Виталий Лысцов: В отпуске поиграл в футбол с ребятами из племени масаи. Проявил себя

- Где отдыхали?

- Ездили большой компанией в Занзибар. Сервис там не очень, точнее питание не на высшем уровне, не было разнообразия, но океан очень теплый, и жгучее солнце. Все в нашей компании обгорели. А так было очень здорово перезагрузиться со своими друзьями в тепле. Валялись на пляже, играли в футбол с местными жителя из племени масаи. Но они нам не соперники (смеется).

- Много мячей им забили?

- Да, проявил себя (смеется). Если честно, за время отпуска соскучился по футболу и атмосфере в команде. Три недели за глаза хватило. Когда пять лет играл в Португалии, там вообще зимнего перерыва не было. Так что я привык жить в режиме год работы и месяц отдыха.

- Лишний вес набрали?

- За весом следил, и в Занзибаре его не набрал, а вот когда приехал домой – перед мамой не устоишь (смеется). Набрал немного.

- В каких сейчас кондициях находитесь?

- Пока не знаю. Вот когда сборы начнутся – посмотрим. Надеюсь, ничего не растерял, потому что работал индивидуально. После праздников начал сразу заниматься, и сейчас чувствую себя нормально.

- Какие цели ставите для команды на остаток сезона?

- Мы явно занимаем не то место, которое ожидали. Сейчас наша задача набрать на сборах максимальную форму и все силы приложить к тому, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.