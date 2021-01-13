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Станислав Магкеев: Маме – сумку, сестре – телефон, папе – одеколон
13 января 23:45
автор: Юлия Григорьевская

Станислав Магкеев: Маме – сумку, сестре – телефон, папе – одеколон

Вошедший в Топ-50 молодых футболистов, за которыми УЕФА советует следить в 2021 году, защитник «Локомотива» ответил на вопросы после медобследования в преддверии зимних сборов.

- У вас в соцсетях есть фотографии из Северной Осетии, где вы отдыхали. Почему решили съездить именно туда?
- Я оттуда родом, и Новый год стараюсь всегда проводить с семьей. Все-таки это семейный праздник, а традиции надо соблюдать. Подарил родным подарки: маме – сумку, сестре – телефон, папе – одеколон. В первые дни кушал все, что мама готовила, а потом встал на весы и понял, что нужно скидывать вес (смеется).

- Как сейчас оцениваете свою форму?
- Начало сборов это покажет, а так чувствую себя прекрасно и физически, и морально. У нас была программа. Я бегал, работал в зале, играл в футбол с друзьями.

- Как развлекались?
- Ездил в горы. Мы там сняли домик с прекрасными видами. В общем, отлично отдохнул.

- УЕФА внес вас с топ-50 самых талантливых футболистов, за которыми стоит следить в 21-м году. Как это оцениваете?
- Не скажу, что для меня это какая-то личная победа. Скорее большая ответственность, которая мотивирует, чтобы доказывать свою состоятельность, раз сайт УЕФА обратил на меня внимание. Нужно показывать очень хороший уровень.

- Получается, вам уже удалось обратить на себя внимание своей игрой. Рады?
- Да, но останавливаться нельзя. Никто не будет смотреть, что было вчера, и кем ты был. Нужно доказывать это в настоящем.

- Успехи молодежной сборной этому поспособствовали?
- Конечно. Мы сейчас вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Надеюсь, получится туда поехать и проявить себя. Все-таки конкуренция высокая, а состав выбирает главный тренер. На Евро будем ставить самые высокие цели. У нас хорошая группа, но и ребята сильные. Все играют в своих клубах. Уверен, мы сможем побороться за высокие места.

- Лично для себя можете занести первую часть сезона в актив?
- Я бы так не сказал, глядя на турнирное положение «Локомотива». Ситуация не такая уж радужная. Мы должны быть повыше.

- Но своей игрой довольны?
- Первой частью этого круга да, а второй – не совсем, потому что у меня была большая пауза из-за травмы, и потом было тяжело набирать форму, и я не очень хорошо себя чувствовал. Но сейчас уже перезагрузился. Жду сборов, чтобы набрать кондиции. Уверен, все будет хорошо.

- Какие цели ставите на вторую часть сезона?
- Как минимум, попасть в еврокубки, а так нужно выигрывать каждый матч, но конкуренция очень высокая.

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