тилом.

На фоне того факта, что Хендрикс в последние пару лет находится на сходе, это обстоятельство может усугубить ситуацию. Теоретически можно надеяться, что переезд встряхнет игрока, и он перезапустит свою карьеру. Но, кажется, то же самое говорили про Андре Шюррле, и все помнят, чем это закончилось. У немца, в отличие от Йоррита, были проблемы со здоровьем, тем не менее.

Кроме того, Хендрикс станет восьмым легионером в «Спартаке», а значит, будущее усиление из-за границы потребует расстаться с кем-то из уже имеющихся футболистов. Первой жертвой, очевидно, падет Остон Урунов, если весной не сможет доказать свою необходимость – в Москве или где-нибудь в аренде.

ХЕНДРИКС ДАСТ СВОБОДУ КРАЛУ

Исходя из всего вышесказанного, может создаться впечатление, что трансфер Хендрикса – неудачный. Он действительно не тянет на роль нового Фернандо и вряд ли поможет «Спартаку» выиграть чемпионат. Тем не менее, финансовая сторона сделки выглядит очень привлекательно. Заиграв голландца в основе, через пару лет красно-белые могут спокойно продать его за несколько миллионов и подзаработать на этом. К тому времени наверняка окончательно раскроется Наиль Умяров, и необходимость в новом центральном полузащитнике отпадет.

Кроме того, Хендрикс хорошая опция для матчей, в которых «Спартак» будет много владеть мячом и строить игру в позиционных атаках. С его приходом Крал в тройке центральных полузащитников поднимется выше и получит больше свободы в созидании, а Зелимхан Бакаев получит очень серьезного конкурента (в лице чеха), что должно дополнительно мотивировать его выходить на новый уровень. Да и продажа Алекса за солидное вознаграждение теперь не станет катастрофой.

Так что Хендрикса вряд ли можно назвать значительным усилением основы москвичей, зато суммарный командный уровень с его появлением должен повыситься, все-таки квалификация у игрока достойная. Это важный момент с учетом того факта, что осенью по ходу некоторых матчей Тедеско было некого даже выпустить на замену.