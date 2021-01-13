Симеоне не остановить. «Атлетико» убрал с пути «Севилью» и устремился к золоту

СИМЕОНЕ НЕСЕТСЯ К ЧЕМПИОНСТВУ

Матч «Атлетико» с «Севильей» был запланирован еще на первый тур, но в сентябре встреча не состоялась из-за участия команд в еврокубках. Обе команды подошли к игре в отличной форме. Андалусийцы лишь раз проиграли в 10 последних матчах чемпионата, а мадридцы вообще всего раз в сезоне. Что примечательно, обе команды пострадали от «Реала». Что не помешало команде Диего Симеоне оторваться от подопечных Зинедина Зидана на 10 (!) потерянных очков. Правда, фактическое преимущество над соседями к стартовому свистку составляло только одно очко (и три игры в запасе).

Хозяева зимой лишились попросившегося на свободу Диего Косты. Такого шанса выиграть чемпионат в ближайшие годы может не представиться, поэтому Симеоне очень хочет нападающего на замену бразильцу. Кандидат уже выбран – им стал Мусса Дембеле из «Лиона». Сделка практически оформлена, осталось утрясти мелкие детали. Француз малийского происхождения вторую половину сезона проведет в Испании на правах аренды, после чего может быть выкуплен за 33 млн евро.

Так что игра с «Севильей» смотрелась через призму будущего усиления. Хотя усилением Дембеле можно назвать с большой натяжкой. Даже в «Лионе» он не является игроком основы. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел на поле всего 671 минуту (6 выходов в старте и 10 – на замену) и забил один (!) мяч.

ЗАЧЕМ «АТЛЕТИКО» МУССА ДЕМБЕЛЕ?

Не очень понятно и то, на что рассчитывает сам Дембеле. Да, классический центрфорвард у Симеоне только один – Луис Суарес. Но рядом с ним отлично смотрятся Жоау Фелиш и Анхель Корреа. Конечно, в течение длительного сезона четвертый нападающий обязательно понадобится, но сейчас Дембеле видится только заменой молодым дублерам Ивану Шапоньичу и Марио Сориано на скамейке запасных.

Против «Севильи» вышли южноамериканцы Корреа и Суарес. Не сказать, что они блистали. Несмотря на то, что оборона гостей – не самая прочная структура на планете, форвардам нечасто удавалось тревожить вратаря Боно. Тем не менее, аргентинец отличился уже в первом тайме (вовремя отскочил назад на пару шагов после передачи с фланга и с широкого разворота поразил ближний угол), а уругваец имел великолепный момент, поймав границу линии офсайда и завершив заброс на ход Кирана Триппьера ударом с лета (Боно выручил).