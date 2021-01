Симеоне не остановить. «Атлетико» убрал с пути «Севилью» и устремился к золоту

Обоим форвардам не хватало остроты в чужой штрафной, что отчасти можно объяснить не лучшими действиями средней линии, плохо снабжавшей нападающих мячами. Корреа и Суаресу приходилось часто опускаться в глубину, и на острие они зачастую не успевали. Однако действия атакующей линии «Севильи» сыграли еще хуже. Андалусийцы владели мячом под 60% времени, но что-то стоящее создали только в дебюте встречи, а тройка Сусо – Юссеф Эн-Нессири – Лукас Окампос за 45 минут нанесла всего один удар, да и тот неточно. А лучший момент имел Маркос Акунья, опередивший оппонентов после отскока мяча от Яна Облака, но пробивший мимо дальней штанги.

Фелиш в первом тайме только разминался, но выглядело это по-настоящему круто. Мадридцы установили на своем стадионе велотренажеры, так что запасные могли разминаться в любом количестве и столько, сколько требовалось.

