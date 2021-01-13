Станислав Магкеев: Маме – сумку, сестре – телефон, папе – одеколон

- У вас в соцсетях есть фотографии из Северной Осетии, где вы отдыхали. Почему решили съездить именно туда?

- Я оттуда родом, и Новый год стараюсь всегда проводить с семьей. Все-таки это семейный праздник, а традиции надо соблюдать. Подарил родным подарки: маме – сумку, сестре – телефон, папе – одеколон. В первые дни кушал все, что мама готовила, а потом встал на весы и понял, что нужно скидывать вес (смеется).

- Как сейчас оцениваете свою форму?

- Начало сборов это покажет, а так чувствую себя прекрасно и физически, и морально. У нас была программа. Я бегал, работал в зале, играл в футбол с друзьями.

- Как развлекались?

- Ездил в горы. Мы там сняли домик с прекрасными видами. В общем, отлично отдохнул.

- УЕФА внес вас с топ-50 самых талантливых футболистов, за которыми стоит следить в 21-м году. Как это оцениваете?

- Не скажу, что для меня это какая-то личная победа. Скорее большая ответственность, которая мотивирует, чтобы доказывать свою состоятельность, раз сайт УЕФА обратил на меня внимание. Нужно показывать очень хороший уровень.

- Получается, вам уже удалось обратить на себя внимание своей игрой. Рады?

- Да, но останавливаться нельзя. Никто не будет смотреть, что было вчера, и кем ты был. Нужно доказывать это в настоящем.