Футбольные власти Питера запретили флот. А как быть с краской?

Напомним, что Миллер считается основателем «Матч ТВ», который входит в холдинг «Газпром Медиа» и должен выполнять рекомендации головного офиса. А они, если верить растиражированному в СМИ «стоп-листу», подразумевают запрет на использование в эфире ряда заимствованных слов.

Политике искоренения англицизмов «Матч ТВ» следует давно. Однако первая волна запретов, запущенная несколько лет назад, ни к чему не привела. Какое-то время комментаторы держались, а потом перестали следить за речью. Достаточно послушать трансляцию любого баскетбольного матча (а Евролиги на главной спортивной кнопке страны - достаточно), чтобы в этом убедиться. Там можно услышать огромное количество слов, значение которых для большинства зрителей - загадка. И многих из них, кстати, в новом «списке Миллера» нет. А вот, собственно, как он выглядит.

Возвращаясь к баскетболу. На месте Миллера можно было бы пойти дальше - и вместе с англицизмами «забанить» переходящее все границы использование комментаторами русских «калек» иностранных терминов. Непонятно, почему слух главы «Газпрома» не режут такие слова и словосочетания, как «краска» (от английского paint вместо вполне понятной «трехсекундной зоны») или «большие минуты» (от big minutes, хотя по-русски так сказать нельзя).

В то же время в «красной зоне» почему-то оказались понятия, которым действительно сложно подобрать русский анлог. Скажем - загадочный «флот», под которым, видимо, подразумевается «флоатер» - баскетбольный бросок, с натяжкой подходящий под определение «навес» или «наброс». Довольно странно увидеть под запретом и глагол «лайкать» - при том что существительное «троллинг» Миллера не смущает. То и другое - новояз, пришедший в русский вместе с развитием соцсетей. Попробуйте подобрать этим словам синонимы. Звучать будет так же нелепо, как если бы комментаторов заставили называть гандбол по старинке ручным мячом, а футбол - «ногомячом», в стиле пользователей тех самых соцсетей.

Насчет иностранных обозначений футбольных амплуа, указанных в третьем столбце, с Миллером можно согласиться. Вот только непонятно, что подразумевается под «специализированным поясняющим контекстом». И почему в один ряд попали слова «инсайд» и «инсайдер»? Если уж на то пошло, последнее на каналах ТВ-холдинга используется для обозначения популярной авторской передачи Нобеля Арустамяна. В каком контексте «Инсайдеры» теперь могут попасть в эфирную сетку?