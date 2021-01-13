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Виталий Лысцов: В отпуске поиграл в футбол с ребятами из племени масаи. Проявил себя
13 января 22:46
автор: Юлия Григорьевская

Виталий Лысцов: В отпуске поиграл в футбол с ребятами из племени масаи. Проявил себя

25-летний защитник «Локомотива» после выхода из отпуска рассказал о коротких зимних каникулах и ожиданиях от весенней стадии сезона.

- Где отдыхали?
- Ездили большой компанией в Занзибар. Сервис там не очень, точнее питание не на высшем уровне, не было разнообразия, но океан очень теплый, и жгучее солнце. Все в нашей компании обгорели. А так было очень здорово перезагрузиться со своими друзьями в тепле. Валялись на пляже, играли в футбол с местными жителя из племени масаи. Но они нам не соперники (смеется).

- Много мячей им забили?
- Да, проявил себя (смеется). Если честно, за время отпуска соскучился по футболу и атмосфере в команде. Три недели за глаза хватило. Когда пять лет играл в Португалии, там вообще зимнего перерыва не было. Так что я привык жить в режиме год работы и месяц отдыха.

- Лишний вес набрали?
- За весом следил, и в Занзибаре его не набрал, а вот когда приехал домой – перед мамой не устоишь (смеется). Набрал немного.

- В каких сейчас кондициях находитесь?
- Пока не знаю. Вот когда сборы начнутся – посмотрим. Надеюсь, ничего не растерял, потому что работал индивидуально. После праздников начал сразу заниматься, и сейчас чувствую себя нормально.

- Какие цели ставите для команды на остаток сезона?
- Мы явно занимаем не то место, которое ожидали. Сейчас наша задача набрать на сборах максимальную форму и все силы приложить к тому, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

- В этом сезоне конкуренция среди команд выше, чем обычно?
- Неплохая конкуренция. Это видно по турнирной таблице. Все клубы идут плотно, поэтому будет интересно и непросто.

- «Локомотив» играл в Лиге чемпионов. Снижать планку нельзя?
- Будем надеяться. Это наш приоритет. Все мечтают там играть и желательно каждый год.

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