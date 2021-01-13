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Симеоне не остановить. «Атлетико» убрал с пути «Севилью» и устремился к золоту
13 января 01:45
автор: Артем Зибрак

Симеоне не остановить. «Атлетико» убрал с пути «Севилью» и устремился к золоту

В перенесенном матче 1-го тура «Атлетико» в привычном стиле обыграла «Севилью» (2:0), прервав шестиматчевую серию гостей без поражений.

СИМЕОНЕ НЕСЕТСЯ К ЧЕМПИОНСТВУ

Матч «Атлетико» с «Севильей» был запланирован еще на первый тур, но в сентябре встреча не состоялась из-за участия команд в еврокубках. Обе команды подошли к игре в отличной форме. Андалусийцы лишь раз проиграли в 10 последних матчах чемпионата, а мадридцы вообще всего раз в сезоне. Что примечательно, обе команды пострадали от «Реала». Что не помешало команде Диего Симеоне оторваться от подопечных Зинедина Зидана на 10 (!) потерянных очков. Правда, фактическое преимущество над соседями к стартовому свистку составляло только одно очко (и три игры в запасе).

Хозяева зимой лишились попросившегося на свободу Диего Косты. Такого шанса выиграть чемпионат в ближайшие годы может не представиться, поэтому Симеоне очень хочет нападающего на замену бразильцу. Кандидат уже выбран – им стал Мусса Дембеле из «Лиона». Сделка практически оформлена, осталось утрясти мелкие детали. Француз малийского происхождения вторую половину сезона проведет в Испании на правах аренды, после чего может быть выкуплен за 33 млн евро.

Так что игра с «Севильей» смотрелась через призму будущего усиления. Хотя усилением Дембеле можно назвать с большой натяжкой. Даже в «Лионе» он не является игроком основы. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел на поле всего 671 минуту (6 выходов в старте и 10 – на замену) и забил один (!) мяч.

ЗАЧЕМ «АТЛЕТИКО» МУССА ДЕМБЕЛЕ?

Не очень понятно и то, на что рассчитывает сам Дембеле. Да, классический центрфорвард у Симеоне только один – Луис Суарес. Но рядом с ним отлично смотрятся Жоау Фелиш и Анхель Корреа. Конечно, в течение длительного сезона четвертый нападающий обязательно понадобится, но сейчас Дембеле видится только заменой молодым дублерам Ивану Шапоньичу и Марио Сориано на скамейке запасных.

Против «Севильи» вышли южноамериканцы Корреа и Суарес. Не сказать, что они блистали. Несмотря на то, что оборона гостей – не самая прочная структура на планете, форвардам нечасто удавалось тревожить вратаря Боно. Тем не менее, аргентинец отличился уже в первом тайме (вовремя отскочил назад на пару шагов после передачи с фланга и с широкого разворота поразил ближний угол), а уругваец имел великолепный момент, поймав границу линии офсайда и завершив заброс на ход Кирана Триппьера ударом с лета (Боно выручил).

Обоим форвардам не хватало остроты в чужой штрафной, что отчасти можно объяснить не лучшими действиями средней линии, плохо снабжавшей нападающих мячами. Корреа и Суаресу приходилось часто опускаться в глубину, и на острие они зачастую не успевали. Однако действия атакующей линии «Севильи» сыграли еще хуже. Андалусийцы владели мячом под 60% времени, но что-то стоящее создали только в дебюте встречи, а тройка Сусо – Юссеф Эн-Нессири – Лукас Окампос за 45 минут нанесла всего один удар, да и тот неточно. А лучший момент имел Маркос Акунья, опередивший оппонентов после отскока мяча от Яна Облака, но пробивший мимо дальней штанги.

Фелиш в первом тайме только разминался, но выглядело это по-настоящему круто. Мадридцы установили на своем стадионе велотренажеры, так что запасные могли разминаться в любом количестве и столько, сколько требовалось.

УБИЙСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ САУЛЯ

Фелиш появился на 66-й минуте вместо автора победного мяча. Каждому из форвардов хозяев было очень сложно проявить себя. «Атлетико» закрылся на своей половине поля, отдал мяч «Севилье» (владение гостей превышало 70%) и делал то, что ему удается лучше всего – защищался. Игра стала настолько плотной, что удары пропали, как класс – что по одним воротам, что по другим. И вот тут впервые появилась мысль о том, что Дембеле мог бы принести мадридцам пользу, поскольку у Симеоне нет форварда, способного самостоятельно затащить мяч в штрафную.

А точку в матче поставил вышедший одновременно с Фелишем Сауль. Вновь гол пришел с правого фланга, но на сей раз в бровку сместился Маркос Льоренте, простреливший на линию штрафной. Сауль ушел от оппонента в сторону и на противоходе выстрелил в левый от Боно угол.

В заключение хотелось бы отметить двоих футболистов – Триппьера и Жюля Кунде. Первый не только отметился двумя классными передачами (первую замкнул Корреа, вторую не смог реализовать Суарес), но и вообще перетягивал атаки «Атлетико» на правый фланг. Второй, будучи центральным защитником, совершил несколько ярких забегов в чужую штрафную (и речь не о стандартах), очень часто получал мяч и лучше всех в «Севилье» обострял.

Так «Атлетико» одержал привычную по стилю победу (лишь в концовке андалусийцы стали воздавать моменты, но теперь им уже отчаянно не везло – Эн-Несири в упор не попал в створ, Люк Де Йнонг угодил в штангу) и, имея два матча в запасе, увеличил отрыв от «Реала» до четырех очков. Через неделю мадридцам отправляться в «Эйбар», правда, без схлопотавшего пятую желтую карточку Коке.

«Атлетико» - «Севилья» - 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 17 – 1:0. Сауль, 76 – 2:0.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Триппьер, М. Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 66), Карраско (Фелипе, 88), Корреа (Фелиш, 66), Л. Суарес (Торрейра, 82).

«Севилья»: Боно, Навас (О. Торрес, 78), Кунде, Карлос, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан (Оскар Родригес, 58), Сусо (Л. Де Йонг, 78), Окампос, Эн-Несири (Эль-Хаддади, 84).

Предупреждения: Коке, 48. Савич, 57.

Судья: Эстрада Фернандес.

источник: «Советский спорт»
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