Меч над Семаком, Гончаренко и Николичем. Тренеры, судьбу которых решит весна

Но весной никаких отговорок уже быть не может. У питерцев самый сильный состав в РПЛ и четыре очка отрыва от ближайшего преследователя, так что минимальный результат, который можно будет признать удовлетворительным после позорного вылета из еврокубков – первое место, позволяющее напрямую попасть в группу Лиги чемпионов. На сегодняшний день сложно представить, чтобы команда с самой результативной атакой (43 гола в 19 турах) и самой крепкой обороной (15 голов) опростоволосилась, но если это все-таки произойдет, вряд ли Семаку дадут руководить командой и в следующем сезоне – будут все основания утверждать, что он достиг своего потолка. Во всяком случае, на данный момент.

Тем не менее, Семак заслужил доверие боссов. Он умный, рациональный еще молодой тренер, которому свойственно ошибаться. Самостоятельную работу он всего четыре с половиной года назад в «Уфе». Так что еще наверняка наверстает упущенное. К тому же 2020 год получился слишком специфическим, у тренера не было даже полноценной предсезонной подготовки – сначала рестарт в условиях карантина, затем микроскопическая пауза между сезонами. Стоит сделать скидку.

С той задачей Семак успешно справился, но дальнейшего прогресса не последовало, чему подтверждением два последних места в группах Лиги чемпионов. И это при том, что «Зенит» усиливается точечно, а значит, основа должна была за последние пару лет прибавить. Осенний провал получился слишком уж громким даже на фоне остальных неудач российских клубов. Одно очко в группе с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» Д при питерских амбициях – это крах.

Наиболее понятная ситуация у наставника питерцев. «Зенит» под руководством Семака уверенно выиграл два чемпионских титула из двух. После трех лет неудач это было большим успехом, тем более, что тренеру приходилось просеивать имеющихся игроков, кристаллизуя стартовый состав и расставаясь с балластом, которого набралось на полноценную команду.

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО, ЦСКА

Задача-минимум: место в Лиге чемпионов

Дважды по ходу 2020 года в тренерском штабе армейцев назревала революция. В первый раз летом, когда Гончаренко прямо по ходу соревновательного цикла уехал в Белоруссию, во второй – в декабре, когда даже болельщики ЦСКА уже начали провожать тренера. Считалось, что после заключительной игры года в Ростове он покинет клуб, но неожиданно яркая победа смела критиков и оппозиционеров внутри команды – с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко просто не стали продлевать контракты.

Это кадровое решение видится безоговорочной победой белорусского специалиста, которого поддерживает председатель совета директоров Максим Орешкин. Утверждается, что именно он не принял прошение об отставке зимой. И его можно понять. Два предыдущих сезона Гончаренко работал с очень молодой и разбалансированной командой, но удерживал ее в лидерах, бил в Лиге чемпионов «Реал» и вообще поставил довольно привлекательный футбол.

Тем не менее, как и в случае с «Зенитом», игровой прогресс ЦСКА практически не заметен. Особенно очевидно это стало в Лиге Европы. Если у других российских команд соперники были действительно серьезными, но у красно-синих группа была откровенно проходной, но армейцы умудрились ни разу не выиграть и с тремя очками оказаться даже ниже австрийского «Вольфсберга».

Да и в чемпионате, несмотря на промежуточное второе место, не все так однозначно, поскольку летом Гончаренко наконец получил долгожданное усиление, но вписаться в игру команды из всех новичков сумел только универсальный Бактийор Зайнутдинов, адаптировавшийся к российскому футболу в «Ростове». Остальные играли или плохо (как Адольфо Гайч), или вообще почти не выходили на поле (Бруно Фукс).

Еще одна претензия, которую можно предъявить тренеру, заключается в том, что из молодых футболистов никто, кроме Николы Влашича, за последние полтора года, не прибавил в мастерстве. Напротив, Федор Чалов, Арнор Сигурдссон, Ильзат Ахметов, да и Кристиян Бистрович находятся на спаде, а значит, теряют в трансферной стоимости. Это очень важный аспект для ЦСКА, строящего свою политику на раскрутке молодых игроков и их дальнейшей перепродаже.

Перед Новым годом клубные боссы ясно дали понять, что готовы продолжить путь с Гончаренко, но ближайшие несколько месяцев дадут ответ, стоит ли им насильно удерживать самокритичного тренера, регулярно попадающего в психологическую яму и готового бросить дело на полпути. Есть впечатление, что он останется, даже если ЦСКА по итогам сезона опустится на третью строчку. Все-таки армейские начальники не склонны к резким переменам, да и основной состав у «Спартака» не хуже, а значит, исход борьбы может решить один рикошет. Тем не менее, полноценным ответом на все сомнения будет только позиция в зоне Лиги чемпионов. Если ЦСКА не удастся удержаться на второй строчке, наверное, придет пора что-то поменять.

МАРКО НИКОЛИЧ, «Локомотив»

Задача-минимум: место в Лиге Европы

Сложно представить, что может спасти Николича от отставки в конце сезона. Разве что 11-матчевая победная серия, поверить в которую решительно невозможно, или победа в Кубке России. Вообще-то серба сложно винить в неудачах «Локомотива», а за три очка в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Лейпцигом» можно даже поставить «три с плюсом», особенно с учетом имеющегося состава.

Тем не менее, понятно, что Николич – чужой для железнодорожников человек, пришедший на священное место Юрия Семина, а значит априори нелюбим болельщиками. Тренера зачем-то выдернул бывший босс Василий Кикнадзе, но его в команде больше нет, а новые руководители вряд ли выпишут наставнику столь же существенный кредит доверия.

«Локомотив» команда с европейскими амбициями, поэтому каким бы ни был кадровый подбор исполнителей, перед тренером могут стоять только еврокубковые задачи. В конце концов, пока нет причин полагать, что Николич сильнее российских специалистов, например, того же Игоря Черевченко, а в таком случае зачем его вообще держать? Серба немного жаль, потому что не его вина в том, что происходит в Черкизово, но такова тренерская доля.

ЮРИЙ МАТВЕЕВ, «Урал»

Задача-минимум: 11-е место

В целом «Уралу» при его подборе игроков сложно претендовать на что-то серьезное, тем не менее, по российским меркам это крепкая команда из нижней половины турнирной таблицы. Там она сейчас и находится, в семи очках от зоны переходных матчей. Отрыв вполне приличный для того, чтобы не доводить ситуацию до критической, и все-таки сложно избавиться от впечатления, что по сравнению с прошлыми сезонами екатеринбуржцы сдали.

По набранным очкам разница не велика, однако при Дмитрии Парфенове «Урал» старался играть в яркий атакующий футбол, стабильно имея в среднем более гола за игру. Теперь же команда стала значительно меньше пропускать, но и радость от забитых мячей осенью испытывала слишком редко. То есть результат примерно тот же (на самом деле, в двух предыдущих сезонах «шмели» финишировали на 11-й строчке, от которой нынче отстают на четыре очка), а положительных впечатлений намного меньше.

Матвеев плоть от плоти уралец – играл за команду еще в 80-х и 90-х, работает тренером с 2008 года. Нет причин расставаться с ним окончательно, в тренерском штабе первой команды или дубля он может принести много пользы. Но вот в роли главного тренера в РПЛ его работа не впечатляет. Если ему не удастся, добиться прогресса весной, не будет смысла продолжать руководить командой. В конце концов, разве для того Григорий Иванов расставался с Парфеновым, чтобы продолжать топтаться на месте, только медленнее и скучнее?

АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ, «Ротор»

ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ, «Арсенал»

РАШИД РАХИМОВ, «Уфа»

СЕРГЕЙ ПЕРВУШИН, «Тамбов»

Задача-минимум: сохранить прописку в РПЛ

Тут все очевидно. Четыре худшие команды осени стоят на грани вылета. Их разделяет всего одно очко, так что весной драка будет невероятно интересной. Первушин и Хацкевич руководят коллективами с начала сезона, так что в случае неудач могут покинуть свои кресла еще до заключительного тура. У Парфенова и Рахимова кредит доверия должен быть повыше, все-таки они взяли на себя роль спасителей уже по ходу сезона. Так или иначе, очевидно, что результат в данной истории будет превыше всего. Кто его добьется, тот и выживет в этой мясорубке.

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Меж тем для половины тренеров РПЛ весенний отрезок в плане личных перспектив в нынешних клубах не будет решающим. Коротко о каждом:

Доменико Тедеско («Спартак») – пользуется большим доверием руководства, сам отказался от продления контракта. Только провал за пределы еврокубковой зоны не позволит ему остаться, если вдруг передумает.

Владимир Федотов («Сочи») – поднял команду на недосягаемую ранее высоту, является главным творцом успеха, поэтому может быть уволен, только если проиграет вообще все весенние матчи. Вероятнее уход на повышение в «Зенит» в том случае, если питерцы все-таки расстанутся с Семаком.

Валерий Карпин («Ростов») – собирает уже третью версию ростовской команды, добиваясь приличных результатов в условиях постоянной потери лидеров. Находится на своем месте и пользуется абсолютным доверием руководства и любовью болельщиков.

Сандро Шварц («Динамо») – принял команду по ходу сезона, делать какие-то выводы о его квалификации по столь непродолжительному отрезку несерьезно.

Мурад Мусаев («Краснодар») – креатура владельца Сергея Галицкого, твердо вознамерившегося делать ставку на внутренние ресурсы. Молодой, перспективный и свой, а значит, для увольнения потребуются очень серьезные причины.

Леонид Слуцкий («Рубин») – центральная фигура, под которую выстраивается весь казанский проект. По кирпичику строит игру команды и очень много дает «Рубину» в медийном пространстве, а уж в его квалификации сомневаться не приходится.

Андрей Талалаев («Ахмат») – один из самых современных и прогрессивных отечественных тренеров, создающий в Грозном интересную команду и уже демонстрирующий намного более высокие результаты, чем были у «Ахмата» в прошлом сезоне.

Игорь Черевченко («Химки») – отец всех осенних успехов подмосковного клуба, создавший одну из самых интересных команд лиги чуть ли не в чистом поле и сходу прокачавший половину состава.