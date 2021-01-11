Андрей Червиченко: Хендрикс – кот в мешке, который может и выстрелить, а Промес «Спартаку» не нужен

- «Спартак» хочет приобрести Хендрикса. Как думаете, это хороший трансфер для «Спартака»?

- В «Спартаке» все странно: из огня да в полымя. То они за 20 миллионов берут голландского опорника и щеки надувают, что это будущая мировая звезда, а потом не знают, куда его пристроить за полцены. Теперь вообще за 700 тысяч берут. И тоже непонятно. У него один матч за сборную. Обычно агенты просят взять игрока на один матч, чтобы в профайле значилось, что он играл за сборную. Футболисту 25 лет и если это качественный игрок, то его покупают в более серьезные чемпионаты. А тут он проболтался в Голландии до 25 лет, и его отдают за такую сумму. Это кот в мешке. Но и выстрелить он может. Такие случаи были. Но тут еще есть проблема адаптации голландцев в России. Мы очень разные по мышлению и всему остальному. Таких игроков надо летом привозить, когда они не так шокированы от того, что видят на улицах. Понятно, что медведи по улицам не ходят, но серое небо на протяжении пары месяцев настроения не поднимает.

- Писали, что Хендрикс в последнее время сидел на лавке. Наверное, он готов к тому, чтобы менять команду?

- Непонятно, почему «Спартак» берет тех, кто проигрывает конкуренцию. Команда берет за две копейке того, кто особо никому не нужен, и думает, что камень станет бриллиантом. Или платят сумасшедшие деньги за что-то непонятное. Никакой середины нет. Зачем взяли Хендрикса? Дыру затыкать вроде негде. Если только хотят Алекса Крала продать. Но есть Роман Зобнин, который может там сыграть. Это спорная покупка. Но уже по матчам в Эмиратах все будет понятно.

- Но опорник был нужен «Спартаку».

- Я не против покупки опорника, но зачем брать человека, который сидит на лавке практически задаром, по голландским меркам. Может быть, новые руководители этого направления пытаются показать, какие они экономные? У меня пока больше настороженности в этом трансфере, чем уверенности.

- Что может мотивировать игрока, которые приезжает в более слабый чемпионат?

- Не сказал бы, что чемпионат Голландии сильнее нашего. Раньше – да. А сейчас они просели. Даже сборная умудряется не попадать на крупные турниры. Если устроить очное соревнование между десятью первыми клубами, я не уверен, что голландцы победили бы.

- А что думаете по поводу возможного возвращения Квинси Промеса в «Спартак»?

- Это из разряда бреда. Игрок точно не стал лучше, быстрее, точнее. Все хорошо своевременно. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Более-менее удалось это только Вагнеру Лаву, но его второй приход был уже не такой яркий. Промес в «Спартаке» не всегда блистал. Были и тусклые матчи. В «Севилье» у него не получилось. Он вернулся в Голландию и потом стал ножиками баловаться. Не считаю, что это хорошая история для «Спартака»: престарелый хулиган с ножом возвращается в команду. Если бы он шел задаром, можно было бы взять на сезон. И то, на чье место? В «Спартаке» есть Джордан Ларссон, который примерно такого же профиля. Мне он сейчас больше нравится. Может быть, и Эсекиэль Понсе не хуже Промеса. Менять одно на другое – только время терять. Тем более Александр Соболев поправится. Плюс есть Александр Кокорин. И куда Промеса ставить? Пятым сажать?