Евгений Бушманов: Если Промес вернется в «Спартак», для него это будет шаг назад

- В СМИ пишут, что в «Спартак» может вернуться Квинси Промес. Как бы вы оценили такое возвращение?

- Промес - игрок высокого класса, и то, что он показывал в «Спартаке», мы все хорошо помним. Но надо смотреть, насколько он мотивирован и в каком состоянии сейчас находится. Возможно, для него самого возвращение в «Спартак» - это шаг назад в карьере. Но я бы все равно не удивился, если бы он перешел в стан красно-белых. Квинси не так много играет в «Аяксе», а в Москве он провел хорошее время. Его любили и ценили болельщики. Не знаю, насколько он хочет вернуться, но этот фактор тоже имел бы значение.

- Кого Промес вытеснил бы из состава «Спартака»?

- Это игрок атаки, который может сыграть и слева, и справа. Надо смотреть, какая будет схема. Но Промес – более высококлассный футболист, чем те ребята группы атаки, которые сейчас играют в «Спартаке».

- Вы, наверное, знаете ситуацию Промеса с судом. Это может как-то отразиться на его игре?

- Естественно, такие вещи не проходят бесследно. Поэтому да, может отразиться.

- «В «Спартаке» ему не потребовалось бы времени на адаптацию?

- Его знание нашего чемпионата, конечно, было бы плюсом. Все знакомо, поэтому не нужно никакой адаптации.

- Как оцениваете намечающийся трансфер в «Спартак» полузащитника Йоррита Хендрикса? Клубы уже достигли договоренности о его переходе.

- Если его покупают, то знают, чем он может помочь команде. Думаю, это приобретение должно пойти в плюс, но я, честно говоря, ничего не знаю об этом футболисте.