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Евгений Бушманов: Если Промес вернется в «Спартак», для него это будет шаг назад
10 января 15:00
автор: Юлия Григорьевская

Евгений Бушманов: Если Промес вернется в «Спартак», для него это будет шаг назад

Бывший защитник «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о возможном переезде в Москву нынешнего форварда «Аякса».

- В СМИ пишут, что в «Спартак» может вернуться Квинси Промес. Как бы вы оценили такое возвращение?
- Промес - игрок высокого класса, и то, что он показывал в «Спартаке», мы все хорошо помним. Но надо смотреть, насколько он мотивирован и в каком состоянии сейчас находится. Возможно, для него самого возвращение в «Спартак» - это шаг назад в карьере. Но я бы все равно не удивился, если бы он перешел в стан красно-белых. Квинси не так много играет в «Аяксе», а в Москве он провел хорошее время. Его любили и ценили болельщики. Не знаю, насколько он хочет вернуться, но этот фактор тоже имел бы значение.

- Кого Промес вытеснил бы из состава «Спартака»?
- Это игрок атаки, который может сыграть и слева, и справа. Надо смотреть, какая будет схема. Но Промес – более высококлассный футболист, чем те ребята группы атаки, которые сейчас играют в «Спартаке».

- Вы, наверное, знаете ситуацию Промеса с судом. Это может как-то отразиться на его игре?
- Естественно, такие вещи не проходят бесследно. Поэтому да, может отразиться.

- «В «Спартаке» ему не потребовалось бы времени на адаптацию?
- Его знание нашего чемпионата, конечно, было бы плюсом. Все знакомо, поэтому не нужно никакой адаптации.

- Как оцениваете намечающийся трансфер в «Спартак» полузащитника Йоррита Хендрикса? Клубы уже достигли договоренности о его переходе.
- Если его покупают, то знают, чем он может помочь команде. Думаю, это приобретение должно пойти в плюс, но я, честно говоря, ничего не знаю об этом футболисте.

- С учетом покупки Хендрикса, места для легионеров в «Спартаке» закончились. Кто должен пойти на выход, чтобы Промес пришел?
- Скорее всего, надо выбирать из тех, кто сейчас не играет и не приносит пользу команде. К тому же сейчас есть спрос на Алекса Крала, и тут надо смотреть, за какие деньги его могут купить. Если игрок не против, и клубу это выгодно, то почему бы и нет?

- Если место опорника закрыто, кто еще нужен «Спартаку»?
- Здесь многое зависит от тренерской позиции. Неизвестно, что будет с Тедеско, и кто будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне. Тедеско заявлял, что уходит. И надо смотреть, как команда будет играть. Если придет новый человек, то он уже будет подбирать состав под себя.

- Ждете от красно-белых еще каких-то покупок этой зимой?
- «Спартак» взял опорника, и всем было очевидно, что игрок на эту позицию нужен и пригодится любому тренеру. И Тедеско, и его преемнику.

- А что касается Промеса? Игрок его амплуа нужен? Или так совпало?
- Позицию крайнего нападающего тоже нужно было усиливать.

источник: «Советский спорт»
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